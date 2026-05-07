Más de 150 invitados darán la bienvenida al nuevo local gastronómico de la calle Amberes de Cáceres con el sello de Javier Cardenal

Javier Cardenal, amable, profesional, cercano, siempre con una sonrisa, buen anfitrión y de exquistitos modales regresó a Cáceres dispuesto a cumplir su pasión: la hostelería. Lo hizo después de haber trabajado en Madrid en el mundo de la comunicación aplicando sus conocimientos de sonido (estudios en los que se había especializado). Cardenal pasó por la Cope, por radio y televisión pero un buen día regresó a su ciudad natal. "Mi plan B de toda la vida siempre había sido montar un bar", dice mientras atiende a este diario con la misma emoción del primer día. Aquella idea acabó tomando forma hace casi siete años, cuando cogió la antigua Dehesa de Santa María. "En julio hará siete años", comenta más explícito poco antes de la gran inaguración de su Dehesa Craft Beer@Bar.

Desde aquellos inicios, el negocio ha ido evolucionando hasta esta nueva etapa. La decisión de ampliar el local abrió la puerta a una propuesta vinculada a Estrella Galicia. "Cuando decido ampliar, hablo con Estrella Galicia y me proponen esta fórmula". Se trata de un nuevo concepto que mantiene la esencia de la casa, pero con un peso mayor de la cerveza. La idea pasa por conservar "la tapería de siempre", aunque ahora "muy enfocada" a la birra más espumosa, esa que conquista a todos los buenos paladares.

El establecimiento trabajará con cerveza artesanal, las dos bodegas de Estrella Galicia y 1906, además de referencias de importación. Entre ellas habrá cervezas artesanales y opciones internacionales, incluida alguna belga de alta graduación. La presentación tedrá lugar esta noche a partir de las ocho ante 150 invitados. Todos ellos podrán disfrutar de un buen rato, entre amigos, y celebrando que la calle Amberes, en el barrio de Cabezarrubia es uno de los referentes indiscutibles del tapeo de Cáceres.

Productos de Extremadura y cocina gaditana

Precisamente, la oferta gastronómica seguirá una línea basada en raciones y tostas, un formato que ya funcionaba en la etapa anterior y que Javier Cardenal considera especialmente adecuado para acompañar la cerveza. La carta tendrá una presencia destacada de productos de la tierra, con cerdo ibérico, embutidos, quesos y referencias vinculadas a la dehesa extremeña. A ese fondo local se sumará un toque del sur gracias al cocinero Manuel López, natural de Cádiz. "La intención es incorporar platos como pescaito frito, papas aliñadas o ensaladilla de gambas. A los cacereños sobre todo nos gusta mucho el pescaito frito", señala con una sonrisa mientras incide en que busca dar al local un rasgo distintivo dentro de la oferta hostelera de la ciudad.

Una imagen del local. / Carlos Gil

Eso sí, nunca dejando de lado los desayunos, que seguirán siendo una de las bases del establecimiento. "Los desayunos nuestros siempre han sido un fuerte en nuestro establecimiento y, por eso, ahora ampliaremos la gama". Hasta ahora, el negocio ha trabajado especialmente con jamón ibérico, lomo ibérico y productos muy vinculados a Extremadura. En esta nueva etapa se incorporarán nuevas referencias, aunque de forma progresiva, una vez que el local esté asentado. No faltarán las tostas de aguacate, huevo, salmón, atún y otras combinaciones adaptadas a las nuevas tendencias de consumo. El objetivo es abrir el abanico sin perder la identidad de la casa.

Un local de 200 metros y mucha barra

El establecimiento cuenta con unos 200 metros cuadrados y es, realmente, una maravilla que asombra nada más verla. La reforma ha apostado por mesas altas, barras y zonas pensadas para el tapeo, además de mesas bajas para quienes prefieran tomar café, desayunar o comer de forma más cómoda. Cardenal, que se ha embarcado en la aventura junto a su hermana y también gerente, Beatriz Cardenal, apuesta por ese modelo porque "cuando se sale a tapear o a tomar cañas a la gente le gusta estar en mesa alta". También se han habilitado barras junto a los ventanales y una zona donde se ubican los tanques de cerveza.

El Periódico Extremadura

El diseño busca recuperar el ambiente de barra, aunque adaptado a los hábitos posteriores a la pandemia. "Desde el covid la barra ha desaparecido un poco", apunta Cardenal. Por eso, se han creado zonas con separadores para que los grupos puedan estar cerca del ambiente del bar sin invadir la conversación de otros clientes.

Doce personas en el equipo

El nuevo proyecto arranca con 10 trabajadores, además de los hermanos Cardenal. En total, serán 12 personas vinculadas al funcionamiento diario del local. La obra ha sido realizada por Fisa, mientras que los trabajos de pintura han corrido a cargo de Iglesias Pintores. El local abrirá de lunes a domingo. Los días de diario comenzará la actividad a las 8.00 horas, mientras que los fines de semana y festivos abrirá a las 9.00. El cierre oscilará entre las 00.00 y la 1.00, según el día.

Fachada del local. / Carlos Gil

Durante la inauguración se ofrecerán invitaciones para dar a conocer varias gamas de cerveza, entre ellas la bodega habitual, 1906, que el gerente define como el "buque insignia" de Estrella Galicia, y alguna referencia de importación. También habrá refrescos, vinos y una selección aportada por proveedores.

La idea es que los asistentes puedan conocer el nuevo espacio y la propuesta que inicia ahora el establecimiento. "Intentaremos que todo el mundo pueda disfrutar, aunque sea cinco minutos", ha señalado un feliz Javier Cardenal, convencido de que el local "ha quedado impresionante". No hay mejores calificativos porque atiende a la verdad. Solo basta acudir y comprobarlo.