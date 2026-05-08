El bar de Joselito de Cáceres que necesita camarero

Uno de los edificios más simbólicos de Cáceres está en la Avenida Virgen de la Montaña, 28, donde durante tantos años residió el exalcalde José María Saponi, por todos recordado, y donde continúa viviendo su viuda, Julia Sergio. Construido en 1972, el inmueble está acogido a los beneficios de las leyes del 15 de julio de 1954 y del 13 de noviembre de 1957 del Ministerio de la Vivienda. Para poner sobre contexto, estas leyes establecieron en España un régimen de protección para fomentar la construcción de viviendas asequibles, ofreciendo beneficios como ayudas económicas, exenciones fiscales, y precios limitados de alquiler o venta. Estas normas impulsaron viviendas de "renta limitada" y "subvencionadas", con una protección generalmente establecida por 20 años. Estas viviendas se identificaban a menudo con placas que reconocían las ayudas del Ministerio de la Vivienda. Los beneficios de la ley de 1954 incluían ventajas fiscales concretas para los propietarios que construían bajo este régimen.

En la actualidad, según los portales inmobiliarios, una casa en avenida Virgen de la Montaña, 28 cuesta la más barata 93.000 euros y la más cara, 198.000. El edificio se asienta sobre 877 metros cuadrados de parcela. Tiene 12 plantas, 54 viviendas, 27 garajes y trasteros y da la vuelta por la plaza de Colón alcanzando igualmente a la calle Virgen del Pilar, desde donde se divisan sus traseras. Entre esos negocios que alberga está la Inmobiliaria García Márquez, con más de 25 años de experiencia en gestión inmobiliaria en las ciudades de Cáceres y Badajoz. Entre sus viviendas ofertadas destaca un espectacular chalé con maravillosas parcelas a dos minutos del centro, por 375.000 euros, chalés adosados en el centro de Cáceres, para entrar a vivir, por 309.000 euros. O un apartamento en venta en la zona de la Plaza de Toros, por 120.000 euros y otro Colón, por 140.000 euros.

Fotogalería | El edificio de Virgen de la Montaña de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

En la parte que da a Virgen de la Montaña, además de García Márquez está la sede del Colegio de Dentistas de Extremadura, una corporación de derecho público que agrupa a los profesionales de la odontología y estomatología en la región, y que se encarga de ordenar la profesión y defender los intereses de sus colegiados. El colegio surgió como una necesidad de organización profesional para poner fin a intrusismos y abusos en el sector sanitario dental. Representa a todos los dentistas de Extremadura y ordena su labor bajo sus competencias asignadas, con un enfoque en la mejora continua de la práctica clínica. Además de la regulación profesional, la entidad, como detallan en su revista oficial, actúa en compromiso con la sociedad extremeña y en la mejora de la salud pública bucodental, destacando, por ejemplo, los trabajos de la vocalía de compromiso social. Como parte de la estructura de colegios en España, ha evolucionado junto con las normativas sanitarias nacionales y regionales, siendo una de las instituciones que, según estudios académicos, acoge la actividad del sector profesional sanitario.

A su lado, la expendeduría de tabacos número 3, de Coke Sánchez. Abre de lunes a viernes de siete y media de la mañana a nueve de la noche, y los sábados y domingos, de diez a dos. El horario de verano es de lunes a viernes de siete y media a dos y media, y de cinco a nueve, y los sábados y domingos de diez a dos. Es un buen lugar si buscas la suerte gracias a las Loterías y Apuestas del Estado y a lo largo de su trayectoria ha dado suculentos premios. Conocido como Estanco Colón, este establecimiento se ha consolidado como uno de los más conocidos de la ciudad. Ofrece un variado surtido de tabacos y productos relacionados en un ambiente acogedor.

Lo que distingue a este establecimiento es su atención personalizada y la variedad de productos que ofrece, incluyendo marcas de tabaco de calidad y artículos para fumadores. Su ubicación estratégica en el centro de la ciudad lo convierte en una parada ideal para los residentes y visitantes que buscan sus productos de estanco. La clientela habitual incluye tanto a locales como a turistas, quienes valoran la experiencia de compra en un entorno amable y cercano.

El bar del chino Joselito

Ya en la plaza de Colón, siguiendo por los establecimientos de este edificio de Virgen de la Montaña que hoy recorremos, está la cafetería Don Pancho, que en su origen regentó Imanol Falké, que era de Bilbao y que se jubiló tras haber convertito a este bar en el listado de los ‘clásicos’ de la capital cacereña. Joselito es el nombre del chino (nombre también españolizado) que lleva el Don Pancho desde entonces. Mantuvo, de forma simbólica, las célebres bolas de sabores de Imanol, pero lo cierto es que amplió su carta y que su terraza se pone hasta la bandera prácticamente a diario.

