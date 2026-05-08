El alcalde de Cáceres, entre los cientos de invitados: así fue la gran fiesta de inauguración de Dehesa, el local de Javier Cardenal

La calle Amberes volvió a confirmar este jueves por la noche su peso en la hostelería de Cáceres. Más de 200 invitados pasaron finalmente por la inauguración de Dehesa Craft Beer@Bar, el nuevo local gastronómico que el empresario Javier Cardenal ha abierto en el barrio de Cabezarrubia, una zona que se ha consolidado en los últimos años como uno de los referentes del tapeo en la ciudad.

La apertura tuvo mucho de presentación hostelera y también de acto social cacereño. En el listado de invitados figuraban, entre otros, el cirujano Javier Cardenal Murillo, el médico Emilio Cardenal Murillo, el que fuera decano Alfonso Cardenal, José Antonio Fernández Alvarado, de Cristalería Alvarado; Juan Muñoz, de Aesa; José Carlos Pozo, gerente de Fissa; Marcos Loureiro, director general de Bodegas Estrella Galicia; Francisco Tardío, coordinador de zona de Bodegas Estrella Galicia; Pedro Cordero, gerente en Extremadura de Estrella Galicia; Leopoldo Rivas, diseñador del local; Demetrio Ramírez, gerente de Provecaex; la enfermera Amalia Cortés Requejo; los médicos Severino Pérez y Chema Viznete; José Luis Gilarte, oficial de Enfermería; Francisco Manzano, de Hacienda; Manuel Aunión, exsecretario del ayuntamiento o el empresario de Extreibéricos, Zeus Carrero.

Cardenal no escondía su satisfacción al terminar una noche que superó las previsiones iniciales. "A la gente le gustó el local y va a volver sintiendo que ya es su sitio de confianza", señaló el empresario, convencido de que el establecimiento arranca con buenas sensaciones tras una puesta de largo muy concurrida.

El regreso de una vocación

Javier Cardenal, amable, cercano, profesional y siempre pendiente del detalle, regresó hace años a Cáceres dispuesto a cumplir una vocación que le rondaba desde hacía tiempo: la hostelería. Lo hizo después de trabajar en Madrid en el mundo de la comunicación, aplicando sus conocimientos de sonido, una especialidad en la que se había formado y que le permitió pasar por la Cope, por la radio y por la televisión.

Pero el regreso a su ciudad natal tenía un horizonte muy concreto. "Mi plan B de toda la vida siempre había sido montar un bar", recuerda mientras repasa el camino recorrido. Aquella idea acabó tomando forma hace casi siete años, cuando se hizo cargo de la antigua Dehesa de Santa María. "En julio hará siete años", comenta el empresario sobre una etapa que ahora desemboca en una ampliación de mayor ambición.

La decisión de crecer abrió la puerta a una propuesta vinculada a Estrella Galicia. "Cuando decido ampliar, hablo con Estrella Galicia y me proponen esta fórmula", explica Cardenal. El resultado es un nuevo concepto que conserva la esencia del negocio, pero refuerza el peso de la cerveza y de una oferta pensada para compartir.

Cerveza, raciones y cocina para compartir

El nuevo establecimiento mantiene "la tapería de siempre", aunque ahora muy orientada a la cerveza. La carta trabajará con cerveza artesanal, las dos bodegas de Estrella Galicia y 1906, además de referencias de importación. Entre las opciones previstas habrá cervezas artesanales e internacionales, incluida alguna belga de alta graduación.

La oferta gastronómica seguirá una línea basada en raciones, tostas, postres, copas y desayunos. Es un formato que ya funcionaba en la etapa anterior y que Cardenal considera especialmente adecuado para acompañar la cerveza. La carta tendrá presencia de productos extremeños, con cerdo ibérico, embutidos, quesos y referencias vinculadas a la dehesa.

Fotogalería | Más de 150 invitados dan la bienvenida al nuevo local gastronómico con el sello de Javier Cardenal / Carlos Gil

A ese fondo local se sumará un toque del sur gracias al cocinero Manuel López, natural de Cádiz. "La intención es incorporar platos como pescaito frito, papas aliñadas o ensaladilla de gambas. A los cacereños sobre todo nos gusta mucho el pescaito frito", señala Cardenal, que busca dar al local un rasgo propio dentro de la oferta hostelera de la ciudad.

Desayunos, tostas y nuevas tendencias

Los desayunos seguirán siendo una de las bases del negocio. "Los desayunos nuestros siempre han sido un fuerte en nuestro establecimiento y, por eso, ahora ampliaremos la gama", explica el empresario. Hasta ahora, el local ha trabajado especialmente con jamón ibérico, lomo ibérico y productos muy vinculados a Extremadura.

En esta nueva etapa se incorporarán referencias de forma progresiva, una vez que el establecimiento esté asentado. No faltarán tostas de aguacate, huevo, salmón, atún y otras combinaciones adaptadas a nuevas tendencias de consumo. La intención es abrir el abanico sin perder la identidad de una casa que ha crecido en torno al producto reconocible y al trato cercano.

Un local de 200 metros y mucha barra

El establecimiento cuenta con unos 200 metros cuadrados y ha apostado por una imagen renovada. La reforma incorpora mesas altas, barras y zonas pensadas para el tapeo, además de mesas bajas para quienes prefieran tomar café, desayunar o comer de forma más cómoda.

Cardenal se ha embarcado en esta nueva etapa junto a su hermana y también gerente, Beatriz Cardenal. Ambos defienden un modelo muy vinculado al ambiente de barra. "Cuando se sale a tapear o a tomar cañas a la gente le gusta estar en mesa alta", señala el empresario.

El diseño del local, obra de Leopoldo Rivas, busca recuperar ese ambiente de barra, aunque adaptado a los hábitos posteriores a la pandemia. "Desde el covid la barra ha desaparecido un poco", apunta Cardenal. Por eso, se han creado zonas con separadores para que los grupos puedan estar cerca del ambiente del bar sin invadir la conversación de otros clientes.

También se han habilitado barras junto a los ventanales y una zona donde se ubican los tanques de cerveza, uno de los elementos visuales más reconocibles del nuevo espacio.

Doce personas para una nueva etapa

El proyecto arranca con diez trabajadores, además de Javier y Beatriz Cardenal. En total, serán doce personas vinculadas al funcionamiento diario del establecimiento. La reforma ha contado con Fissa y los trabajos de pintura han corrido a cargo de Iglesias Pintores.

El local abrirá de lunes a domingo. Los días de diario comenzará la actividad a las 8.00 horas, mientras que los fines de semana y festivos abrirá a las 9.00. El cierre oscilará entre las 00.00 y la 1.00, según el día.

Durante la inauguración se dieron a conocer varias gamas de cerveza, entre ellas la bodega habitual, 1906, que Cardenal define como el "buque insignia" de Estrella Galicia, además de alguna referencia de importación. También hubo refrescos, vinos y una selección aportada por proveedores.

La nueva Dehesa Craft Beer@Bar nace con vocación de continuidad y con una idea clara: convertirse en un lugar reconocible para desayunar, tapear, tomar una cerveza o alargar la conversación en una de las calles que mejor explican el momento gastronómico de Cáceres.