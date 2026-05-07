Womad Cáceres elimina su mítico escenario cúpula para crecer en escena y experiencia

El festival Womad Cáceres afronta desde hoy su edición de 2026, del 7 al 10 de mayo, con una de las transformaciones más visibles de los últimos años: la desaparición del icónico formato circular —conocido como “cúpula” u “orbit”— en la Plaza Mayor de Cáceres. El cambio no es solo estético, sino funcional: más espacio escénico, mejor operatividad técnica y una experiencia optimizada tanto para el público como para los artistas.

La nueva configuración abandona la estructura semicircular para adoptar un diseño más cuadrado y abierto, lo que permite ampliar la superficie útil del escenario y mejorar la proyección del sonido. La organización insiste en que esta modificación responde a una lógica de mejora continua: facilitar montajes más complejos, ganar profundidad visual y reforzar la calidad de los directos en el principal epicentro del festival.

Más espacio también en San Jorge

La reconfiguración no se limita a la Plaza Mayor. El escenario de San Jorge también crece: suma 12 metros cuadrados de superficie y eleva su carpa en 1,20 metros, lo que incrementa notablemente la visibilidad. El resultado para la organización es un entorno más cómodo para las bandas y más accesible para el público, especialmente en un espacio reducido donde la acumulación de asistentes había condicionado la experiencia en ediciones anteriores.

En paralelo, los equipos técnicos de sonido e iluminación se mantienen, tras la inversión realizada en 2024, que ya supuso un salto cualitativo. Con los nuevos ajustes estructurales, la organización espera maximizar ese rendimiento sin necesidad de incrementar la potencia.

Mejoras prácticas: más baños y menos esperas

Uno de los cambios más tangibles para los asistentes estará fuera de los escenarios. El festival incrementa en torno a un 30% los módulos de baños e incorpora lavamanos exteriores, con el objetivo de reducir colas y mejorar la gestión de flujos en momentos de máxima afluencia. Son ajustes logísticos que buscan responder a una demanda recurrente en un evento que el año pasado congregó a unas 160.000 personas.

Un cartel con identidad global

En lo musical, Womad mantiene su esencia: propuestas internacionales con identidad y mensaje. Destaca la presencia de Seun Kuti, heredero del legado de Fela Kuti, figura clave en la creación del afrobeat como fenómeno cultural y político.

También sobresale el brasileño Zé Ibarra y ritmos como el ‘shamstep’ de la banda (a medio camino entre Palestina y Jordania) 47Soul, que fusiona electrónica con tradición de Oriente Medio y discurso social, así como la cumbia y la chicha de los peruanos Bareto y la Balkan Paradise Orchestra, formación íntegramente femenina que clausurará los conciertos del sábado en la Plaza Mayor con su potente revisión de la música balcánica.

La meteorología, siempre imprevisible en mayo, no altera la hoja de ruta. La organización mantiene el dispositivo habitual para garantizar la continuidad del festival incluso con lluvia moderada, una circunstancia habitual en otras ediciones del festival de las músicas del mundo.

Evolución

Con estos cambios, Womad Cáceres apuesta por evolucionar desde dentro: mejorar infraestructuras, optimizar la experiencia y reforzar su propuesta artística sin renunciar a su esencia. La desaparición de la cúpula marca un punto de inflexión visual, y plantea un reto para el festival: crecer sin dejar de ser reconocible.