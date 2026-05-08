Aventuras familiares, drama y ciencia ficción protagonizan la nueva cartelera cinematográfica de Cáceres

La cartelera de cine de Cáceres llega esta semana con una programación variada en la que conviven comedias, aventuras familiares, ciencia ficción, suspense y propuestas de corte más reflexivo. Secuelas muy esperadas por el público, historias basadas en personajes icónicos y películas pensadas para públicos muy distintos comparten espacio en una oferta cinematográfica que busca adaptarse a todos los gustos y edades.

Humor para desconectar

La comedia tiene un peso destacado en la programación. 'La familia Benetón +2' recupera el caos doméstico de una familia numerosa y multicultural que vuelve a desbordarse con la llegada de dos nuevos bebés. La película apuesta por un humor reconocible y familiar, con enredos cotidianos, malentendidos y situaciones llevadas al extremo.

También se mueve en el terreno del disparate 'Las locas del obelisco', una propuesta que combina el drama histórico con una lectura contemporánea sobre la explotación femenina, la desigualdad y la acción social. El matiz de humor que podía sugerir su título contrasta con la realidad del audiovisual, que presenta un tono humano, religioso y social, con una fuerte carga emocional.

En la línea de la comedia, 'Torrente Presidente' recupera el universo gamberro del personaje creado por Santiago Segura, ahora llevado al terreno político con una sátira de brocha gruesa, provocadora y pensada para quienes busquen una comedia sin demasiados filtros.

Historias humanas y mirada artística

Para quienes prefieren un cine más emocional, 'Incontrolable' plantea una historia de drama y superación marcada por los conflictos personales y la necesidad de rehacerse ante una situación límite. Es una de las opciones más orientadas al público que busca una película con carga sentimental y recorrido humano.

La cartelera incluye además 'Michael', centrada en la figura de Michael Jackson. La película se adentra en el brillo de la fama, el impacto cultural del artista y las zonas más oscuras de una vida atravesada por el éxito, la presión mediática y la controversia.

En un registro más reflexivo, 'El bien y el mal, conversación con Francisco en torno a Giotto' propone una aproximación al arte, la fe y la mirada contemporánea a partir de la figura de Giotto. Es una opción más pausada, pensada para espectadores interesados en el diálogo entre cultura, espiritualidad e historia del arte.

Aventuras para todos los públicos

El cine familiar también tiene protagonismo. 'Super Mario Galaxy: la película' traslada el imaginario del videojuego al espacio, con una propuesta de acción, humor y nostalgia dirigida tanto a los más pequeños como a quienes crecieron con el universo de Nintendo.

A esa línea se suma 'David: una aventura gigante', una cinta de animación que combina fantasía, épica y aprendizaje. Su historia gira en torno a un joven pastor que se enfrenta a un gigante y a la oscuridad que amenaza su mundo, con una lectura clara sobre el valor, la confianza y la fuerza interior.

Ciencia ficción, suspense y moda

La ciencia ficción llega con 'Proyecto Salvación', una historia de misión extrema en la que el destino del planeta depende de una carrera contra el tiempo. La película juega con los códigos del cine espacial, la supervivencia y las grandes amenazas globales.

Para quienes buscan emociones más intensas, 'La momia de Lee Cronin' apuesta por el terror sobrenatural y el suspense. La película convierte la amenaza de la momia en una presencia inquietante y construye su tensión a partir de una atmósfera oscura, sobresaltos y una sensación creciente de peligro.

La oferta se completa con 'El diablo se viste de Prada 2', secuela que recupera el universo de la moda, el poder editorial y las rivalidades profesionales. La nueva entrega vuelve a situar el foco en las tensiones de una industria marcada por la ambición, la imagen pública y los conflictos personales.

Con humor, aventura, suspense, drama y propuestas familiares, la programación de esta semana refleja una cartelera marcada por la variedad de géneros y públicos. Desde quienes buscan simplemente desconectar durante un par de horas hasta quienes prefieren historias más profundas o espectáculos visuales, las salas cacereñas vuelven a ofrecer una amplia lista de opciones para convertir el cine en uno de los planes destacados de estos días.