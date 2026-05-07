Bajada del IBI y del impuesto de circulación: así afecta al bolsillo de los cacereños la rebaja fiscal del ayuntamiento

El Ayuntamiento de Cáceres aplicará a partir de 2027 la nueva rebaja del IBI y del impuesto de circulación anunciada por el equipo de gobierno. La reducción fiscal se tramitará en el último trimestre del próximo año para que entre en vigor el 1 de enero del próximo año, según explicó el alcalde, Rafa Mateos, durante la presentación del presupuesto municipal. Las cuentas de 2026, que ascienden a 90.664.963,55 euros, se han elaborado con la recaudación prevista a comienzos del ejercicio, por lo que la bajada de impuestos quedará ya para el siguiente año.

Mateos señaló que el alcance exacto de la rebaja todavía no está cerrado, aunque ha avanzado tres líneas de trabajo: volver a tocar el tipo general del IBI, estudiar una reducción del tipo especial que afecta a inmuebles de más de 300.000 euros y rebajar de nuevo el impuesto de circulación para devolverlo a los niveles previos a la subida aprobada durante el anterior mandato socialista.

Una bajada que no afectará al presupuesto de 2026

El alcalde explicó que la modificación fiscal no puede incorporarse ya a las cuentas de 2026 porque el hecho imponible se produce el 1 de enero. Por eso, el presupuesto se ha diseñado con la recaudación prevista para ese ejercicio. El gobierno local no ha concretado todavía cuánto bajarán esos tributos. Lo que sí confirmó es que el ayuntamiento actuará sobre el IBI y sobre el impuesto de vehículos de tracción mecánica.

El IBI general y el tipo especial

En el caso del IBI, Mateos avanzó que el consistorio volverá a revisar el tipo general. También abrió la puerta a tocar el tipo especial que afecta a inmuebles de más de 300.000 euros.

El alcalde justificó esa posible revisión porque "ese tipo especial incide especialmente en el sector industrial de la ciudad". El objetivo del gobierno local es aliviar esa carga fiscal dentro de la estrategia que viene defendiendo desde el inicio de la legislatura: bajar impuestos y, al mismo tiempo, mantener o aumentar la capacidad recaudatoria mediante una mejor gestión.

"Se pueden bajar impuestos y recaudar más"

El concejal de Economía, Ángel Orgaz, presentó la evolución de los ingresos como una de las claves políticas del presupuesto. Recordó que el gobierno local redujo el tipo impositivo del IBI en tres puntos porcentuales y defendió que esa decisión no ha debilitado las cuentas municipales. "Se pueden bajar impuestos y se puede recaudar más", afirmó. Según sostuvo, la alternativa del actual gobierno ha sido no recurrir "al camino fácil de subir los impuestos", sino mejorar la gestión de los ingresos municipales.

El presupuesto recoge 38,2 millones en impuestos directos, 5.218.181,91 euros en impuestos indirectos y 10.710.000 euros en tasas. Orgaz defendió que el aumento de la recaudación no se produce por una mayor presión fiscal sobre los vecinos, sino por una mejor capacidad de gestión y captación de recursos.

El impuesto de circulación volverá a bajar

La otra medida confirmada afectará al impuesto de circulación. Mateos explicó que el objetivo es devolverlo al nivel en el que se encontraba antes de la subida aprobada durante el anterior gobierno socialista. Su idea es que estos tributos sean iguales que en el año 2019. El alcalde enmarcó esta rebaja dentro de los compromisos adquiridos por el Partido Popular al inicio del mandato.

El gobierno local no ha precisado todavía el impacto económico de esta medida ni cuántos contribuyentes se verán afectados, ya que la modificación concreta se definirá durante la tramitación de las ordenanzas fiscales.

Críticas al modelo anterior

Tanto Mateos como Orgaz utilizaron el debate fiscal para marcar diferencias con el anterior gobierno municipal. Orgaz recordó que el presupuesto de 2022, el último del mandato socialista, ascendía a unos 75 millones de euros y llegó acompañado de una subida del IBI y del impuesto de vehículos de tracción mecánica. El concejal contrastó ese escenario con el presupuesto de 2026, que alcanza los 90,6 millones.

Mateos, por su parte, insistió en que la nueva rebaja fiscal se abordará sin comprometer las cuentas de 2026, ya que su efecto se trasladará al ejercicio siguiente. El mensaje del gobierno local es que la política fiscal forma parte del mismo relato presupuestario: menos carga tributaria, más recaudación y mayor capacidad inversora.

Una rebaja pendiente de cuantificar

La pieza fiscal queda, en todo caso, pendiente de concreción. El ayuntamiento ha confirmado el calendario (último trimestre de 2026), la entrada en vigor (1 de enero de 2027) y los impuestos afectados (IBI e impuesto de circulación), pero aún no ha fijado los porcentajes ni el impacto económico de la rebaja.

El equipo de gobierno sostiene que esa definición llegará cuando se tramite la modificación de las ordenanzas fiscales. Hasta entonces, el presupuesto de 2026 se apoya en la recaudación actual y deja para el ejercicio siguiente una nueva fase de bajada de impuestos.