Política
El ministro de Hacienda visita Cáceres este viernes para presidir la firma de un convenio entre Loterías y Cáritas
Arcadi España visitará la tienda Moda re- de Cáritas en Cáceres para conocer su labor social y el modelo de economía social
El ministro de Hacienda, Arcadi España, presidirá este viernes, 8 de mayo, en Cáceres, el acto de firma del convenio de colaboración entre la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae) y Cáritas Española. La firma tendrá lugar a partir de las 11.30 horas en la tienda Moda re- que Cáritas tiene en la calle Pintores de la capital cacereña. En el acto estarán presentes el presidente de Selae, Jesús Huerta, y el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón.
Atención a medios
Antes de la firma del convenio, Arcadi España atenderá a los medios de comunicación a las 11.00 horas. Posteriormente, el ministro visitará las instalaciones de Cáritas y la tienda Moda re-, donde conocerá el trabajo que desarrolla la institución en materia de empleo e inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad.
La visita permitirá acercar la labor social de Cáritas en Cáceres y el papel de este espacio comercial vinculado a la economía social, centrado en la reutilización textil y en la generación de oportunidades laborales para colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo.
Nombrado hace un mes
Arcadi España fue nombrado ministro de Hacienda el pasado mes de marzo sustituyendo al extremeño Carlos Cuerpo, que se convirtió en vicepresidente primero tras la marcha de María Jesús Montero para ser la candidata del PSOE de Andalucía en las elecciones regionales.
Natural de Carcaixent, y con un largo recorrido en el socialismo valenciano a la sombra de Ximo Puig, España comezó a volar en solitario a partir de 2023, fruto de las buenas impresiones que había dejado en Madrid. Antes que eso, durante sus años como jefe de gabinete y más tarde como conseller, España construyó la imagen de un economista moderado, pragmático, que cuidaba las relaciones con los agentes sociales.
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