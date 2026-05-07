Todas las medidas de Vox para dar el 'ok' al presupuesto de Cáceres: "Haremos evaluaciones mensuales"

El portavoz del Grupo Municipal Vox Cáceres, Eduardo Gutiérrez, ha anunciado que supervisará mes a mes la ejecución real de las inversiones vinculadas a las medidas que su formación incorporó al Presupuesto General de 2026 tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno local.

Según ha señalado Gutiérrez, el control será "riguroso, periódico y transparente" y afectará a "todas y cada una" de las actuaciones incluidas en las cuentas municipales. El portavoz sostiene que el compromiso adquiere especial importancia porque las medidas movilizan varios millones de euros en inversión pública dirigidos, según Vox, a mejorar la calidad de vida de los cacereños y a dinamizar la economía local.

El concejal ha advertido de que su grupo no permitirá que estas partidas "queden sin ejecutar o sufran retrasos injustificados". La advertencia llega en un contexto en el que el presupuesto municipal no solo marca las prioridades del Gobierno local, sino también el grado de cumplimiento de los acuerdos políticos que permiten sacar adelante las cuentas.

Reuniones entre los dos grupos

El acuerdo, según ha explicado Vox, establece evaluaciones mensuales del grado de ejecución mediante reuniones de seguimiento entre los dos grupos políticos. Además, la formación se reserva la posibilidad de informar públicamente a los medios de comunicación sobre el nivel de cumplimiento de las medidas.

Gutiérrez ha enmarcado esta decisión en la necesidad de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas ante los vecinos. "No basta con aprobar presupuestos: hay que ejecutarlos y cumplirlos en tiempo y forma", ha subrayado el portavoz municipal.

Natalidad, ferias y Las Capellanías

Entre las principales medidas citadas por Vox figuran 125.000 euros para reforzar el programa de ayudas a la natalidad, junto con el apoyo a entidades sociales como Red Madre. La formación también destaca una aportación municipal inicial de 500.000 euros para el proyecto del pabellón de ferias y congresos, con previsión de ampliación de crédito.

Otra de las partidas señaladas por el grupo es un millón de euros para la reforma integral del polígono industrial de Las Capellanías, una actuación que Vox considera clave para mejorar la competitividad empresarial de la ciudad. El polígono es uno de los espacios industriales de referencia de Cáceres y una de las zonas donde las empresas vienen reclamando mejoras en infraestructuras y servicios.

Vivienda, barrios y ciudad monumental

El paquete presupuestario incorpora también 300.000 euros en ayudas para la rehabilitación de viviendas en el entorno de la ciudad monumental. Esta línea se presenta como una medida vinculada tanto a la mejora residencial como a la conservación del entorno urbano de una zona especialmente sensible por su valor patrimonial.

Vox incluye además inversiones adicionales en barrios, con actuaciones como el Plan Director del Parque de Los Olmos, cerramientos de instalaciones deportivas y el Plan de Actuación Integral en Aldea Moret. En este último caso, el grupo sitúa la intervención dentro de las medidas destinadas a reforzar los equipamientos y servicios en una de las zonas que más atención política ha concentrado en los últimos años.

Accesibilidad y equipamientos públicos

En materia de accesibilidad, infraestructuras urbanas y equipamientos públicos, Vox cita partidas de 100.000 euros anuales para caminos públicos, 50.000 euros para instalaciones deportivas de Aldea Moret y 150.000 euros para la red de aseos públicos.

La formación también menciona otra partida, que califica como "muy importante", para la construcción de un aparcamiento para autocaravanas, además de otras actuaciones incluidas en el acuerdo presupuestario.

Asociaciones vecinales y cofradías

Eduardo Gutiérrez ha destacado igualmente el incremento de las subvenciones destinadas a las asociaciones vecinales, que llegarían hasta los 90.000 euros. A ello suma la partida prevista para la Unión de Cofradías Penitenciales y la Cofradía de la Santísima Virgen de la Montaña, que ascendería a 100.000 euros.

El portavoz ha recordado además que el acuerdo incluye medidas de carácter estructural, entre ellas la bajada de impuestos, con la revisión del IBI y del IVTM, así como iniciativas para favorecer el acceso a la vivienda mediante la puesta a disposición de viviendas sociales.

Para Vox, el objetivo ahora es que el pacto presupuestario no se quede en la aprobación formal de las cuentas. El grupo insiste en que comprobará el avance de las partidas comprometidas y hará público, si lo considera necesario, el grado de cumplimiento de las medidas acordadas con el Gobierno local.