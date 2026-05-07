Happy Lollipop cierra sus puertas en Cáceres después de tres años de actividad

Otra tienda ha bajado la persiana en Cáceres. En esta ocasión se trata de Happy Lollipop, el establecimiento de chucherías situado en la avenida Antonio Hurtado, que ha cerrado sus puertas después de algo más de tres años de actividad en la ciudad.

El local abrió en el año 2022, tras el cierre de Sánchez Cortés, otra tienda también dedicada a la venta de golosinas en este mismo entorno. Desde entonces, Happy Lollypop se había convertido en un punto de paso habitual para vecinos, familias y personas de distintas edades que acudían a comprar chucherías.

Persiana bajada

Hace varias semanas, la persiana del establecimiento se bajó y no se ha vuelto a subir. En el interior, el local se muestra ahora completamente vacío. Ya no queda rastro del mobiliario que formaba parte de la imagen habitual de la tienda, con los tradicionales muebles destinados a guardar y exponer las golosinas.

La escena contrasta con la actividad que tuvo durante los últimos años una tienda que solía reunir a clientes de todas las edades. Donde antes había estanterías, recipientes y movimiento, ahora solo queda un espacio despejado y una imagen muy distinta a la que ofrecía cuando permanecía abierto al público.

El cierre de Happy Lollypop se suma así a otros locales que han dejado de operar en la ciudad en los últimos tiempos, especialmente en zonas comerciales donde la continuidad de pequeños negocios sigue marcada por la dificultad de mantener la actividad diaria.

Donde estuvo Sánchez Cortés

En el local de Happy Lollypop se encontraba antes la firma Sánchez Cortés, una de las más míticas de la historia de Cáceres que terminó desapareciendo en 2022 tras 50 años de historia. Abrió su primer local en junio de 1972 en la calle Gil Cordero, junto a la Estación de Autobuses. Los vaivenes económicos y la etapa de la pandemia acabaron con el imperio extremeño de la golosina, que llegó a tener establecimientos abiertos en Cáceres, Badajoz, Mérida, Coria o Salamanca.