Cáceres, destino VIP
Fernando Palazuelo y su apuesta por Cáceres: posado con su esposa en el Hilton de Godoy para Hola Living
El empresario reivindica la ciudad como enclave de lujo, patrimonio, arte y gastronomía, con el hotel de Godoy como pieza clave de su proyección turística
Entre los imprescindibles gastronómicos de la pareja figuran Atrio, Mama Aldama, Borona Bistró, Nolasco, Miga y El Madruelo
Lo hemos comentado en algún reportaje reciente: Cáceres, destino VIP. Atrio, el Hilton de Godoy y otros establecimientos hoteleros de lujo como Los Arenales o Casa Pizarro están contribuyendo a crear el caldo de cultivo perfecto para atraer a personalidades a la ciudad. Un complemento a su impresionante y bien conservado conjunto histórico que muchos todavía no han descubierto.
A menos de tres horas de Madrid, epicentro de esas élites, la ciudad se ha convertido en un refugio ideal para desconectar, combinando el lujo de los cinco estrellas, el arte del Helga y paseos con encanto por las callejuelas de la ciudad monumental.
Especial interés en promocionar Cáceres tiene, precisamente, el dueño del Hilton, Fernando Palazuelo, a quien Hola Living dedica esta semana un reportaje. El hermano de la futura duquesa de Alba y su esposa, la actriz peruana Micaela Belmont, han posado en el hotel para la revista, en un escenario que no es casual, sino toda una declaración de intenciones sobre el posicionamiento de la ciudad en el mapa de la exclusividad.
La elección del Hilton de Godoy como telón de fondo presenta a Cáceres como enclave emergente para el turismo premium, un lugar donde patrimonio, gastronomía y hospitalidad de alto nivel se fusionan. No es una sesión fotográfica al uso, es un escaparate medido al milímetro para proyectar una imagen de sofisticación ligada a la ciudad.
En la entrevista con Hola Living, la pareja explica su vínculo con la ciudad, que eligieron también para casarse, y subraya el peso del patrimonio cacereño en su vida personal y profesional. Palazuelo define el casco antiguo como "una joya" reconocida por la UNESCO por su singularidad, recomienda recorrer de noche el centro histórico y visitar enclaves como la iglesia de Santiago, el Museo Helga de Alvear o los jardines interiores de las casas palacio.
También reivindica la gastronomía cacereña con una lista de direcciones que, a su juicio, "hablan por sí solas": Atrio, Mama Aldama, Borona Bistró, Nolasco, Miga y El Madruelo.
Artesanía peruana
La decoración del hotel aparece como una de las claves del reportaje: Micaela ha incorporado piezas de artesanía peruana y 84 telas de gran formato creadas junto a artesanas iskonawa de la Amazonía, con diseños inspirados en lenguajes geométricos y motivos precolombinos, que dialogan con la arquitectura renacentista del edificio.
La entrevista muestra además la faceta artística de Belmont, que acaba de dirigir, escribir y protagonizar su primer cortometraje, con previsión de estrenarlo en festivales internacionales, mientras continúa con castings en Perú y España y prepara nuevos proyectos.
Hola Living es la publicación mensual del grupo ¡Hola!, especializada en decoración, interiorismo y estilo de vida. Este mes pone el foco en una pareja que, más allá de su vínculo con la Casa de Alba, está jugando un papel activo en la transformación de la ciudad en destino de referencia.
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