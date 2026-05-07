Frenazo a un intento de construir pisos en Cáceres: la ciudad se queda sin 20 viviendas en Residencial Ronda de momento

El intento del Ayuntamiento de Cáceres de movilizar suelo municipal en Residencial Ronda para favorecer la construcción de unas 20 viviendas se ha encontrado con un primer frenazo. La Mesa de Contratación ha incluido en su sesión ordinaria de este miércoles, 6 de mayo, la declaración de desierto del procedimiento abierto convocado para la enajenación, mediante concurso, de la participación municipal en la parcela M-15 de este ámbito urbano.

Una operación que buscaba activar vivienda

El concurso había sido presentado por el consistorio como una operación para sacar al mercado una parcela municipal situada en la calle Emilio Cardenal Hernández. La finca cuenta con una superficie registral de 3.324 metros cuadrados y una edificabilidad total de 6.600 metros cuadrados, con uso característico residencial colectivo.

La previsión inicial era que el solar pudiera acoger alrededor de 20 viviendas en edificios de hasta tres plantas, con posibilidad de áticos y la correspondiente reserva de plazas de aparcamiento conforme a la normativa urbanística. El precio mínimo de licitación se había fijado en 775.033,73 euros, sin IVA, correspondiente al porcentaje de titularidad municipal sobre la finca.

El ayuntamiento había defendido esta enajenación como una fórmula para obtener recursos públicos mediante la movilización de patrimonio municipal y, al mismo tiempo, favorecer nueva oferta residencial en una ciudad donde el acceso a la vivienda ha ganado peso en el debate local.

Sin adjudicación por ahora

La inclusión de la declaración de desierto en el orden del día supone que el procedimiento no culmina, al menos en esta fase, con una propuesta de adjudicación. La convocatoria no precisa si la declaración se debe a la ausencia de ofertas, a la falta de propuestas válidas o a otra causa administrativa, por lo que ese extremo deberá confirmarse en el expediente o en el acta de la sesión.

En todo caso, el resultado enfría una operación que el equipo de Gobierno había situado dentro de su estrategia para activar suelo residencial y generar ingresos para las arcas municipales. El pliego incluía, además, la obligación de que la empresa adjudicataria solicitara la licencia de obras en un plazo máximo de 12 meses desde la formalización de la compraventa, con el objetivo de evitar que el suelo quedara retenido sin desarrollar.

Residencial Ronda, pendiente de nuevos pasos

La parcela forma parte de un ámbito que ya había sido objeto de ajustes urbanísticos para adaptar sus condiciones a la demanda actual de vivienda y usos terciarios. La venta de la participación municipal en la M-15 pretendía encajar en esa revisión del planeamiento y facilitar la salida al mercado de suelo con capacidad residencial.

Ahora, el Ayuntamiento deberá decidir si vuelve a sacar la parcela a licitación, modifica las condiciones del concurso o busca otra fórmula para activar ese aprovechamiento urbanístico. La declaración de desierto no cierra definitivamente la posibilidad de que se construyan viviendas en el solar, pero sí retrasa una operación que había sido presentada como un paso visible para incrementar la oferta residencial en Cáceres.