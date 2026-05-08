Así avanza la estructura que permitirá a Cáceres viajar 66.000 años atrás: la futura neocueva de Maltravieso

Cáceres ya empieza a vislumbrar la estructura que le va a permitir adentrarse en su historia. En concreto, va a poder viajar 66.000 años atrás gracias a, únicamente, entrar en un edificio. El inmueble en el que se va a ubicar la neocueva de Maltravieso avanza a buen ritmo y comienza a tomar forma después de que las obras se iniciaran el pasado mes de noviembre y sufrieran un parón obligado a causa del tren de borrascas que azotó a la región los pasados meses de enero y febrero.

Estructura exterior

La obra está siendo ejecutada por las empresas Magenta y Proyectos e Instalaciones La Vera por más de 1,5 millones de euros. Se trata de las obras de la estructura exterior. El interior del inmueble albergará una recreación de la Cueva de Maltravieso a tamaño natural, que contendrá alrededor de 70 representaciones de manos realizadas por neandertales. Ese otro contrato ya se adjudicó hace años a las empresas Imandra Project, Tecmolde y Federico Soriano.

Será un recurso divulgativo y turístico para la capital cacereña. El proyecto inicial (aunque se han introducido cambios debido a que se tuvo que volver a licitar al no interesarse ninguna empresa) pasa por reproducir cerca del 50 por ciento de la cueva original con las galerías más importantes de la cavidad.

Una copia exacta

Según la propuesta a la que se ha dado luz verde, la Neocueva de Maltravieso será una copia exacta de la cavidad en el tramo que discurre de la sala de columnas a la sala de las chimeneas. Además, se habilitarán unos espacios pre y post cueva con material divulgativo y servicios.

En cuanto a las mejoras que se proponen, se incluye una propuesta de herramientas y productos divulgativos para el público en general, y específico para familias y colegios, en varios formatos y soportes. También se contará con audioguías con lenguaje de signos, recursos de accesibilidad visual como planos táctiles y recursos de accesibilidad cognitiva de lectura fácil.

Pinturas Neandertales

Desde que un estudio reciente datara las pinturas de la cueva como Neandertales, 66.000 años, y no de Homo Sapiens, como se pensaba hasta la fecha, se redoblaron los esfuerzos para situar Maltravieso en el mapa de la cultura prehistórica. En la anterior legislatura, con el PSOE, se impulsó una propuesta para que Maltravieso contara con una réplica a escala, como ocurre desde hace décadas con Altamira, y así preservar las pinturas prehistóricas.

En ese momento se impulsó el proyecto a la conocida como neocueva. El objetivo inicial es que estuviera construida en 2026, ya que se acogía al plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se financia con fondos europeos Next Generation a través del Gobierno de España. Lo cierto es que la siguiente legislatura (PP) fue continuista y retomó el programa de visitantes y la propuesta de la réplica, la primera ha concluido ya y la segunda avanza.