Los clientes de este restaurante pueden tomar unas perfectamente elaboradas tapas, un casero marisco y unos sorprendentes patatas. Este lugar es conocido por su excelente café. Su preparado personal te da la bienvenida en este lugar todo el año. Descansar y comer aquí es siempre un placer. Destaca su terraza para los desayunos, los pinchos del mediodía y las cañas y cenas.

Siguiendo los bajos del edificio y también en la plaza de Colón asoma la Autoescuela Fleming. En su página web dice: "Elegir nuestra Autoescuela Fleming Formación para conseguir permisos de conducción en Cáceres, es una de las mejores decisiones que puedes tomar. Además de los precios que ofrecemos, que son lógicamente un condicionante, hay otros factores que nos convierten en una buena alternativa en el sector, tales como contar con las nuevas tecnologías pudiendo así nuestros aprendices acceder a enseñanza asistida por ordenador y la realización de test por medio de internet".

Y añade: "Para conseguir tu carnet será necesario que superes con éxito los exámenes teóricos y prácticos que demuestren tu habilidad y destreza en el manejo de un vehículo, pero no te preocupes, para que lo logres contamos con la ayuda de formadores cualificados de mucha experiencia y vocación. Si tienes mucha prisa para obtener tu permiso de conducción, tienes la posibilidad de realizar con nosotros cursos intensivos".

Siguiendo la rotonda de Colón, el centro de la Clínica Estética y de Belleza de Pilar Manzano, con asesoramiento cosmetológico, diagnóstico facial y corporal, tratamientos faciales y corporales, depilación láser, quiropodia, microblading, nutrición y manicura.

Ya enfilando hacia Ronda del Carmen, la Tapería 13 de Junio Smash Burguer, que en su origen fue La Abadía, que llevaba Eladio. En su puerta, el cartel del Mediodía del Club con los detalles del partido que enfrenta al Cacereño-Real Madrid Castilla, el 9 de mayo a las nueve de la noche y todo el listado de precios del encuentro. Para los abonados, la tribuna para adultos está a 10 euros, la preferencia a 7,50, y el fondo a 5 euros. Y para niños, 25 la tribuna, 15 euros la preferencia y el fondo a 1 euro.

Para los no abonados, la tribuna a 20, la preferencia a 15 y el fondo a diez euros. Y para los niños, la tribuna a 5, la preferencia a 3 y el fondo a 2. Los abonados, a excepción de los oros y canteras, deben retirar los suplementos antes del 9 de mayo, a las 20.30 horas de forma presencial y hasta las 23.59 de forma online. A partir de esa fecha, los asistentes no retirados se liberarán, pero el precio reducido se mantendrá hasta el sábado a las 14 horas. En taquilla no habrá venta de suplementos. Todos los abonados podrán retirar un suplemento adicional al mismo precio.

Y para terminar, en la esquina con Virgen del Pilar, la antigua tienda de reparación de calzado que llevaba Manolo y que era un referente en el barrio de Colón, donde llevaba muchos años reparando calzado a medio Cáceres. El negocio tocó a su fin al llegar el momento de la jubilación y se echa en falta ahora la presencia del buen zapatero, discreto, amable y de buenas maneras que dignificó un oficio que desgraciadamente tiende a su extinción.

El oficio de zapatero es una tradición antigua que ha venido cambiando muchísimo en los tiempos modernos, por lo que se ha adaptado a las industrias artesanales y, en gran parte se ha insertado en el marco de la automatización y la producción en gran escala. Porque, para ser sinceros, ya no vemos a estos profesionales en cada esquina ofreciendo revisión de zapatos, limpieza o cosas por el estilo, sino que los trabajos se han vuelto mucho más especializados.

Sus oficios no encuentran sucesor: un afilador, un zapatero, un reparador de electrónica... La poca valoración de los trabajos manuales o la pérdida de cultura del esfuerzo podrían ser las causantes de que no haya relevo generacional en el oficio.

Tener un negocio a pleno rendimiento, pero tener que cerrarlo por la falta de relevo generacional. Esto es lo ocurre en el sector de los zapateros, como en muchos otros. La falta de personas que quieren dedicar su vida a la reparación del calzado, está provocando que muchos negocios que llevan décadas ofreciendo este servicio se planteen cerrar sus puertas sin sucesor.