El PSOE de Cáceres denuncia "deficiencias estructurales" en la sanidad pública y define Cirugía Vascular como "pseudoservicio"

El PSOE de Cáceres, junto a organizaciones vecinales, profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes, ha alzado la voz para denunciar la situación del sistema sanitario en la ciudad y su área de influencia. A través de un manifiesto conjunto y tras varias reuniones de trabajo con colectivos del sector, los socialistas alertan de “deficiencias estructurales” que, a su juicio, están deteriorando la calidad asistencial y empujando a la ciudadanía hacia la sanidad privada.

Bajo la premisa de que la sanidad pública es “un derecho fundamental” y no un gasto, el documento pone el foco en una serie de problemas que afectan tanto a la Atención Primaria como a la hospitalaria. Entre ellos, destacan las demoras en los centros de salud, donde los tiempos de espera para una consulta pueden alcanzar entre siete y diez días. Esta situación, advierten, está provocando un efecto dominó que incrementa la presión sobre los servicios de urgencias.

Críticas a la gestión y al modelo sanitario

Uno de los aspectos más cuestionados es la gestión del Área de Salud de Cáceres, que, según denuncian, no cuenta con una dedicación exclusiva. Para los firmantes, resulta “incompatible” dirigir un área sanitaria de gran tamaño —la más extensa de la región y la segunda en población— mientras se desempeñan otras responsabilidades políticas.

A esta crítica se suma la advertencia sobre un posible cambio de modelo sanitario. Según el PSOE, Extremadura ha registrado en los últimos años un incremento del 270% en la contratación de seguros privados, un dato que interpretan como síntoma de pérdida de confianza en el sistema público y como consecuencia de un “deterioro planificado”.

Sanitarios en un quirófano. / L.O.

El manifiesto también pone el acento en las listas de espera, que sitúan a Cáceres entre las áreas con mayores demoras, especialmente en intervenciones quirúrgicas. Los socialistas denuncian un uso intensivo de la actividad extraordinaria —las conocidas como peonadas— con un elevado coste económico y, a su juicio, sin el control necesario.

En este sentido, reclaman el cumplimiento de los plazos establecidos por ley, conocidos como la “regla 1-2-3”: un máximo de un mes para pruebas diagnósticas, dos meses para consultas con especialistas y tres meses para operaciones.

El caso de Cirugía Vascular, en el centro del debate

Uno de los puntos más sensibles es la situación del servicio de Cirugía Vascular. La secretaria general del PSOE local, Belén Fernández, ha calificado de “pseudoservicio” el recurso actual, al considerar que no cubre las necesidades reales de la población.

Según ha explicado, aunque se anunció como un refuerzo importante, en la práctica se limita a consultas y operaciones menores, mientras que las urgencias graves siguen derivándose a Badajoz, con el consiguiente riesgo para los pacientes. Desde el partido exigen la implantación de un servicio completo, con guardias permanentes, capacidad de intervención urgente y hospitalización.

Imagen de una flecha que indica el camino a cirugía vascular. / Pablo Parra

Infraestructuras pendientes y desigualdades territoriales

El estado de las infraestructuras sanitarias es otro de los ejes de la denuncia. Entre los proyectos paralizados, los socialistas destacan el Centro de Salud de El Junquillo, en un barrio en expansión cuyos vecinos deben desplazarse actualmente hasta Aldea Moret, y la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, cuyas obras siguen sin iniciarse.

También reclaman la creación de un Punto de Atención Continuada (PAC) en La Mejostilla y la puesta en marcha de un Vehículo de Intervención Rápida para mejorar la atención domiciliaria y aliviar la carga de los centros de salud.

Atención a enfermedades específicas y refuerzo de plantillas

El manifiesto incorpora además propuestas para mejorar la atención a patologías concretas. En el caso del Alzheimer y otras demencias, piden agilizar los diagnósticos mediante circuitos preferentes y reforzar la coordinación entre Atención Primaria y especializada. Para la fibromialgia, reclaman la creación de una unidad multidisciplinar que permita un abordaje integral.

Asimismo, insisten en la necesidad de aumentar las plantillas y mejorar las condiciones laborales de los profesionales, al considerar que la sobrecarga actual está afectando directamente a la calidad asistencial. En este punto, subrayan el papel clave de perfiles como enfermería, técnicos en cuidados auxiliares, psicólogos o terapeutas ocupacionales.

El diagnóstico compartido por profesionales y pacientes apunta, según el PSOE, a un “deterioro técnico y laboral” del sistema sanitario en Cáceres. Frente a ello, el manifiesto plantea un modelo centrado en la atención humanizada, con tiempos adecuados por paciente y una mayor equidad territorial.

“Cáceres merece una sanidad pública moderna, eficaz y justa”, concluyen los firmantes, que rechazan los “recortes encubiertos” y las “demoras estructurales”, al tiempo que reivindican el fortalecimiento del sistema público como garantía del derecho a la salud.