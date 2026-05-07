Womad Cáceres abraza el espíritu del ‘afrobeat’: "La música es el arma del futuro"

El festival WOMAD Cáceres ha inaugurado este jueves su XXXIII edición con un homenaje a la reivindicación del poder transformador de la música a través de la figura del cantautor y político nigeriano Fela Kuti, creador del ‘afrobeat’ y fallecido en 1997, cuyo hijo Seun Kuti es cabeza de cartel junto con la banda Egypt 80. “La música es el arma del futuro”, es la cita de Fela Kuti que ha servido como declaración de intenciones para abrir tres días de conciertos y convivencia multicultural en la ciudad monumental cacereña.

Homenaje a Dania Dévora en una apertura marcada por el recuerdo

La apertura institucional, celebrada en el Gran Teatro de Cáceres, ha reunido a representantes de las distintas administraciones, responsables del festival y miembros del tejido cultural local en un acto marcado por el recuerdo a Dania Dévora, histórica impulsora de WOMAD en España y fallecida el pasado mes de marzo, a los 73 años.

El director de WOMAD Internacional, Chris Smith, ha protagonizado el homenaje, destacando su papel clave en la consolidación del festival y su “capacidad diplomática y humana”. Smith ha invitado al público a dedicarle “un pequeño baile” durante estos días como gesto simbólico de memoria.

También el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha reivindicado el papel del festival en la proyección internacional de la ciudad y ha vinculado su impacto cultural con la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, subrayando además la transformación de la Plaza Mayor con el nuevo escenario principal.

Mateos ha recordado igualmente a Dévora como una mujer que ayudó a que “generaciones y generaciones de cacereños” crecieran en una sociedad “más tolerante”, impulsando además la proyección exterior de la ciudad a través de la música y la cultura. El regidor ha destacado también la transformación visual que vive este año la Plaza Mayor con el nuevo escenario principal.

Renovación escénica

La edición de 2026 llega con una de las renovaciones escénicas más visibles de los últimos años tras la desaparición de la tradicional estructura semicircular del escenario principal. El nuevo diseño, más abierto y cuadrado, permitirá ampliar la superficie útil, mejorar la operatividad técnica y reforzar la experiencia del público y de las bandas.

Los cambios alcanzan también al espacio de la monumental Plaza de San Jorge, que incrementa su superficie y eleva la altura de su carpa para ganar visibilidad y comodidad. Además, la organización ha reforzado servicios como los módulos de baños y los lavamanos exteriores para mejorar la gestión de asistentes en un festival que el pasado año congregó a unas 160.000 personas.

Durante la inauguración, tanto Chema Fernández, director del festival; como Marisa Caldera, directora del Gran Teatro, han insistido en el carácter colectivo de WOMAD y han agradecido el trabajo de técnicos, voluntarios y equipos de producción. Subrayando además la creciente integración de artistas extremeños en la programación oficial del festival.

Por último, el nuevo consejero de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Laureano León, ha destacado que WOMAD se ha consolidado como “uno de los festivales más importantes” de la región y ha manifestado que el certamen es “mucho más que una serie de actuaciones musicales”, al convertir Cáceres en un espacio de “encuentro cultural abierto al mundo”.

Cáceres, una ONU cultural con 15 países y 21 artistas

WOMAD Cáceres reunirá hasta el domingo a 21 artistas y bandas de 15 países, convirtiendo la capital cacereña en una auténtica ONU cultural con propuestas de Nigeria, Brasil, Palestina, Jordania, Turquía, Perú, Estados Unidos o Reino Unido, entre otros.

Junto a Seun Kuti (que cerrará el viernes la jornada musical) sobresalen nombres como el brasileño Zé Ibarra y la banda palestino-jordana 47Soul y su mezcla de electrónica y tradición de Oriente Medio, que pondrán la nota multicultural hoy en la apertura de WOMAD hasta la madrugada.

Los peruanos Bareto y la formación femenina Balkan Paradise Orchestra (formada por mujeres y que se encargarán de bajar el telón de esta edición el sábado) son otros platos fuertes de este año. También actuarán Steam Down, Islandman, Shanghai Restoration Project y Raz & Afla.

El dúo Raz & Afla, con su cruce cultural entre Reino Unido y Ghana, volverán a transformar durante la madrugada del viernes al sábado a la plaza de San Jorge en uno de los grandes puntos de encuentro del certamen con sesiones de electrónica global entre sus murallas medievales.

En la madrugada del sábado al domingo le tomarán el relevo Shanghai Restoration Project, una banda que propone un viaje entre Oriente y Occidente, reinterpretando la Shanghái de los años 30 desde una mirada contemporánea. Su directo mezclará jazz vintage, electrónica y música tradicional china, dando forma a un universo elegante, envolvente y cinematográfico.

Con el recuerdo permanente a Dania Dévora y el legado musical y político de Fela Kuti sobrevolando la inauguración, WOMAD Cáceres afronta tres jornadas de músicas del mundo reivindicando la cultura como espacio de convivencia, diversidad y encuentro colectivo, que culminará con el desfile del domingo, representando a diversas nacionalidades y que partirá de San Jorge a las cinco de la tarde, si la meteorología lo permite.