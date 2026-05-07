‘Yo también soy perraflauta’: Podemos responde en Womad Cáceres al "insulto de Vox"

El Grupo Municipal Unidas Podemos (UP) ha puesto en marcha en el WOMAD Cáceres la campaña ‘Yo también soy perraflauta’, una iniciativa con la que la coalición busca reivindicar el carácter “multicultural, abierto y mestizo” del festival frente a los “insultos” proferidos por el vicepresidente de la Junta de Extremadura y líder regional de Vox, Óscar Fernández, durante el pleno municipal celebrado en abril, en el que “calificó de perroflautas al público asistente al festival y a los concejales de la formación”.

La polémica en el pleno municipal

Fernández acudió a ese pleno como público y, según UP, en el debate de una de las mociones donde se mencionó el WOMAD habría proferido el insulto “perroflautas”, lo que provocó un rifirrafe entre los ediles de UP, Consuelo Lópezy Álvaro Jaén, que instaron al alcalde, Rafael Mateos, a que le apercibiera.

En concreto, la polémica se originó durante el debate de una moción presentada por UP para solicitar la instalación de un Punto Violeta durante la celebración de la Semana Santa, del mismo modo que existe en el WOMAD, al ser un evento masivo. La propuesta salió adelante en el pleno con los votos en contra de Vox.

Según relata UP, durante el transcurso del debate, Fernández mantuvo una actitud “maleducada y faltona”, lo que llevó al concejal Álvaro Jaén a pedir la intervención del alcalde-presidente para exigir “respeto institucional” e incluso la expulsión del vicepresidente autonómico del salón de plenos.

Campaña en el Womad con camisetas reivindicativas

La campaña se desarrollará entre los días 7 y 10 de mayo y contará con la participación de más de medio centenar de personas que lucirán camisetas con el lema ‘Yo también soy perraflauta’ durante los distintos actos y conciertos programados en el WOMAD, incluida la inauguración oficial en el Gran Teatro.

Con esta acción, UP busca responder a lo que considera un “menosprecio” hacia el festival y hacia el modelo de ciudad “abierta y acogedora” que representa el evento cultural.

La portavoz de UP, Consuelo López, ha defendido que la iniciativa pretende “defender el carácter multirracial, multicultural y abierto del WOMAD” y rechazar los “discursos de exclusión” que, a su juicio, representa Vox.

“Con la ultraderecha y la derecha que compra el discurso de Vox, Cáceres corre el riesgo de perder su carácter abierto y acogedor y nosotras no lo vamos a consentir porque somos perrasflautas y estamos orgullosas de ello”, ha señalado López.

La campaña concluirá el próximo domingo 10 de mayo con distintas acciones de visibilización durante el desarrollo del WOMAD, coincidiendo con el desfile de clausura, y con un mensaje centrado en la defensa de la “igualdad de todos los seres humanos frente a la prioridad nacional y el rechazo a la diversidad”.