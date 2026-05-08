La calle aprieta para que la autovía de Cáceres a Portugal deje de ser una promesa

La reivindicación por las infraestructuras pendientes del norte de Cáceres ha entrado en una fase en la que la presión social se ha convertido en algo más que un gesto simbólico. La Alianza Territorial Europea (ATE) norte de Extremadura y Beira Baixa y el Movimiento Social por el Norte de Extremadura (MSU-Norte) han llevado su reclamación a la calle con una idea de fondo: que los proyectos que llevan décadas en los discursos políticos pasen por fin al calendario de las obras, al presupuesto y a las máquinas.

El siguiente paso será este viernes 8 de mayo, víspera del Día de Europa, a las 11.30 horas, en la plaza Mayor de Plasencia, junto a la Terraza del Gredos. Allí, coincidiendo con el segundo aniversario de la constitución de la ATE, el colectivo instalará una mesa informativa con carteles, folletos y fichas para los autobuses que acudirán a la concentración ibérica del 20 de mayo en el Puente Internacional de Monfortinho, en el término portugués de Idanha-a-Nova.

Autovía EX-A1 / Toni Gudiel

La cita del día 20 se ha convertido en el gran termómetro de la movilización. No solo por el lugar elegido, en plena frontera entre Extremadura y Portugal, sino por el mensaje político que arrastra: reclamar la terminación de los 72 kilómetros pendientes de autovía entre Moraleja y Castelo Branco y situar esta conexión como una pieza clave para el futuro económico, social y territorial de la provincia.

Una protesta para subir el coste del retraso

Las manifestaciones no construyen por sí solas una autovía, ni redactan proyectos, ni adjudican contratos. Pero sí pueden modificar el contexto en el que se toman las decisiones. Ese es el papel que ATE y MSU-Norte están intentando jugar ahora: elevar el coste político de la demora y evitar que la conexión con Portugal vuelva a quedar diluida entre anuncios, estudios y compromisos sin fecha visible.

La presión llega en un momento concreto. La Junta de Extremadura ha mantenido su previsión de iniciar las obras del tramo autonómico de la EX-A1 entre Moraleja y Monfortinho, de unos 20 kilómetros, "en el entorno de la primavera de 2027", según ha trasladado el Grupo Parlamentario Popular a representantes de la alianza en una reunión celebrada esta semana en Mérida. El colectivo, sin embargo, ha pedido adelantar esos plazos a finales de este año para que el conjunto de los 72 kilómetros pueda estar operativo de cara al Mundial de Fútbol de 2030, con sedes en España y Portugal.

Francisco Martín, portavoz de ATE/MSU Norte, ha defendido que esta infraestructura no puede seguir tratándose como una aspiración comarcal, sino como un corredor estratégico entre Madrid y Lisboa a través del norte de Cáceres y la Beira Baixa. "Porque somos europeos, porque queremos las mismas oportunidades, porque tenemos derecho a la Autovía de la Esperanza", ha afirmado.

De la queja local a una agenda ibérica

La fuerza de esta movilización está en que ha dejado de presentarse como una demanda aislada. La ATE ha reunido a entidades locales, asociaciones empresariales y representantes de la sociedad civil de ambos lados de La Raya. En la reunión celebrada el pasado 13 de abril en la Cámara Municipal de Castelo Branco, según la propia plataforma, participaron 60 personas en representación de 40 entidades de Extremadura y Portugal.

Corredor turístico e industrial del norte de Cáceres y la Beira Baixa. / CEDIDA

Ese salto de escala es importante. La reivindicación ya no se limita a pedir una mejora viaria para el norte de Cáceres, sino que se plantea como una cuestión de equilibrio territorial europeo. La autovía, la plataforma logística de Fuentidueñas, en Plasencia, y la recuperación del tren Ruta de la Plata forman parte de un mismo relato: sin comunicaciones competitivas, el territorio pierde población, empresas, servicios e influencia.

El impacto de una protesta como la prevista en Monfortinho dependerá, por tanto, de su capacidad para sostener esa unidad. La movilización será útil si consigue mantener alineados a ayuntamientos, organizaciones empresariales, colectivos vecinales y representantes portugueses en torno a una misma exigencia: fechas, financiación y coordinación entre administraciones.

El riesgo de que los compromisos se queden en calendario

La Junta de Extremadura ha situado la primavera de 2027 como horizonte para comenzar las obras del tramo extremeño. Para ATE y MSU-Norte, ese compromiso supone un punto de partida, pero no una garantía suficiente. La plataforma ha reclamado que el Ejecutivo de María Guardiola eleve el nivel de interlocución con el Gobierno de Portugal y que la conexión internacional, incluido el puente sobre el río Erjas, forme parte de la agenda de la próxima cumbre hispanoportuguesa.

Ahí reside una de las claves del impacto real de las manifestaciones. La presión ciudadana puede empujar a que una infraestructura deje de depender solo del ritmo administrativo de una comunidad autónoma y pase a incorporarse a una agenda bilateral. En un proyecto transfronterizo, la mitad de la solución está al otro lado de la frontera.

El movimiento también intenta vincular la autovía a una oportunidad económica concreta. Francisco Martín ha insistido en que el enlace puede funcionar como "un gran corredor de atracción de empresas tractoras potentes e intensivas en empleo", además de reforzar un eje turístico con capacidad para captar visitantes nacionales e internacionales. La tesis de fondo es sencilla: sin conexión rápida, el norte de Cáceres compite en inferioridad de condiciones.

La calle como prueba de fuerza

La mesa informativa de este viernes en Plasencia tiene un valor organizativo, pero también político. Servirá para medir la implicación social antes de la concentración del 20 de mayo y para transformar una reivindicación técnica en una causa reconocible. Carteles, folletos y autobuses son, en este caso, herramientas para convertir una demanda territorial en presencia física.

El reto de ATE y MSU-Norte será demostrar que la protesta no responde solo al cansancio de unos pocos colectivos, sino a una inquietud compartida por comarcas que se sienten desplazadas de los grandes ejes de inversión. En ese sentido, la manifestación de Monfortinho aspira a ser algo más que una fotografía: pretende fijar una fecha en el calendario político y obligar a las administraciones a responder con avances verificables.

La historia reciente de las infraestructuras en Extremadura demuestra que las reivindicaciones sostenidas pueden cambiar prioridades, pero también que los anuncios se desgastan cuando no van acompañados de obras. Por eso, el éxito de la movilización no se medirá únicamente por la asistencia del 20 de mayo, sino por lo que ocurra después: si hay presupuestos, licitaciones, coordinación con Portugal y un calendario capaz de acercar al norte de Cáceres a la autovía que reclama desde hace décadas.