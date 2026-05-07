Para esto regresa a Cáceres Iván Espinosa de los Monteros: la presentación de un "laboratorio de ideas" para la derecha

Iván Espinosa de los Monteros traerá a Cáceres la presentación de Atenea, el proyecto con el que ha regresado al debate público tras su salida de Vox y que se define como un espacio de pensamiento, participación y elaboración de propuestas desde la sociedad civil. El acto se celebrará el próximo 20 de mayo, a las 19.30 horas, en el Extremadura Hotel, situado en la calle Virgen de Guadalupe, 28.

La convocatoria, difundida bajo el lema de presentación de Atenea en Cáceres, tendrá entrada libre hasta completar aforo. En el cartel del acto aparece el propio Espinosa de los Monteros, que intervendrá como principal ponente de una cita con la que la plataforma continúa su despliegue territorial tras su puesta de largo en Madrid.

Un proyecto tras su salida de Vox

Atenea ha sido presentada por Espinosa de los Monteros como un laboratorio de ideas orientado a generar debate y propuestas sobre el futuro político, económico e institucional de España. El exdirigente de Vox ha defendido en distintas intervenciones que el proyecto no nace como un partido político, sino como una plataforma para reunir a personas con experiencia en diferentes ámbitos y contribuir al debate público.

La iniciativa se ha situado en el espacio de la derecha y la centroderecha, con un discurso centrado en conceptos como la libertad, la democracia, el pensamiento crítico, la economía de mercado y la defensa del legado occidental. En su propia presentación pública, Atenea ha apelado a la necesidad de recuperar la capacidad de contrastar ideas y de construir propuestas para un posible cambio político en España.

Llamamiento a la participación

El acto de Cáceres forma parte de la estrategia de expansión de Atenea por distintas ciudades españolas. La plataforma ha promovido la figura de los llamados "embajadores", personas que se incorporan al proyecto para apoyar sus actividades, participar en encuentros y contribuir a la difusión de sus planteamientos.

Espinosa de los Monteros, que fue una de las caras más visibles de Vox en el Congreso antes de abandonar la formación en 2023, ha defendido en los últimos meses la necesidad de rebajar la confrontación entre PP y Vox y de trabajar en propuestas comunes dentro del espacio político situado a la derecha del PSOE. Esa posición ha acompañado el nacimiento de Atenea, que aspira a ocupar un papel de influencia intelectual y política sin presentarse formalmente como una candidatura electoral.

Cita en el Extremadura Hotel

La presentación en Cáceres se celebrará el miércoles 20 de mayo a las 19.30 horas en el Extremadura Hotel. La organización ha anunciado que la asistencia será libre hasta completar el aforo disponible.