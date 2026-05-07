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Más allá de Womad: qué planes culturales se pueden hacer gratis en Cáceres este fin de semana

Imagen de un concierto en El Corral de las Cigüeñas.

Imagen de un concierto en El Corral de las Cigüeñas. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Cáceres no solo va a ser Womad este fin de semana. La ciudad se prepara para unos días llenos de actividades de todos los tipos y, en esta noticia, vamos a resumir las más interesantes para descubrir de forma gratuita.

Concierto en El Corral de las Cigüeñas

El Corral de las Cigüeñas va a acoger un concierto con los ritmos látinos más auténticos este viernes a las 20.00 horas gracias a Marabú Salsa Cuarteto. El recinto, ubicado en la Cuesta de Aldana, 6, se llenará de ritmo con una formación consolidada, integrada por músicos de distintas procedencias que combinan tradición y energía en directo. Su propuesta mezcla salsa, son cubano, boleros, chachachá o mambo, creando un ambiente cálido, festivo y muy bailable que conecta fácilmente con el público.

Con más de una década de trayectoria, el grupo destaca por su capacidad para transportar al espectador a los sonidos clásicos del Caribe, con influencias de lugares como La Habana o Puerto Rico, pero con un toque actual y cercano . Su directo suele ser dinámico, alegre y pensado para disfrutar tanto escuchando como bailando.

Cuarteto Marabú.

Cuarteto Marabú. / E. P.

Taller en el Helga

El sábado 9 de mayo a las 12:00 h, el Museo Helga de Alvear de Cáceres acoge un taller creativo con una duración aproximada de 90 minutos. El punto de encuentro será la recepción del propio museo. Se trata de una actividad participativa centrada en el arte contemporáneo, donde los asistentes podrán explorar ideas, técnicas y procesos creativos vinculados a las exposiciones del museo.

Este tipo de talleres está orientado a fomentar la experimentación artística y la reflexión, ofreciendo una experiencia práctica más allá de la simple visita. En conjunto, es una propuesta cultural accesible dinámica, pensada para quienes buscan acercarse al arte de forma activa y creativa.

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