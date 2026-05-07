La Diputación de Cáceres y Unicef se unen contra el matrimonio infantil en Mozambique

Unicef ha puesto en marcha un nuevo proyecto de cooperación internacional en la provincia de Nampula, en el norte de Mozambique, con el objetivo de proteger a niñas y adolescentes frente al matrimonio infantil y la violencia. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Diputación de Cáceres y de distintos socios locales, y se desarrollará en cuatro distritos de esta región.

El programa se centra en la prevención de situaciones de riesgo como abusos sexuales, violencia y matrimonios forzados, problemáticas que afectan de forma directa a miles de menores en el país africano. Para ello, una de las claves será el empoderamiento de la población adolescente, fomentando su participación activa en la detección de estos casos.

En este sentido, el proyecto impulsará la creación de espacios liderados por jóvenes, donde puedan compartir experiencias, recibir formación y actuar como agentes de cambio dentro de sus propias comunidades. A esto se sumarán acciones de asesoramiento orientadas a mejorar la identificación temprana de situaciones de vulnerabilidad y su posterior derivación a los servicios de protección.

Otro de los pilares de la intervención será el refuerzo de los sistemas de denuncia y atención a la infancia, especialmente a través de líneas telefónicas especializadas. El objetivo es garantizar respuestas más rápidas y eficaces ante posibles casos de violencia, así como asegurar un seguimiento adecuado que evite la desprotección de las víctimas.

Matrimonio infantil

La iniciativa se desarrolla en un contexto especialmente complejo. Mozambique es uno de los países con mayor incidencia de matrimonio infantil a nivel mundial —ocupa el quinto lugar—, una realidad que limita gravemente el desarrollo de las niñas. Muchas de ellas abandonan la escuela de forma prematura y pasan a depender económicamente de sus parejas, lo que perpetúa el ciclo de pobreza y desigualdad.

La situación se vuelve aún más crítica en casos de embarazos tempranos o abandono, donde las jóvenes quedan sin recursos para sostenerse a sí mismas ni a sus hijos, aumentando su vulnerabilidad social y económica.

La presidenta de Unicef en Extremadura, Teresa Chamorro, ha destacado la relevancia de este tipo de actuaciones, subrayando la necesidad de reforzar la protección de la infancia en contextos especialmente sensibles. En su opinión, las niñas y adolescentes constituyen el grupo más expuesto a este tipo de vulneraciones de derechos.

La Diputación de Cáceres participa en este proyecto con una aportación de 33.000 euros, dentro de su línea de cooperación al desarrollo, activa desde 2015 en colaboración con Unicef. Esta estrategia se centra en promover la igualdad de género y garantizar los derechos fundamentales de la infancia en zonas de alta vulnerabilidad.

Población muy joven

Mozambique, con una población cercana a los 33 millones de habitantes, presenta indicadores socioeconómicos muy limitados. Su renta per cápita se sitúa por debajo de los 582 dólares anuales, lo que lo coloca entre los países más empobrecidos del mundo. A ello se suma una estructura demográfica muy joven —más de la mitad de la población es menor de 18 años— y una tasa de desempleo adulto que ronda el 20%, en un contexto marcado por profundas desigualdades territoriales.

En este escenario, iniciativas como la impulsada por Unicef y la Diputación de Cáceres buscan no solo ofrecer una respuesta inmediata a situaciones de riesgo, sino también generar cambios estructurales que permitan avanzar hacia una mayor protección de los derechos de la infancia y la adolescencia en el país africano.