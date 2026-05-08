Infraestructuras
Cortes puntuales durante dos meses en el acceso a La Cañada por la Ronda Sureste de Cáceres
La Junta de Extremadura ejecutará trabajos de voladura controlada en el tramo II de la Ronda Sureste, provocando cortes limitados en el acceso al barrio cacereño
El acceso al barrio cacereño de La Cañada desde la carretera de Badajoz sufrirá cortes puntuales de tráfico a partir de este viernes con motivo de los trabajos de la Ronda Sureste de Cáceres. La actuación afecta al tramo II de la obra, comprendido entre las glorietas de la N-523 y la N-630, que ejecuta la Junta de Extremadura.
Según ha informado el Ayuntamiento de Cáceres, las restricciones serán coordinadas por la Policía Local y se aplicarán exclusivamente dentro de una franja comprendida entre las 10.00 y las 13.00 horas, cuando está prevista la ejecución de voladuras controladas en la zona de obra.
El consistorio subraya que el corte no se mantendrá de forma permanente durante toda la mañana, sino únicamente en los momentos concretos en los que se desarrollen las detonaciones. La previsión municipal es que estas afecciones se prolonguen durante aproximadamente dos meses.
Acceso alternativo por Aldea Moret
Durante el periodo de trabajos, los vecinos y usuarios que necesiten entrar o salir de La Cañada podrán hacerlo a través de Aldea Moret. La entrada habitual desde la carretera de Badajoz permanecerá cerrada solo cuando lo requieran las labores de seguridad vinculadas a las voladuras.
La medida busca compatibilizar el avance de las obras de la Ronda Sureste de Cáceres con la circulación en una zona de acceso sensible para los residentes del barrio. La presencia de la Policía Local permitirá ordenar el tráfico y regular los desvíos mientras duren las operaciones.
Información a los vecinos
Además del dispositivo policial, la Concejalía de Participación Ciudadana y Barrios ha colaborado con la empresa que ejecuta las obras para informar a los vecinos de la zona. Esa comunicación se ha realizado mediante avisos directos a las comunidades de vecinos y a través de una lista de difusión de WhatsApp.
El Ayuntamiento pide a los conductores que atiendan las indicaciones de los agentes y utilicen el itinerario alternativo por Aldea Moret cuando el acceso desde la carretera de Badajoz esté cerrado por motivos de seguridad.
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