El día en que Cáceres se convirtió en el eje del corredor Atlántico: la construcción de la carretera Ruta de la Plata

El año 1966 fue uno de los más movidos de la década en Cáceres. Llegaron las cabinas telefónicas, se empezó a construir la plaza de San Jorge y el hotel Alcántara inició su andadura en la ciudad. Sin embargo, otra de las cuestiones que más importante fueron para la ciudad fue el inicio de la adecentación en la provincia de la carretera N-630, que vertebró el corredor Atlántico y llegaba desde Gijón hasta Sevilla.

La N-630 no nació de golpe como una carretera nueva, sino como la suma y modernización de caminos históricos que comunicaban el oeste peninsular de norte a sur.

Su antecedente más conocido es la Vía de la Plata romana, que unía Mérida con Astorga y servía para el movimiento de tropas, mercancías y administración. La actual N-630 heredó parte de ese corredor, aunque no coincide exactamente con la calzada romana en todo su trazado. La carretera moderna acabó conectando Gijón con Sevilla, de ahí su papel como gran eje occidental norte-sur.

La construcción de lo que hoy entendemos como N-630 empezó por tramos a mediados del siglo XIX, dentro del esfuerzo del Estado por mejorar las comunicaciones interiores y facilitar la salida de producciones agrarias y mercancías hacia los grandes puertos. Un estudio sobre la Ruta de la Plata señala que esas obras se plantearon con el objetivo de relacionar regiones españolas y favorecer la exportación de producciones locales.

Después, el trazado fue encajando en la red estatal de carreteras. La gran ordenación llegó con la Instrucción de Carreteras de 1939 y el Plan General de Obras Públicas de 1940, conocido como Plan Peña, que clasificó las vías en nacionales, comarcales y locales y fijó buena parte de la nomenclatura moderna de las carreteras españolas.

La N-630 empezó como un corredor histórico heredero de la Vía de la Plata, se fue convirtiendo en carretera moderna por tramos desde el siglo XIX y quedó integrada como gran carretera nacional con la ordenación de la red viaria de la posguerra. Luego, durante el siglo XX, fue objeto de mejoras sucesivas en firme, variantes y trazado, hasta que muchas de sus funciones de largo recorrido fueron asumidas por la A-66, la autovía Ruta de la Plata.