¿Por qué son necesarias para Cáceres las autovías?: Solo la A-5 genera más de 5.000 puestos de trabajo

La Autovía del Suroeste (A-5) no es solo una cinta de asfalto que conecta Cáceres con Madrid; es la columna vertebral que sostiene gran parte del PIB de la zona este de la provincia. Su impacto económico se traduce en cifras de empleo y dinamismo empresarial que han transformado comarcas enteras como el Campo Arañuelo y Trujillo. Y es que la consolidación de la A-5 ha dejado de ser una mera infraestructura de transporte para convertirse en el principal activo económico del eje Trujillo-Navalmoral de la Mata. Según los últimos datos de movilidad y desarrollo industrial, esta autovía es responsable directa de la viabilidad de más de 5.000 puestos de trabajo en la provincia, vinculados a la logística, la hostelería de ruta y el sector servicios.

La cercanía con Madrid (a apenas dos horas y media de Navalmoral) ha convertido a esta franja de Cáceres en un enclave estratégico para el almacenamiento y la distribución. El sector del transporte en Extremadura demanda actualmente unos 5.000 nuevos profesionales, y gran parte de esta necesidad se concentra en los polígonos industriales pegados a la A-5. Empresas de logística nacional ven en puntos como el kilómetro 190 (complejo Alonso de Monroy) o los polígonos de Navalmoral lugares ideales para establecer centros de transferencia de carga, aprovechando que los costes de suelo son inferiores a los de la Comunidad de Madrid.

Solo en Extremadura, el sector servicios vinculado a las pernoctaciones y la restauración genera cerca de 91.000 empleos directos e indirectos. En el tramo cacereño de la A-5 hay complejos de Carretera con establecimientos como el Alonso de Monroy, Los Álamos o el Discovery en Trujillo, que actúan como pequeñas pymes que emplean a familias enteras de las localidades cercanas (Saucedilla, Casatejada, Belvís de Monroy).

En este sentido, se estima que el flujo de viajeros de Madrid hacia Lisboa y el sur de Extremadura inyecta millones de euros anuales en el comercio local, especialmente en la venta de productos agroalimentarios de la provincia.

Pero además, y en contra de lo que se pueda pensar, la autovía es el mayor "antídoto" contra la España Vaciada en esta zona. Gracias a la A-5 se permite el teletrabajo híbrido, puesto que profesionales que trabajan en Madrid pueden residir en Trujillo o Navalmoral, desplazándose solo puntualmente gracias a la rapidez de la vía. Igualmente conlleva inversiones industriales ante la facilidad para dar salida a la producción es lo que mantiene vivas industrias clave como la Central Nuclear de Almaraz y las plantas de procesado de tabaco o tomate en el Campo Arañuelo.

Respecto a las cifras claves del impacto y en cuanto a los empleos en transporte en la provincia, existen 5.000 vacantes actuales, un ahorro en logística de entre el 20 y el 30% menos en costes de suelo respecto a Madrid. En cuanto a las pernoctaciones en ruta, la contribución vital a los 5 millones de viajeros anuales del eje Madrid-Lisboa. La A-5 ha dejado de ser una vía de paso para ser una vía de permanencia. Sin esta conexión directa con Madrid, la economía del este de Cáceres perdería su principal pulmón comercial y una de sus fuentes más estables de empleo joven en los sectores de servicios avanzados y logística.

El tramo cacereño de la A-5 hacia Madrid

Si el viajero va desde Cáceres capital, lo primero que debe saber es que primero recorrerá unos 45 kilómetros por la A-58 hasta incorporarse a la A-5 a la altura de Trujillo. A partir de ahí, comienza el despliegue de servicios esenciales hasta cruzar la frontera con Toledo (Castilla-La Mancha). En este tramo, las gasolineras suelen estar estratégicamente situadas cerca de los núcleos de población principales.

Así, en Trujillo (kilómetros 253-250): al incorporarse a la A-5, el viajero encuentra las estaciones de Repsol y Cepsa. Es el punto de control ideal antes de adentrarte en las zonas más despejadas de la autovía. En Navalmoral de la Mata (kilómetros 185-178) está el gran "hub" de servicios. Hay una amplia oferta (Repsol, BP y Shell) tanto en la propia autovía como entrando ligeramente al polígono industrial. Y en Almaraz (kilómetro 200), existe una parada clásica con servicios rápidos y amplios aparcamientos para camiones y turismos.

