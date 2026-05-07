El Zani, Los Candiles o El Paso, los bares que van a ser galardonados en Cáceres por su trayectoria

El VII Festival de Bares Antiguos de Cáceres se celebrará el sábado 16 de mayo en el Parque Padre Pacífico, a partir de las 13.00 horas, con entrada gratuita y con el mismo espíritu popular y solidario que ha marcado sus anteriores ediciones. La cita está organizada por la Asociación de Bares Antiguos de Cáceres, con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres, y destinará lo recaudado a la Asociación Divertea.

La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, ha presentado el festival junto al presidente de la Asociación Bares Antiguos de Cáceres, Antonio García, y ha destacado que se trata de "una cita que ya late con fuerza en el calendario de nuestra ciudad". El Parque Padre Pacífico, ha señalado la edil, se transformará durante toda la jornada "en punto de encuentro para compartir música, gastronomía y buenos momentos".

Carrasco ha agradecido el trabajo de la asociación, a la que ha atribuido el mérito de convertir este festival "en una convocatoria imprescindible para los cacereños y cacereñas". La concejala ha subrayado además el componente social del encuentro, al mantener "intacta su esencia solidaria" con una edición que apoyará a Divertea, una entidad vinculada a la atención y acompañamiento de personas con trastorno del espectro autista y sus familias.

Seis grupos cacereños

La programación musical estará protagonizada por seis grupos cacereños. Según ha explicado Antonio García, actuarán Atlántida, The Challengers, Ciao Papa, La Elipa, Los Jueves y Prisma Sound. La propuesta musical hará un recorrido por canciones y sonidos de las décadas de los 70, 80 y 90, uno de los sellos habituales de una cita pensada para varias generaciones.

Presentación del festival de Bares Antiguos en Cáceres. / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

Junto a la música, el festival contará con oferta gastronómica para los asistentes. La organización plantea así una jornada de convivencia en torno a la memoria de los bares de la ciudad, esos establecimientos que han sido durante décadas espacios de encuentro cotidiano, celebración, charla y vida de barrio.

"Invitamos a toda la ciudadanía a acercarse ese fin de semana al Parque del Padre Pacífico para disfrutar del ambiente, de la música y, sobre todo, de nuestra hostelería, que es parte esencial de la identidad de Cáceres", ha afirmado Carrasco.

Premios a una vida tras la barra

Como es tradición, el festival entregará también los premios "As de Copa de la Hostelería", con los que se reconoce la trayectoria de profesionales y establecimientos vinculados a la historia hostelera de Cáceres. En esta edición habrá cuatro premiados, tres de ellos relacionados con negocios que han alcanzado o rozan el medio siglo de actividad.

Uno de los reconocimientos será para Benito Nieves, del Bar El Paso, un establecimiento que, según ha señalado García, "pronto cumplirá 50 años de existencia". También será distinguido el Bar Zani, que ha cerrado recientemente y que, según la asociación, fue el local que más tiempo permaneció abierto en La Madrila, una de las zonas más reconocibles del ocio cacereño durante décadas.

Séptima edición del festival. Esta es la programación. / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

El tercer premio será para el Bar Restaurante Los Candiles, en la figura de Ángel Caldera. García ha recordado que Caldera empezó de niño en el bar familiar de Aguas Vivas, continuó después en Los Faroles y acabó al frente de Los Candiles, un restaurante que llegó a tener "mucho prestigio en Cáceres".

El recuerdo de Felipa Alias

El festival distinguirá además a Felipa Alias, vinculada al Bar La Parra. Según ha relatado Antonio García, Alias llegó en los años 60 desde Monroy con su marido. Poco después de poner en marcha el negocio, él falleció de forma prematura y ella decidió seguir adelante con tres hijos pequeños.

Carlos Gil

La asociación quiere reconocer esa trayectoria de esfuerzo y valentía en una época en la que sacar adelante un bar y una familia exigía una dedicación constante. Felipa Alias estuvo al frente del negocio durante unos 20 años, hasta que sus hijos se hicieron mayores. Ya fallecida, serán sus hijos quienes recojan el premio en su nombre.

Con estos reconocimientos, el Festival de Bares Antiguos vuelve a mirar a la memoria sentimental de Cáceres, a los bares que han marcado barrios, plazas y generaciones. La cita del 16 de mayo combina así música, gastronomía, solidaridad y homenaje a quienes han sostenido desde la barra una parte muy reconocible de la vida social cacereña.