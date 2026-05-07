Cómo puedo participar en los cursos formativos remunerados del Ayuntamiento de Cáceres

La Mesa de Contratación ha propuesto para adjudicación, por lotes, el contrato para el desarrollo de varias acciones formativas incluidas en el proyecto Efeso Innova, una iniciativa municipal orientada a reforzar la formación para el empleo y mejorar las oportunidades laborales de personas con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo en Cáceres.

El contrato contempla la puesta en marcha de seis itinerarios formativos especializados en sectores con demanda laboral, especialmente vinculados a las nuevas tecnologías, la ciberseguridad y la hostelería. El importe total de licitación asciende a 333.894,61 euros.

Los cursos están dirigidos prioritariamente a personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años, mujeres, personas con discapacidad, población extranjera y otros colectivos en situación de vulnerabilidad social. Cada itinerario combinará formación específica conducente a certificados de profesionalidad, prácticas profesionales no laborales y formación complementaria adaptada a las necesidades actuales del mercado.

Tecnología, ciberseguridad y hostelería

Entre las acciones previstas figuran cursos de confección, publicación de páginas web, administración de bases de datos, seguridad informática y ciberseguridad. También se incluyen distintas especialidades vinculadas a la hostelería y el turismo, como servicios de bar y cafetería, operaciones básicas de restaurante y bar y operaciones básicas de pisos en alojamiento.

La parte tecnológica del programa recae en los lotes 1, 2 y 3, correspondientes a las acciones formativas de confección y publicación de páginas web, administración de bases de datos y seguridad informática y ciberseguridad. Según la información municipal, estos lotes han sido adjudicados a la empresa Soluciones E-Learning.

Por su parte, los lotes 4, 5 y 6, relacionados con las especialidades de hostelería y turismo, han sido adjudicados a Escuela Extremeña.

Un proyecto de 4,8 millones

Efeso Innova, siglas de Educación y Formación para el Empleo Social, cuenta con una financiación global de 4,8 millones de euros. De esa cantidad, más de 4,1 millones proceden del Fondo Social Europeo Plus, mientras que el Ayuntamiento de Cáceres aporta el 15% restante.

La iniciativa se enmarca en las políticas municipales dirigidas a favorecer la inserción laboral de personas vulnerables, con un enfoque que combina capacitación profesional, prácticas en entornos reales y acompañamiento para facilitar el acceso al empleo.

La concejala de Participación Ciudadana, Barrios y Universidad Popular, Jacobi Ceballos, ha destacado que "con esta adjudicación seguimos avanzando en uno de los grandes objetivos del Gobierno municipal, que es ofrecer oportunidades reales de formación y empleo a quienes más dificultades tienen para acceder al mercado laboral".

Formación presencial hasta 2027

Ceballos ha señalado además que "estos itinerarios están diseñados pensando en las necesidades actuales de las empresas y en los sectores con mayor capacidad de generar empleo en Cáceres, combinando formación técnica, prácticas profesionales y acompañamiento para facilitar la inserción laboral".

La edil ha subrayado también la importancia de que "el proyecto no solo apuesta por la capacitación profesional, sino también por la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la empleabilidad de colectivos especialmente vulnerables".

Las acciones formativas se desarrollarán en modalidad presencial en la ciudad de Cáceres y deberán ejecutarse, como máximo, hasta junio de 2027.