Restauración: sabor a Extremadura

No hace falta conformarse con un sándwich de máquina. En este trayecto hay paradas con mucha solera. Destaca en Trujillo el Mesón La Troya (y alrededores): aunque el famoso mesón está en la plaza, en las salidas de la autovía se encuentran restaurantes como La Cadena, ideales para comer un buen chuletón o migas extremeñas sin desviarte demasiado. En Casatejada, el restaurante Los Moriscos es un punto muy popular entre los viajeros frecuentes por su menú del día y su rapidez. Y en Navalmoral de la Mata si se busca algo más elaborado, el Restaurante del Hotel Los Álamos es un referente en la zona por su cocina tradicional.

Hoteles: ¿Dónde descansar?

Si el cansancio aprieta o el conductor prefiere dividir el viaje, estas son las mejores opciones a pie de autovía: En Trujillo, Eurostars Discovery Moderno, temático sobre los descubridores y muy fácil acceso desde la A-5. En Navalmoral, Hotel Los Álamos, un clásico de la ruta con amplios salones y parking vigilado, en Navalmoral, el Hotel Moya, donde existe una excelente relación calidad-precio para una parada rápida.

En cuanto a consejos necesarios, el primero pasa por el Túnel de Miravete, entree Trujillo y Navalmoral (kilómetro 218), donde el viajero atravesará este túnel de más de 1 kilómetro; es imprescindible encender las luces y mantener la distancia de seguridad. En la frontera con Castilla-La Mancha, una vez pasada la localidad de Oropesa (ya en la provincia de Toledo), el paisaje de dehesa extremeña empieza a abrirse hacia las llanuras manchegas. Este tramo suele tener presencia de radares fijos, especialmente en las bajadas cercanas a Almaraz y en la zona de paso por Navalmoral.

Si queda tiempo, está bien desviarse cinco minutos para ver el castillo de Oropesa justo al cruzar la frontera técnica hacia Castilla-La Mancha. Es el broche de oro antes de enfilar el camino final hacia Madrid.

Gasolineras

En cuanto a la presencia de gasolineras, destaca la del nudo de Trujillo (incorporación A-58 con A-5). Es el punto donde se deja la autovía de Cáceres para enfilar hacia Madrid. En el kilómetro 253 (Área de Servicio Trujillo) es la parada más crítica. Existe una gasolinera Repsol y el Restaurante La Cadena. Es un complejo grande, con mucho parking y acceso directo de entrada y salida.

En el tramo Miravete-Almaraz, tras pasar las llanuras de Trujillo y antes de subir el puerto, en el kilómetro 219 (Casas de Miravete) justo antes del túnel, hay una pequeña zona de descanso con gasolinera Valcarce y un hostal-restaurante muy frecuentado por transportistas. En el kilómetro 200 (Almaraz Sur) se encuentra una estación de Cepsa y el Restaurante El Cruce. Está literalmente al borde del asfalto. Es ideal si se quiere evitar el núcleo urbano de Almaraz.

En la zona de Navalmoral de la Mata, la autovía pasa por el lateral de la ciudad, pero hay complejos diseñados para el viajero de paso. Así, en kilómetro 185 está el Área de Servicio Los Álamos. Es probablemente la parada más famosa de este tramo. El Hotel Restaurante Los Álamos tiene cafetería 24h y un restaurante de mantel bastante bueno. La gasolinera, Shell.

En el kilómetro 174 (Belvís de Monroy/Las Moreras). Un poco más adelante de Navalmoral hay una estación de servicio Repsol y el Restaurante Las Moreras, que tiene un área de descanso con sombra y bastante espacio. Antes de entrar en Castilla-La Mancha, en el kilómetro 163 casi llegando al límite de provincia, existe una estación de Cepsa y el Restaurante El Avión (famoso porque, efectivamente, tiene un avión allí mismo). Es la última parada importante en suelo extremeño antes de cruzar a la provincia de Toledo.

