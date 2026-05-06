Womad empieza a tomar forma en la plaza Mayor de Cáceres

El montaje del escenario principal de Womad ya está en marcha en la plaza Mayor de Cáceres. Los trabajos han comenzado esta semana para preparar uno de los espacios centrales del festival, que volverá a llenar de música y ambiente el corazón de la ciudad. La instalación de la estructura marca la cuenta atrás para una nueva edición de una de las citas más reconocibles del calendario cultural cacereño.

Operarios y técnicos trabajan ya sobre el terreno en el montaje del escenario, con grúas, andamios y material técnico repartido por distintos puntos de la plaza. El escenario acogerá parte de la programación musical prevista durante el festival y volverá a convertir la plaza Mayor en uno de los principales puntos de encuentro. La imagen de los primeros elementos instalados anticipa el regreso de conciertos, actividades y público a las calles del centro histórico durante los próximos días.

Presentación de la novela 'Ha-Naguid' en la Biblioteca Pública

La Biblioteca Pública de Cáceres acoge este jueves 7 de mayo, a partir de las 19.30 horas, la presentación de 'Ha-Naguid', una novela del escritor extremeño A. G. Mogollón, publicada por la editorial Chiado Books, que combina suspense, viaje interior y aventura. La obra tiene como protagonista a Tomás, un carterista acostumbrado a pasar desapercibido que acaba embarcado de forma inesperada en un viaje por Tierra Santa junto a un grupo de peregrinos. Lo que comienza como una ruptura de su rutina sedentaria se transforma en una prueba física y espiritual bajo el sol de Israel.

En ese escenario, el rescate de una joven misteriosa introduce al personaje en una trama de secuestros, tiroteos y enigmas que lo obliga a sobrevivir en un entorno hostil. La novela plantea así un recorrido de redención en el que las identidades se inventan y el protagonista se enfrenta a una realidad capaz de cambiar su mirada.

'Bacurau', cine brasileño de autor en el Museo Helga de Alvear

El cine brasileño tendrá protagonismo también este jueves 7 de mayo en el Museo Helga de Alvear con la proyección de 'Bacurau', una de las películas más reconocidas de la cinematografía contemporánea del país. La sesión comenzará a las 18.00 horas en el auditorio del museo, con aforo limitado a 50 personas y una duración aproximada de 100 minutos.

Dirigida por Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles, la cinta mezcla western, thriller y ciencia ficción para construir un relato inquietante ambientado en un pequeño pueblo del sertão brasileño. La historia arranca cuando Bacurau desaparece misteriosamente de los mapas, lo que desencadena una serie de sucesos extraños que pondrán a prueba la resistencia de sus habitantes.

Galardonada con el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, la película destaca por su fuerza visual, su carga simbólica y su crítica social, y ofrece una oportunidad para acercarse al cine de autor brasileño en uno de los principales espacios culturales de Cáceres.