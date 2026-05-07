Juan Ramón Corvillo, abogado de Cáceres, sobre Virgen de la Montaña: "Una avenida con modales"

Pocas cosas revelan tanto la educación de una ciudad como una gran avenida. La revelan una acera bien resuelta, una sombra hospitalaria, el paso del escolar, el aliento del peatón, la paciencia del conductor y la dignidad con que una madre o un anciano cruzan cada mañana un tramo de ciudad. Por eso la reforma de la avenida Virgen de la Montaña merece atención. Ahí se está decidiendo una manera de vivir Cáceres. La actuación, licitada por 2,7 millones de euros y con 18 meses de ejecución, busca ensanchar el espacio peatonal, conservar el arbolado y ganar seguridad y accesibilidad.

Las discusiones urbanas suelen enfrentar dos pulsiones muy españolas. De un lado, la fe ciega en el plano, en el 'render' y en la jerga técnica. Del otro, la veneración inmóvil de lo existente, como si toda baldosa antigua gozara de privilegio hereditario y todo bordillo conocido mereciera indulto perpetuo. Ni una cosa ni la otra. Una ciudad se entiende mejor cuando se mira a ras de suelo.

La avenida Virgen de la Montaña llevaba tiempo pidiendo una intervención seria. El proyecto prevé un gran paseo peatonal, aceras más anchas, una franja ajardinada transitable, mobiliario urbano, reordenación de pasos de peatones y conservación del número actual de árboles, con recolocación de algunos ejemplares cuando lo exijan las necesidades técnicas. La reforma, además, viene precedida de un proceso participativo abierto por el Ayuntamiento para recoger aportaciones vecinales.

Ya asoman también los fieles de esa religión menor que confunde el amor al árbol con la santificación del estado actual de las cosas, siempre dispuestos a convertir cada parterre en una trinchera moral y cada trasplante en un crimen contra la civilización. Tienen derecho a hacerse oír. También lo tiene la ciudad entera a aspirar a una avenida más caminable, más amable y mejor resuelta.

Porque de eso se trata. De elegir entre una avenida dominada por la inercia del coche y una avenida pensada con más cortesía para la vida diaria. De entender que el urbanismo digno empieza casi siempre por el peatón. De asumir que una ciudad madura mejora su espacio sin pedir perdón por ello.

El proyecto de reformar la avenida Virgen de la Montaña conlleva la ejecución de una obra muy considerable, pero también revela una idea de ciudad. Y esta vez convendría acertar.