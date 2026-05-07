Carlos Gil, fotógrafo de El Periódico Extremadura, ganador del premio Dionisio Acedo 2026

Uno de los galardones anunciados en la Gala de Certámenes Literarios 2026 de la Diputación Provincial de Cáceres, celebrada este jueves en el Complejo Cultural San Francisco, ha recaído en Carlos Gil Andreu, fotógrafo de El Periódico Extremadura.

Concretamente, recibió el XLVI Premio Dionisio Acedo por el trabajo 'Un verano devastador', un proyecto compuesto por imágenes publicadas en este diario durante el verano de 2025 sobre los incendios que arrasaron parte del norte de la provincia cacereña. El jurado destacó la calidad del trabajo de campo realizado por el fotógrafo, valorando especialmente la dificultad y el riesgo de cubrir sobre el terreno este tipo de emergencias. El premio está dotado con 3.000 euros.

Fotogalería | 'Un verano devastador': el trabajo de Carlos Gil por el que se ha llevado el premio XLVI Premio Dionisio Acedo / Carlos Gil

El galardón fue compartido con Juan José Cubero Santos, de Radio Nacional de España, premiado en la categoría de Medios Audiovisuales por el pódcast 'Un suceso corriente', un trabajo que reconstruye la historia de una mujer fusilada durante el franquismo cuyo cuerpo aún no ha sido localizado.

En total, el Premio Dionisio Acedo recibió once trabajos procedentes de España y Uruguay, consolidándose como uno de los reconocimientos periodísticos más destacados de la provincia.

Galardonados

El galardón, que rinde homenaje a una de las figuras históricas del periodismo cacereño y acumula décadas de trayectoria, fue uno de los reconocimientos entregados durante una gala en la que también se concedieron el LI Premio Cáceres de Novela Corta, el XXIX Premio Flor de Jara de Poesía, el XXII Premio de Microrrelatos 'El Brocense' y el XXXVI Premio de Cuentos Ciudad de Coria.

En el caso del LI Premio Cáceres de Novela Corta, el reconocimiento recayó en Luis Miguel de Ángel Martín, natural de Zaragoza, por la obra 'Dos de agosto'. El jurado, presidido por la escritora Menchu Gutiérrez, destacó que se trata de una novela “con un planteamiento original” y una prosa “segura, irónica, escéptica y muy cálida”, en la que el autor se coloca “en el lugar del paciente” para realizar una profunda reflexión sobre los afectos. El premio está dotado con 9.000 euros y la publicación de la obra. La novela fue elegida entre 604 originales procedentes de 25 países.

Por su parte, el XXIX Premio Flor de Jara fue para Denisse Céspedes, natural de Sant Just Desvern, en el área del Llobregat, por el poemario 'Oficina de Extranjería'. La presidenta del jurado, Rosana Acquaroni, destacó que la obra aborda “un viaje lleno de ironía, reflexión y emoción sobre lo que supone ser extranjero en un país de acogida”. El premio está dotado con 6.000 euros y la publicación de la obra. En esta edición se recibieron 1.071 poemarios procedentes de 30 países.

Foto de familia de todos los premiados. / Diputación de Cáceres

No hubo sorpresa con el XXXVI Premio Ciudad de Coria, cuyo fallo ya se había dado a conocer este miércoles en Coria. El premio fue para Milagros Moisés González Alba, natural de Chiclana de la Frontera, por el conjunto de cuentos 'Las cosas que heredamos'. El jurado destacó la calidad narrativa de una obra definida como “una enorme crónica generacional” con personajes femeninos especialmente potentes. En este certamen se presentaron 356 trabajos procedentes de 24 países, entre ellos España, Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Alemania, Francia o Reino Unido.

Además, el XXII Premio de Microrrelatos 'El Brocense' volvió a dividirse en las modalidades de Educación Secundaria y Bachillerato, con un primer premio y tres accésit en cada categoría. En total se recibieron 448 trabajos procedentes de todas las comunidades autónomas.

En Educación Secundaria, la ganadora fue Sara Araña Moreno, alumna del Liceo Francés de Gran Canaria, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, por el relato 'Una clase maravillosa'. El primer accésit recayó en Manuel Velasco González, del Colegio La Corolla, en Gijón, por 'El primer hombre'. El segundo accésit fue para Noa Leal Bautista, del IES Torre de los Espejos, situado en Utebo, gracias al trabajo 'Patrones', mientras que el tercer accésit lo obtuvo Matías Cobo Bernal, del Colegio Buen Pastor, en Sevilla, con el microrrelato 'Las hojas del toronjil'.

En la modalidad de Bachillerato, el primer premio fue para Héctor Pino Costa, del Aula Escola Europea, en Barcelona, por 'El prurito de Luis Pascal'. El primer accésit recayó en Airam Canalejo Concepción, del IES San Mateo, en Madrid, por 'Ojos de sal'. El segundo accésit fue para Ana Rodríguez Holgado, del IES El Brocense, en Cáceres, gracias al relato 'El encuentro', mientras que el tercer accésit correspondió a Gloria Cortés Ramírez, del IES Felipe II, en Mazarrón, por 'La recompensa'.

Galería | Así ha sido la gala de la Diputación de Cáceres de Certámenes Literarios 2026 / Pablo Parra

Los primeros premios de ambas modalidades están dotados con 1.000 euros, mientras que cada accésit recibe 500 euros. Además, el profesorado avalista de las obras ganadoras obtiene también un premio de 500 euros.

En conjunto, los certámenes han reunido un total de 2.490 trabajos llegados desde toda España y más de una treintena de países, consolidando la dimensión internacional de unos galardones que se han convertido en una referencia cultural dentro y fuera de Extremadura.

La gala

La gala estuvo marcada por la literatura, la música y la magia, en una cita presentada por la periodista Marta Reyero y amenizada por el mago Alfred Cobami y la banda Berzosax. El acto reunió a numerosos representantes institucionales y políticos de Extremadura, entre ellos diputados de la Asamblea, responsables provinciales y autoridades civiles y militares.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, aprovechó su intervención para reivindicar el papel de la cultura y de la palabra como herramientas esenciales frente a la polarización, los conflictos internacionales y el deterioro del diálogo público.

Intervención de Migel Ángel Morales en la gala. / Pablo Parra

Morales destacó que la cultura constituye uno de los pilares fundamentales de actuación de la institución provincial y defendió su valor no solo desde el punto de vista humanista, sino también como motor económico y de desarrollo para el territorio. “La cultura es una oportunidad única para que nuestros municipios puedan seguir siendo sostenibles”, señaló.

El dirigente provincial puso además en valor la dimensión internacional alcanzada por los certámenes literarios impulsados por la Diputación y mostró su “orgullo” por el elevado número de participantes llegados desde numerosos países. También reivindicó la importancia de “cultivar la palabra” en un contexto internacional marcado por conflictos como los de Gaza, Palestina, Ucrania u Oriente Medio.

“La palabra es símbolo de paz, de concordia y de entendimiento”, afirmó Morales, quien defendió además “la política con mayúsculas”, basada en el diálogo, la escucha y el humanismo. Asimismo, agradeció el trabajo del Área de Cultura de la Diputación y felicitó a premiados, jurados y participantes por mantener viva “la fuerza de la cultura para derribar fronteras”.