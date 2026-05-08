El Complejo Alonso de Monroy en la A-5 en Cáceres: un oasis logístico y gastronómico en Extremadura

Para el viajero que recorre la A-5 en dirección Madrid, existe un punto donde la dehesa extremeña se abre para dar paso a una de las infraestructuras de servicio más completas y consolidadas de la región: el Complejo Alonso de Monroy. Ubicado estratégicamente en el punto kilométrico 190, este enclave no es solo un hotel, sino un ecosistema diseñado para que el conductor no tenga que desviarse ni un solo metro de su ruta.

El hotel se levanta como un gran balcón a la autovía, como un vigía al borde del asfalto. Su estructura está pensada para la funcionalidad máxima. Lo primero, por su acceso directo ya que su mayor valor es la conectividad. La salida de la autovía desemboca prácticamente en su zona de recepción, evitando cualquier pérdida de tiempo en rotondas o travesías. Lo segundo por su descanso estratégico, con habitaciones insonorizadas (vital dada su cercanía a la vía) y un estilo clásico de hotel de carretera, se ha convertido en la parada predilecta tanto para ejecutivos en ruta hacia la capital como para familias que cruzan la península.

Gastronomía de paso: más que un Menú del Día

El complejo rompe el mito de que en la carretera se come mal. Su restaurante es un motor económico en la zona. Es famoso por sus carnes a la brasa y platos típicos extremeños (migas, caldereta). Dispone de amplios salones capaces de albergar desde una comida rápida de menú hasta eventos de gran formato, lo que lo convierte en un punto de reunión para las comarcas de Campo Arañuelo y Los Ibores.

En su carta, bocadillos calientes de torilla francisa y de patatas, a 7 euros, migas con huevo frito a 7, bacalao dorado a 14 o porción de empanada a 5,50, sin olvidar los torreznos (5,50 la media y 12 la entera. También disponen de menú diario casero y carta.

El corazón del complejo: Servicios 24/7

Lo que rodea al hotel es lo que realmente garantiza que el viaje continúe sin contratiempos. Dispone de Estación de Servicio y la gasolinera integrada permite el repostaje de grandes flotas y turismos con accesos anchos y cómodos. Además cuenta con parking de gran tonelaje. Ese es uno de los puntos fuertes es su enorme explanada de aparcamiento. Es un puerto seco donde decenas de transportistas pernoctan con seguridad, creando un ambiente de actividad constante las 24 horas del día.

Fotogalería | El Hotel Alonso de Monroy / Miguel Ángel Muñoz

Igualmente cuenta con tienda de productos locales como última oportunidad antes de salir de Extremadura, el complejo ofrece una selección de quesos, embutidos y aceites de la zona, funcionando como un escaparate de la despensa cacereña.

Ubicación privilegiada

Situado en el término municipal de Saucedilla, el complejo se encuentra en el centro de un triángulo estratégico formado por la Central Nuclear de Almaraz, el Parque Nacional de Monfragüe y la ciudad de Navalmoral de la Mata. Esta ubicación le asegura una ocupación constante que va más allá del turista de paso, acogiendo a técnicos, trabajadores y visitantes del parque natural.

El hotel, de 3 estrellas, pertenece al grupo DST. Cuenta con 62 habitaciones (individuales, dobles y suites), salones para banquetes, salón social, párking gratuito, piscina y está adaptado a personas con movilidad reducida. También se realizan eventos y reservas para grupos.

El Complejo Alonso de Monroy es la definición exacta de "comodidad logística". Es ese lugar donde el coche y el conductor se ponen a punto simultáneamente sin perder de vista la línea blanca de la A-5 y de la importancia que una autovía tiene para mejorar en empleo, en conectividad y evitar la despoblación, además de ser un filón para el desarrollo del turismo.

Precisamente, la Alianza Territorial Europea ha convocado para el próximo 20 de mayo la primera concentración ibérica en el puente internacional de Monfortinho. La protesta servirá para exigir el inicio de las obras de la autovía a Monfortinho y la finalización del enlace internacional entre Madrid y Lisboa por el norte de Extremadura (con parada del AVE en Plasencia y Mérida), además de la incorporación de cinco nuevas vías rápidas en el norte de la provincia.

Las propuestas / El Periódco Extremadura

En el caso de las vías rápidas, lLa primera iniciativa dirigida al ministerio se apoya en la N-110, una carretera nacional que enlaza Plasencia con Soria a través de Ávila y Segovia. La plataforma pide que, en una primera fase, se actúe sobre los 15 primeros kilómetros hasta El Torno para facilitar el acceso al tren, a los servicios públicos y a la movilidad cotidiana entre Plasencia y el Valle del Jerte. La segunda petición se orienta al turismo y a la movilidad sostenible. El colectivo reclama una vía ciclista independiente de 50 kilómetros entre Plasencia y Tornavacas, dividida en dos fases: 30 kilómetros hasta Cabezuela del Valle y otros 20 hasta el puerto. La plataforma la presenta como una infraestructura capaz de reforzar el turismo de interior y de conectar el eje del Jerte con otras rutas ya existentes o planteadas en el norte extremeño. Además de esa doble reclamación estatal,propone a la Junta una mejora de la EX-203, entre Plasencia y Ávila por La Vera. Habla de una primera fase de 34,4 kilómetros entre Plasencia y Jaraíz de la Vera, subdividida a su vez en dos tramos: Plasencia-Tejeda de Tiétar y Tejeda-Torremenga-Jaraíz. Otra de las actuaciones se sitúa en la EX-208, entre Plasencia y Zorita. El colectivo prioriza el tramo urbano en Plasencia y los 6,6 kilómetros hasta la autovía EX-A1, con el argumento de que serviría para cerrar el anillo viario y dar acceso a la futura estación de alta velocidad Plasencia Norte. El listado incluye también una vía rápida entre Plasencia y Pozuelo de Zarzón, con un primer tramo de 28 kilómetros hasta Montehermoso, y una actuación solicitada a la Diputación de Cáceres en la CC-227 entre Plasencia y Malpartida de Plasencia.

Las plataformas quieren que la movilización refuerce una demanda compartida entre territorios que, pese a pertenecer a dos países, viven problemas similares de aislamiento, envejecimiento, falta de oportunidades y dificultad para atraer inversión. En ese contexto, la autovía se presenta no solo como una carretera pendiente, sino como una pieza de cohesión territorial entre Extremadura y Portugal.

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La Alianza se refiere, por ejemplo, "al grave problema de despoblación" que padecen nuestros territorios y como dato, en los últimos 41 años la provincia de Cáceres ha perdido más de 34.000 habitantes. "Esto es una auténtica alarma porque la población que va quedando es cada día más envejecida". Han insistido en que la despoblación de León, Zamora y Salamanca "ya viene para abajo" y que se combate con infraestructuras de desarrollo. "Sin infraestructuras, sin esta autovía y sin un tren eléctrico con Madrid esto no es posible. Son las que generan la atracción de empresas, y el ejemplo es el corredor de Castelo Branco, donde en 25 años con una autovía se han generado más de 5.000 empleos directos". Y no solo es un referente Castelo Branco, el otro lo tenemos aqui al lado: la A-5 y su hotel Alonso de Monroy.