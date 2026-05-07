Cita con el expolítico
Para esto regresa a Cáceres Iván Espinosa de los Monteros: la presentación de un "laboratorio de ideas" para la derecha
El exdirigente de Vox presentará en la capital extremeña su proyecto 'Atenea', un laboratorio de ideas para la derecha y centroderecha española
Iván Espinosa de los Monteros traerá a Cáceres la presentación de Atenea, el proyecto con el que ha regresado al debate público tras su salida de Vox y que se define como un espacio de pensamiento, participación y elaboración de propuestas desde la sociedad civil. El acto se celebrará el próximo 20 de mayo, a las 19.30 horas, en el Extremadura Hotel, situado en la calle Virgen de Guadalupe, 28.
La convocatoria, difundida bajo el lema de presentación de Atenea en Cáceres, tendrá entrada libre hasta completar aforo. En el cartel del acto aparece el propio Espinosa de los Monteros, que intervendrá como principal ponente de una cita con la que la plataforma continúa su despliegue territorial tras su puesta de largo en Madrid.
Un proyecto tras su salida de Vox
Atenea ha sido presentada por Espinosa de los Monteros como un laboratorio de ideas orientado a generar debate y propuestas sobre el futuro político, económico e institucional de España. El exdirigente de Vox ha defendido en distintas intervenciones que el proyecto no nace como un partido político, sino como una plataforma para reunir a personas con experiencia en diferentes ámbitos y contribuir al debate público.
La iniciativa se ha situado en el espacio de la derecha y la centroderecha, con un discurso centrado en conceptos como la libertad, la democracia, el pensamiento crítico, la economía de mercado y la defensa del legado occidental. En su propia presentación pública, Atenea ha apelado a la necesidad de recuperar la capacidad de contrastar ideas y de construir propuestas para un posible cambio político en España.
Llamamiento a la participación
El acto de Cáceres forma parte de la estrategia de expansión de Atenea por distintas ciudades españolas. La plataforma ha promovido la figura de los llamados "embajadores", personas que se incorporan al proyecto para apoyar sus actividades, participar en encuentros y contribuir a la difusión de sus planteamientos.
Espinosa de los Monteros, que fue una de las caras más visibles de Vox en el Congreso antes de abandonar la formación en 2023, ha defendido en los últimos meses la necesidad de rebajar la confrontación entre PP y Vox y de trabajar en propuestas comunes dentro del espacio político situado a la derecha del PSOE. Esa posición ha acompañado el nacimiento de Atenea, que aspira a ocupar un papel de influencia intelectual y política sin presentarse formalmente como una candidatura electoral.
Cita en el Extremadura Hotel
La presentación en Cáceres se celebrará el miércoles 20 de mayo a las 19.30 horas en el Extremadura Hotel. La organización ha anunciado que la asistencia será libre hasta completar el aforo disponible.
- Un antropólogo busca en Cáceres a la anciana que acompañó en la despedida de la Patrona para reconstruir su historia de vida
- José Ramón González, coleccionista de arte, localiza en Madrid una placa robada de la Alegoría de Extremadura, obra del escultor de Cáceres Pérez Comendador
- Un camión arrolla a la mítica estatua de Leoncia de la Plaza de San Juan de Cáceres
- Dos monjas embisten con su coche a una furgoneta y la Policía Local de Cáceres las somete a un control de alcoholemia
- Un camión arde en plena ciudad monumental de Cáceres y provoca una gran humareda
- José Antonio Calderón, encargado de reparar la estatua de Leoncia en Cáceres: 'Se puede arreglar, espero no tardar más de un mes
- El empresario Javier Cardenal inaugura Dehesa Craft Beer el 7 de mayo en la calle Amberes de Cáceres
- La empresaria Arelis Albino reabre el histórico Bar del Barrio en Cáceres tras llegar de la 'paradisiaca' isla de Margarita de Venezuela