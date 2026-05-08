Historia y patrimonio
Así avanza la estructura que permitirá a Cáceres viajar 66.000 años atrás: la futura neocueva de Maltravieso
La estructura exterior de la neocueva, con un presupuesto de 1,5 millones de euros, ya toma forma en Cáceres
Cáceres ya empieza a vislumbrar la estructura que le va a permitir adentrarse en su historia. En concreto, va a poder viajar 66.000 años atrás gracias a, únicamente, entrar en un edificio. El inmueble en el que se va a ubicar la neocueva de Maltravieso avanza a buen ritmo y comienza a tomar forma después de que las obras se iniciaran el pasado mes de noviembre y sufrieran un parón obligado a causa del tren de borrascas que azotó a la región los pasados meses de enero y febrero.
Estructura exterior
La obra está siendo ejecutada por las empresas Magenta y Proyectos e Instalaciones La Vera por más de 1,5 millones de euros. Se trata de las obras de la estructura exterior. El interior del inmueble albergará una recreación de la Cueva de Maltravieso a tamaño natural, que contendrá alrededor de 70 representaciones de manos realizadas por neandertales. Ese otro contrato ya se adjudicó hace años a las empresas Imandra Project, Tecmolde y Federico Soriano.
Será un recurso divulgativo y turístico para la capital cacereña. El proyecto inicial (aunque se han introducido cambios debido a que se tuvo que volver a licitar al no interesarse ninguna empresa) pasa por reproducir cerca del 50 por ciento de la cueva original con las galerías más importantes de la cavidad.
Una copia exacta
Según la propuesta a la que se ha dado luz verde, la Neocueva de Maltravieso será una copia exacta de la cavidad en el tramo que discurre de la sala de columnas a la sala de las chimeneas. Además, se habilitarán unos espacios pre y post cueva con material divulgativo y servicios.
En cuanto a las mejoras que se proponen, se incluye una propuesta de herramientas y productos divulgativos para el público en general, y específico para familias y colegios, en varios formatos y soportes. También se contará con audioguías con lenguaje de signos, recursos de accesibilidad visual como planos táctiles y recursos de accesibilidad cognitiva de lectura fácil.
Pinturas Neandertales
Desde que un estudio reciente datara las pinturas de la cueva como Neandertales, 66.000 años, y no de Homo Sapiens, como se pensaba hasta la fecha, se redoblaron los esfuerzos para situar Maltravieso en el mapa de la cultura prehistórica. En la anterior legislatura, con el PSOE, se impulsó una propuesta para que Maltravieso contara con una réplica a escala, como ocurre desde hace décadas con Altamira, y así preservar las pinturas prehistóricas.
En ese momento se impulsó el proyecto a la conocida como neocueva. El objetivo inicial es que estuviera construida en 2026, ya que se acogía al plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se financia con fondos europeos Next Generation a través del Gobierno de España. Lo cierto es que la siguiente legislatura (PP) fue continuista y retomó el programa de visitantes y la propuesta de la réplica, la primera ha concluido ya y la segunda avanza.
- Un antropólogo busca en Cáceres a la anciana que acompañó en la despedida de la Patrona para reconstruir su historia de vida
- José Ramón González, coleccionista de arte, localiza en Madrid una placa robada de la Alegoría de Extremadura, obra del escultor de Cáceres Pérez Comendador
- Un camión arrolla a la mítica estatua de Leoncia de la Plaza de San Juan de Cáceres
- Estos son los conciertos de la Feria de Cáceres: una oferta musical 'gratuita y de calidad
- Dos monjas embisten con su coche a una furgoneta y obliga a la Policía Local de Cáceres a cortar la calle Catedrático Antonio Silva
- Un camión arde en plena ciudad monumental de Cáceres y provoca una gran humareda
- El colegio Diocesano de Cáceres denuncia y despide a una profesora de su guardería por presuntos malos tratos a menores de 3 años
- José Antonio Calderón, encargado de reparar la estatua de Leoncia en Cáceres: 'Se puede arreglar, espero no tardar más de un mes