La estudiante del García Téllez de Cáceres, Emma Reig, experimenta la microgravedad con la ministra Morant y astronautas

¿Cómo se pasa de Cáceres a flotar en un vuelo parabólico en la Base Aérea de San Javier en microgravedad? Un grupo de 30 alumnos y alumnas procedentes de una docena de comunidades autónomas han participado en el marco de la primera edición del programa ‘Astronauta por un día’. Entre estos estudiantes se encontraba la cacereña Emma Reig Mínguez, estudiantes del IES Javier García Téllez de Cáceres.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Agencia Espacial Española, culminó este miércoles en la Base Aérea murciana, con un vuelo parabólico en condiciones de microgravedad en el que los participantes pudieron experimentar durante unos segundos sensaciones similares a las que viven los astronautas en el espacio.

El acto de entrega de diplomas estuvo presidido por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien también participó en el vuelo junto a los astronautas españoles de la Agencia Espacial Europea, Pablo Álvarez y Sara García (amiga del cacereño Pedro Duque).

La actividad aeronáutica consistió en la realización de trayectorias parabólicas controladas capaces de generar breves periodos de ingravidez, una experiencia utilizada habitualmente en el entrenamiento espacial y en investigaciones científicas.

Apuesta por la ciencia

Antes del vuelo, Morant destacó la apuesta del Gobierno por la ciencia y el sector espacial, recordando que España ha triplicado desde 2018 su aportación a la Agencia Espacial Europea hasta alcanzar los 450 millones de euros anuales.

“En el espacio transcurren muchos descubrimientos científicos y tecnológicos que luego aplicamos en el día a día de todos los ciudadanos”, señaló la ministra, quien definió a los astronautas como “científicos que suben al espacio en condiciones distintas para realizar descubrimientos que después tienen aplicación en la vida cotidiana”.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en el encuentro empresarial organizado por la Fundación Conexus. / Eduardo Parra / Europa Press

Los 30 jóvenes seleccionados —25 estudiantes de Bachillerato y cinco universitarios— fueron escogidos entre cerca de 400 aspirantes de toda España mediante un proceso que incluyó la valoración del expediente académico, un vídeo de motivación y un reconocimiento médico oficial.

Embajadores

El grupo estuvo integrado por alumnos procedentes de doce comunidades autónomas y formado por 19 chicas y 11 chicos. Además de recibir un diploma acreditativo, todos ellos han sido nombrados Embajadores y Embajadoras del Espacio de la Agencia Espacial Española durante un año, con el objetivo de fomentar vocaciones científicas y tecnológicas entre la juventud.

La ministra destacó que estos estudiantes tendrán ahora la misión de transmitir en sus entornos “la necesidad de sumar talento” al ámbito científico y tecnológico vinculado al espacio. Junto a Morant participaron también en el acto el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, Francisco Braco Carbó, y el director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés.

El programa ‘Astronauta por un día’ forma parte de la Estrategia Nacional del Espacio y busca acercar la experiencia espacial a la sociedad, además de despertar nuevas vocaciones STEM entre los más jóvenes.