Primavera de 2027: la fecha que da la Junta de Extremadura para conectar Cáceres con Portugal por autovía

La Junta de Extremadura mantiene su compromiso de iniciar las obras de la carretera de la autovía autonómica Ex-A1 entre Moraleja, en la provincia de Cáceres, y Monfortinho (en la frontera con Portugal) "en el entorno de la primavera de 2027".

Así se lo trasladó al Grupo Parlamentario Popular a la Alianza Territorial MSU-Norte de Extremadura y Beira Baixa (Portugal) en una reunión mantenida este miércoles en Mérida, dentro de la ronda que el colectivo mantiene para reivindicar la construcción de la autovía entre Moraleja (Cáceres) y el municipio luso de Castelo Blanco, de 72 kilómetros.

La Alianza Territorial Europea en Mérida. / Cedida a El Periódico

Diez personas en representación de 40 organizaciones de Extremadura y la Beira Baixa participaron en este encuentro, que el mes pasado se mantuvo con Vox y este miércoles se celebrará también con el PSOE, con el fin de impulsar la construcción de una vía que permitiría un nuevo enlace internacional entre Madrid y Lisboa por estas dos regiones.

Tramo extremeño

Respecto al tramo extremeño, de unos 20 kilómetros, "han reafirmado el compromiso que tienen los plazos de las obras en el entorno de primavera del 2027", manifestó el portavoz de la plataforma en Extremadura, Francisco Martín, en declaraciones a los medios al término del encuentro con el PP. Sin embargo, ha matizado, el colectivo les pidió "si pueden adelantar un poco para final de este año" con el fin de que esos 72 kilómetros estén en funcionamiento para el Mundial de Fútbol de 2030, con sedes en España y Portugal.

Un momento de la reunión de la Alianza Territorial con diputados autonómicos del PP en Mérida. / Cedida a El Periódico

Para las organizaciones convocantes, esa situación resulta difícil de justificar en una zona que definen como "una de las más pobres de Europa", especialmente en el ámbito de La Raya. "Porque somos europeos, porque queremos las mismas oportunidades, porque tenemos derecho a la Autovía de la Esperanza", afirmó Martín durante su valoración.

Más interlocución

El colectivo ha reclamado además que el Ejecutivo de María Guardiola eleve el nivel de interlocución con el Gobierno de Portugal por tratarse de un proyecto que afecta a los dos países y para coordinar la ejecución del puente internacional sobre el río Erjas, que según demandan debería formar parte del orden del día de la próxima cumbre hispanoportuguesa.

Junto a ello, Martín ha vuelto a insistir en la necesidad de aprovechar este enlace entre Madrid y Lisboa "como un gran corredor de atracción de empresas tractoras potentes e intensivas en empleo", impulsando además el desarrollo de una plataforma logística en Plasencia. "Nuestras empresas tienen los mismos derechos a competir que otras y aquí estamos también ante un gran corredor turístico" que podría captar un millón de viajeros nacionales e internacionales, ha apuntado.

Castelo Branco

En esta línea, el alcalde del municipio luso de Castelo Branco, Leopoldo Martins Rodrigues, ha recordado que desde hace más de veinte años se lucha por la construcción de este tramo, por lo que ya que es hora de "pasar de las palabras a los actos" por ser fundamental para el desarrollo de la Beira Baixa, "la región fronteriza más pobre de Europa".

Cita con el PSOE. / Cedida a El Periódico

Respecto al punto en que se encuentra el proyecto en el tramo extremeño, Martín a recordado que el Gobierno del PP ha actualizado los proyectos, realizado las expropiaciones y concedido el visto bueno medioambiental. Ha lanzado además el estudio económico de viabilidad para ejecutar la carretera de forma público-privada, un modelo con el que la plataforma no se ha mostrado contraria aunque sí con que pueda derivar en la instauración de un peaje.