¿Asfaltará el Ayuntamiento de Cáceres mi calle en la próxima campaña? Estas son las zonas en las que se actuará

El Ayuntamiento de Cáceres iniciará el próximo lunes, 11 de mayo, la primera fase de la campaña de asfaltado de viales y espacios públicos correspondiente a 2026, una actuación que se extenderá por distintas zonas de la capital cacereña y que forma parte del plan de mejora urbana previsto para este año.

La intervención, coordinada desde el área de Infraestructuras, contará con una inversión aproximada de 465.000 euros y permitirá actuar sobre 25.277 metros cuadrados de pavimento. Según la información trasladada por el consistorio, esta será la primera de las tres campañas de asfaltado previstas por el equipo de Gobierno a lo largo del ejercicio. Las obras llegarán a nueve barrios y zonas de la ciudad: Parque Empresarial Mejostilla, Mejostilla, San Jorge, Cabezarrubia, Sierra de San Pedro, Aldea Moret, Plaza Antonio Canales, La Madrila y el recinto ferial.

Calles incluidas

En el Parque Empresarial Mejostilla, los trabajos se centrarán en la calle Severo Ochoa. En Mejostilla, el asfaltado afectará a las calles Cayetano Polo Polito y Gonzalo Mingo. En San Jorge se actuará en la calle Pedro de Ibarra y en pasos de peatones elevados de la calle Pedro Romero de Mendoza.

La campaña también llegará a Cabezarrubia, con intervenciones en la calle Amberes y en la calle Oporto, en el tramo comprendido entre la avenida de París y la calle Amberes. En Sierra de San Pedro, los trabajos se desarrollarán en la avenida de la Constitución, entre el Camino de Santa Olalla y la glorieta.

En Aldea Moret se asfaltará la Travesía Golondrina y un tramo de la avenida Río Tíber, entre Ródano y Canario. En la Plaza Antonio Canales, la actuación afectará a la calle Fray Bartolomé de las Casas. En La Madrila se intervendrá en la bandeja de estacionamiento de la calle Santa Teresa, mientras que en el recinto ferial se ejecutará el bacheo lateral del Hípico.

"Necesidades más urgentes"

El concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, ha informado de la actuación en la Comisión de Servicios Públicos y Fomento. Según ha señalado, esta primera fase supone "la mayor inversión que ha realizado nunca el Ayuntamiento de Cáceres en una campaña de asfaltado de estas características".

Bazo ha afirmado que las actuaciones previstas responden a "las necesidades más urgentes detectadas en distintos puntos de la ciudad". El edil ha vinculado la campaña con la mejora del espacio público cotidiano, más allá de los grandes proyectos urbanos.

"El objetivo del equipo de Gobierno no es solo transformar la ciudad con grandes proyectos, sino también mejorar el día a día de los cacereños con barrios mejor iluminados, más accesibles, mejor señalizados y con unas calles en mejores condiciones", ha destacado el concejal.

Coordinación para reducir molestias

El Ayuntamiento prevé coordinar los trabajos con las áreas de Servicios Públicos y Movilidad para intentar reducir el impacto de las obras sobre vecinos y conductores. La campaña afectará a calles de uso residencial, zonas de actividad económica, áreas de estacionamiento y puntos de tránsito habitual dentro de la ciudad.

"Somos conscientes de que toda obra genera molestias, pero estas actuaciones están encaminadas a mejorar la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos", ha señalado Bazo.

La intervención se enmarca en las actuaciones municipales de conservación y mejora de viales, una demanda recurrente en los barrios de Cáceres por el desgaste del firme, el tráfico diario y la necesidad de mantener en buen estado calles, accesos y espacios de aparcamiento.