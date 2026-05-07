Un jurado popular juzgará el presunto crimen machista de Aldeanueva del Camino

El caso de la muerte de María Varela, de 38 años, presuntamente asesinada por su pareja el 27 de mayo de 2025 en Aldeanueva del Camino (Cáceres), será enjuiciado por un jurado popular, según confirman fuentes judiciales a el Periódico Extremadura, una vez que la causa avance a la fase de juicio oral (aunque todavía prosigue la instrucción casi un año después del trágico suceso)

El procedimiento se sigue en el Juzgado de Violencia contra la Mujer de Cáceres, que instruye la causa por un presunto delito de asesinato en el ámbito de la violencia de género, y que ahora derivará en la constitución de un jurado popular para el enjuiciamiento de los hechos.

Los hechos investigados

La investigación sitúa al acusado, Javier Gil, que tenía 39 años en el momento del suceso, en prisión provisional, como presunto autor de la muerte de su pareja tras una agresión con arma blanca en el interior de la vivienda que ambos compartían en esta localidad del Valle del Ambroz.

Según las diligencias, tras la agresión la víctima cayó o fue arrojada desde el balcón del domicilio, en circunstancias que continúan bajo análisis judicial, mientras el acusado también resultó herido tras precipitarse desde el mismo punto.

Un aviso clave de dos testigos

El caso fue inicialmente descubierto gracias al aviso de dos peregrinos israelíes que recorrían la Vía de la Plata en bicicleta y que observaron lo ocurrido desde el exterior del inmueble, convirtiéndose en los únicos testigos directos del suceso.

Ambos testigos declararon el pasado mes de agosto en sede judicial por videoconferencia, ratificando su intervención como alertantes de los hechos en el marco de la instrucción del procedimiento.

La instrucción y la defensa

La defensa del acusado sostiene que existen contradicciones en las declaraciones testificales y mantiene que los hechos se produjeron en circunstancias “muy especiales”, aludiendo además al consumo de sustancias por parte de la pareja.

Asimismo, el letrado del investigado intentó solicitar la libertad provisional con informes clave como el de imputabilidad forense.

Sin denuncias previas ni sistema VioGén

La causa también refleja que no existían denuncias previas por violencia de género ni constaba ninguna inscripción en el sistema de seguimiento VioGén, utilizado para la protección de víctimas.

El proceso judicial continuará su tramitación en los próximas semanas con la constitución formal del jurado popular, que será el encargado de valorar las pruebas y emitir el veredicto sobre el caso, y la emisión de la calficiación fiscal.