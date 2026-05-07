Cáritas y el Colegio de Abogados de Cáceres unen fuerzas para regularizar a personas migrantes

La Cáritas Diocesana Coria-Cáceres y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Cáceres han formalizado un convenio de colaboración destinado a ofrecer asesoramiento jurídico y acompañamiento social a personas migrantes en procesos de regularización administrativa. Un acuerdo que se enmarca en el actual contexto nacional, marcado por el impulso a una regularización extraordinaria promovida por el Gobierno de España, respaldada por cientos de organizaciones sociales y una amplia movilización ciudadana.

El acto de firma, celebrado en la sede del colegio profesional, contó con la presencia del obispo de la diócesis, Jesús Pulido, quien puso el acento en la dimensión humana del proyecto. Durante su intervención, advirtió de que, junto a las barreras físicas, existen obstáculos legales que dificultan la vida de muchas personas migrantes, generando exclusión y precariedad.

El convenio nace con un objetivo claro: facilitar el acceso a orientación jurídica especializada a quienes, por falta de recursos o desconocimiento, encuentran dificultades para regularizar su situación en España. En este sentido, el acuerdo permitirá al personal de Cáritas contar con apoyo técnico para resolver dudas legales y acompañar de manera más eficaz a las personas en situación de vulnerabilidad.

El servicio, que será gratuito y respetará la confidencialidad de los datos, se prestará en dos sedes de Cáritas en la ciudad de Cáceres, reforzando así la atención directa sobre el terreno. Además, el proyecto incorpora profesionales y colaboradores con conocimientos de idiomas como inglés, francés y árabe, lo que permitirá una atención más accesible y adaptada a la diversidad de perfiles.

Beneficios

Desde el Colegio de la Abogacía, su vicedecano, Luis Bohoyo, subrayó la necesidad de reconocer el papel que desempeñan las personas migrantes en la sociedad. En su intervención, defendió que su contribución es clave en sectores como el cuidado de mayores, el campo o la hostelería, y que su regularización no solo responde a un principio ético, sino que también fortalece el sistema económico y social.

En la misma línea, el director de Cáritas Diocesana, José Manuel Caballero, valoró este acuerdo como una herramienta esencial para eliminar barreras y favorecer una acogida digna. Según señaló, se trata de “abrir puertas a quienes ya forman parte de nuestra sociedad”, avanzando hacia un modelo más inclusivo.

El proyecto se apoya en una experiencia previa de colaboración en casos puntuales que, con el tiempo, ha evolucionado hasta consolidarse como una iniciativa estructurada. Cuenta además con el respaldo de entidades colaboradoras como el Hotel Don Manuel de Cáceres y Evolk/Cannon, reflejo del trabajo en red que impulsa este tipo de actuaciones.

Debate

Más allá del ámbito local, el acuerdo se inserta en un debate de mayor alcance. Organizaciones sociales y entidades eclesiales consideran que la regularización de personas migrantes es una medida clave para combatir la exclusión. La situación de irregularidad administrativa, advierten, limita el acceso al empleo formal y a derechos básicos como la sanidad, la vivienda o los servicios financieros, situando a estas personas en una posición de alta vulnerabilidad.

Frente a ello, la regularización abre la puerta a la estabilidad laboral, la autonomía económica y la plena participación social, permitiendo a quienes la obtienen contribuir de manera formal al sostenimiento del Estado del bienestar.

Este compromiso encuentra también respaldo en la doctrina social de la Iglesia. El papa Francisco insistió en su día en la necesidad de garantizar la inclusión de las personas migrantes, subrayando que su presencia enriquece a las comunidades. En la misma línea, desde la Iglesia española se defiende que la acogida y protección de estas personas no es solo una opción pastoral, sino una exigencia ética y social.