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Solidaridad

El Banco de Alimentos de Cáceres organiza su Recogida de Primavera este viernes y sábado

La campaña se desarrollará en supermercados Tambo, Provecaex y Covirán de Cáceres, además de los Hiper Cash-Tambo de Casar de Cáceres y Miajadas

Banco de Alimentos de Cáceres.

Banco de Alimentos de Cáceres. / Cedida

El Periódico Extremadura

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Cáceres

El Banco de Alimentos de Cáceres celebra este fin de semana, los días viernes 8 y sábado 9 de mayo, su Recogida de Alimentos de Primavera, una campaña solidaria destinada a ayudar a las personas que más lo necesitan en la provincia.

La iniciativa se llevará a cabo en distintos establecimientos de la ciudad de Cáceres. En concreto, la recogida estará activa en los seis supermercados Tambo, los cuatro Provecaex y los dos Covirán de la capital cacereña. También participarán el Hiper Cash-Tambo de Casar de Cáceres y el establecimiento de Miajadas.

Desde la organización animan a la ciudadanía a colaborar con esta campaña aportando alimentos durante las jornadas de recogida. El objetivo es reforzar la labor solidaria que el Banco de Alimentos desarrolla durante todo el año en apoyo a familias y personas en situación de vulnerabilidad.

30 años

El Banco de Alimentos de Cáceres es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja desde 1996 para combatir la pobreza y el desperdicio alimentario en la provincia, canalizando los excedentes de la sociedad hacia entidades sociales que atienden a personas necesitadas.

Noticias relacionadas y más

Es el único banco autorizado por FESBAL en Cáceres y, con más de tres décadas de labor solidaria, entrega cada año más de 800.000 kilos de alimentos, alcanza a más de 9.000 beneficiarios y cuenta con el apoyo de más de 500 voluntarios comprometidos con mejorar la vida de los colectivos más vulnerables.

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