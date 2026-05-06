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Religión

Programa de fiestas de María Auxiliadora en Cáceres: eucaristías, procesión y un mensaje contra la eutanasia

El programa de las fiestas de María Auxiliadora en Cáceres incluye conferencias, eucaristías, la imposición de medallas y una procesión, culminando el 24 de mayo

María Auxiliadora.

María Auxiliadora. / Cedida a El Periódico

Pablo Parra

Cáceres

La Asociación de María Auxiliadora de Cáceres ultima los preparativos para la celebración de sus tradicionales fiestas en honor a la Virgen, que tendrán lugar a finales de mayo en la parroquia de San Pedro de Alcántara. En un contexto marcado por la Pascua y el ambiente festivo, la entidad ha difundido una hoja informativa en la que combina la programación religiosa con reflexiones de actualidad y un mensaje directo a sus asociados.

Bajo el lema de la alegría pascual, el texto destaca la cercanía de la festividad de María Auxiliadora como un momento clave para reforzar la devoción y la vida comunitaria. Además, se hace referencia a la próxima visita del Papa León XIV a España en junio de 2026, con paradas previstas en Madrid, Barcelona y Santiago de Compostela, en una gira que seguirá la estela de anteriores pontífices.

María Auxiliadora.

Cartel del triduo a María Auxiliadora. / Cedida a El Periódico

Sin embargo, el documento también incorpora un tono crítico al abordar el caso de Noelia, una joven fallecida en Barcelona tras solicitar la eutanasia. La asociación expresa su rechazo a esta práctica, alineándose con la postura de la Iglesia y defendiendo la protección de la vida, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. “Sí a la vida, no a la eutanasia y al aborto”, concluye el escrito, firmado por el párroco Juan Gómez.

En paralelo, la directiva ha dirigido una carta a sus miembros en la que invita a participar activamente en los actos organizados. Las celebraciones se desarrollarán entre los días 20 y 24 de mayo, con un programa que incluye conferencias, eucaristías y la tradicional procesión.

Triduo

El triduo en honor a María Auxiliadora tendrá lugar los días 21, 22 y 23 a las 19.30 horas, precedido por el rezo del Rosario. Cada jornada contará con celebraciones litúrgicas presididas por distintos sacerdotes vinculados a la diócesis, acompañadas por coros y grupos musicales. Entre los momentos destacados figura la imposición de medallas a nuevos socios y la ofrenda floral a la Virgen.

El programa arrancará el día 20 con una conferencia sobre la advocación e historia de María Auxiliadora en Cáceres, a cargo de Francisco García Flores. Como culminación, el día 24 se celebrará la solemne procesión por las calles de la ciudad, acompañada por una agrupación musical, seguida de una eucaristía final.

Más allá del calendario religioso, la asociación ha aprovechado la ocasión para rendir cuentas a sus miembros, presentando un balance económico positivo y destacando el incremento en la recaudación de cuotas durante el último año. La directiva subraya que la colaboración de los asociados ha sido clave para sostener la actividad diaria.

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Finalmente, el mensaje concluye con un llamamiento a mantener viva la devoción y a sacar la imagen de la Virgen a las calles, implicando a familiares y conocidos. “No faltéis, la Auxiliadora os espera”, reza el escrito, que resume el espíritu de unas fiestas que combinan tradición, fe y comunidad en el corazón de Cáceres.

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