Los requisitos para aspirar a las ayudas para igualdad y el colectivo LGTBI del Imas de Cáceres: hasta 6.000 euros

El Instituto Municipal de Asuntos Sociales (Imas) del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la igualdad, la lucha contra la discriminación por orientación sexual y la intervención social con el colectivo LGTBI durante 2026. La línea de ayudas, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia, contará con una dotación máxima de 15.000 euros y se resolverá en régimen de concurrencia competitiva.

La convocatoria está dirigida a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas, activas y con fines vinculados a la igualdad y los derechos LGTBI. También deberán estar inscritas en el Registro de Asociaciones de la Junta de Extremadura y en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Cáceres.

Hasta 6.000 euros por proyecto

Cada proyecto podrá recibir un máximo de 6.000 euros, sin que la ayuda supere el coste de la actividad ni el importe solicitado por la entidad. Las actividades deberán desarrollarse en el término municipal de Cáceres, incluidos sus barrios y pedanías, y podrán ejecutarse entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2026.

Las bases establecen como actuaciones subvencionables los proyectos de sensibilización contra estereotipos y prejuicios hacia las personas LGTBI, las campañas contra la LGTBIfobia y la no discriminación, la lucha contra el bullying LGTBIfóbico, el tratamiento de la diversidad sexual, familiar y por razón de género en distintos ámbitos sociales, así como la prevención, sensibilización e intervención frente a delitos de odio.

Según recoge el documento, la finalidad de esta convocatoria es "impulsar la cooperación entre la iniciativa social y la Administración local", además de optimizar recursos y apoyar las actuaciones del movimiento asociativo LGTBI "para la consecución de derechos, libertades y participación social efectiva".

Plazo de veinte días hábiles

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria remitido por la Base de Datos Nacional de Subvenciones en el BOP. La documentación deberá presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Cáceres y dirigirse a la Presidencia del Imas.

Entre los documentos exigidos figuran la solicitud firmada por la persona representante de la entidad, la autorización para consultar si está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, una declaración responsable, la certificación del número de socios, los datos de la entidad y el formulario técnico del proyecto.

Criterios de valoración

Los proyectos se valorarán sobre un máximo de 100 puntos. La calidad del proyecto podrá alcanzar hasta 40 puntos; la capacidad y coherencia institucional, 10; la pertinencia, coordinación y sostenibilidad, 20; los enfoques transversales, otros 20; y la experiencia en proyectos similares, hasta 10 puntos.

No podrán recibir subvención los proyectos que obtengan menos de 50 puntos en total, los que no lleguen a 25 puntos en el bloque de calidad o aquellos que puntúen con cero en alguno de los subcriterios esenciales. También quedan excluidos los proyectos cuya zona de actuación no sea la ciudad de Cáceres, sus barrios o pedanías.

Justificación antes del 15 de diciembre

Las entidades beneficiarias deberán justificar la subvención antes del 15 de diciembre de 2026 mediante una cuenta justificativa, memoria de actividades, relación clasificada de gastos, facturas, justificantes de pago y pruebas de la publicidad institucional de la ayuda.

El pago de la subvención se realizará con carácter anticipado, sin necesidad de constituir garantía, como financiación necesaria para poder desarrollar las actuaciones. Las entidades deberán hacer constar en sus materiales de difusión que la actividad está subvencionada por el Imas del Ayuntamiento de Cáceres.