Resumen de distancias y estrategia

La parada "estándar" está en kilómetro 185 (Los Álamos) y es el punto medio perfecto entre Cáceres y Madrid. Si se va con prisas, la Repsol del kilómetros 253 (Trujillo) permite repostar nada más coger la A-5 y ya no parar hasta prácticamente llegar a Madrid. Pero ojo al repostaje: entre el kilómetro 250 y el 200 hay menos opciones directas "a pie de pista", así que es mejor no apurar el depósito en la zona del Puerto de Miravete.

En Trujillo, en el enlace de la A-58 con la A-5 encontramos el Hotel Eurostars Discovery (kilómetro 253). Es el más visible. Está en la misma vía de servicio de la autovía. Es un edificio moderno y circular. No tienes que entrar en Trujillo; sales de la autovía y entras directo al parking. También, el Hostal Restaurante La Cadena (kilómetro 253), justo al lado del anterior, en la acera de enfrente de la vía de servicio. Es una opción más económica y de carretera de toda la vida, con el restaurante pegado a los surtidores de Repsol.

En la zona de Almaraz-Miravete está el Hostal Puerta de Monfragüe (kilómetro 219-Casas de Miravete), que está justo antes de entrar en el túnel de Miravete. Es un hostal de carretera clásico, pegado a la gasolinera Valcarce. Muy usado por transportistas, el Hotel Roma (kilómetro 200-Almaraz), situado en la vía de servicio lateral. Se ve perfectamente desde el carril derecho. Es un hotel funcional diseñado específicamente para paradas en ruta.

También está el Hotel Rural Las Aldeas (kilómetro 232-Torrecillas de la Tiesa). Suele pasar desapercibido porque está en un tramo más solitario entre Trujillo y Almaraz, pero tiene acceso directo desde la salida 232 y está prácticamente sobre la vía de servicio.

En Navalmoral de la Mata, los más conocidos son el Hotel Los Álamos (kilómetro 185), que es el referente del tramo. Está en la misma salida 185. Tiene un parking enorme y el edificio está a escasos metros de la bionda de la autovía. El Hotel Moya (kilómetro 182), que está en la vía de servicio que bordea Navalmoral. Aunque está cerca del pueblo, su acceso es directo desde la salida de la autovía hacia el área comercial/industrial.

Cerca de la frontera, en el límite con Toledo, está el Hotel El Turista (kilómetro 161-La Calzada de Oropesa). Aunque técnicamente está ya rozando la frontera o apenas cruzándola (depende del mojón kilométrico exacto), es el último hotel "de asfalto" antes de entrar de lleno en Castilla-La Mancha. Está pegado a la gasolinera y se ve desde lejos por su estructura clásica de hotel de carretera.

Eso sí, si el viajero busca la máxima comodidad para bajar del coche y dormir, las dos mejores opciones por infraestructura y acceso directo son el Eurostars Discovery si acaba de empezar el viaje y se quiere parar pronto, el Hotel Los Álamos si ya se lleva una hora de camino y se quiere estar a mitad de camino hacia Madrid y Hotel Alonso de Monroy que es, de hecho, uno de los puntos más emblemáticos y "pegados" a la autovía en ese tramo. Es un ejemplo perfecto de lo que buscas: un complejo que vive por y para la autovía

El punto clave de este hotel es Saucedilla-Casatejada, en el kilómetro 190. Está situado en un punto estratégico entre Almaraz y Navalmoral de la Mata. Es imposible no verlo desde el coche. Tiene el acceso directo a la zona de aparcamiento y al hotel desde la vía de servicio. Es muy valorado precisamente por eso: se sale de la A-5 y en 30 segundos se está en la recepción. ¿Por qué es buena zona el tramo del kilómetro 190 (Alonso de Monroy)? Porque es una zona llana y con mucha visibilidad, donde las áreas de servicio son muy amplias y no tienes que entrar en rotondas complicadas ni travesías urbanas. Si el conductor busca ese tipo de hotel "muro con muro" con la autovía, el Alonso de Monroy es, sin duda, una de las opciones más directas de toda la provincia de Cáceres.