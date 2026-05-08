Educación confirma que la Inspección intervino tras las denuncias por presuntos malos tratos a niños de 3 años en el Diocesano de Cáceres

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha confirmado la intervención de la Inspección de Educación en el caso del Colegio Diocesano José Luis Cotallo de Cáceres, después de las denuncias presentadas por padres por un presunto trato inadecuado de una docente a alumnado de 2 y 3 años. La respuesta de la Junta llega después de que el propio centro comunicara este jueves que había abierto un expediente disciplinario, despedido a la persona vinculada a la guardería y puesto los hechos en conocimiento de la Policía Nacional.

Lo ocurrido

"Les maltrataba. Les daba golpes o les agredía verbalmente. También les castigaba sin sentido. Son niños de entre cero y tres años". Era la denuncia de los padres de un alumno de la guardería. El caso provocó una fuerte inquietud entre las familias de la guardería. Una madre, que prefiere mantener su anonimato, explica a este diario que los padres han conocido en los últimos días detalles de la situación y que este mismo jueves se ha celebrado una reunión con la dirección del centro. Sostiene que la actuación del Colegio Diocesano ha sido "rápida".

"Los presuntos malos tratos se remontan a comienzos de este mismo curso. Habría entre 15 y 20 menores afectados, pero no sé la cifra exacta. Algunas madres comenzamos a detectar cambios de conducta en los niños antes de conocer la existencia de la denuncia. Había niños que lloraban al entrar, que no querían venir a la guardería, que se hacían caca o que incluso llegaban a vomitar", señala. También asegura que algunos menores que ya hablaban verbalizaron su rechazo a volver al centro. "Directamente les decían a los padres: no, guarde, no", relata.

Papel "ejemplar" del colegio

"No podemos decir nada malo del colegio, al revés", señala esta mujer, destacando el papel de la dirección y de las demás profesoras de la guardería. Según su versión, fueron compañeras de la persona denunciada quienes comenzaron a advertir sobre comportamientos que consideraron anómalos y trasladaron la información al centro.

El colegio ha explicado que, una vez tuvo conocimiento de los hechos, inició un expediente disciplinario que ha derivado en el "despido inmediato" de la persona denunciada. De forma paralela, según ha detallado el centro, se pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Nacional y ha sido el propio colegio quien ha presentado la denuncia. "Actualmente, la investigación continúa bajo la autoridad competente", señalan, apelando a la prudencia porque las actuaciones afectan a menores y las diligencias se encuentran bajo secreto.

Comunicado oficial

El comunicado oficial no concreta el número de menores afectados ni detalla la naturaleza de los hechos investigados, más allá de referirse a un "presunto maltrato" por parte de una persona vinculada a la guardería. El centro sí ha confirmado que se ha informado a los miembros implicados de la comunidad educativa y que se han adoptado "todas las medidas necesarias desde el primer momento". La institución educativa ha expresado además su "profunda consternación" ante lo ocurrido y ha reiterado su "absoluta tolerancia cero ante cualquier conducta incompatible con la protección y el bienestar de los menores".

El colegio ha subrayado que está colaborando "plenamente con la Justicia" y que comunicará cualquier novedad a través de los cauces oficiales. También ha pedido "prudencia y responsabilidad ante posibles informaciones no contrastadas", al tratarse de un caso que afecta a niños de muy corta edad.

Investigación abierta

La investigación continúa ahora en manos de la autoridad competente y bajo secreto, según ha confirmado el Colegio Diocesano José Luis Cotallo. Por ese motivo, el centro no ha ofrecido más detalles sobre las diligencias ni sobre la persona denunciada.

Las familias, por su parte, permanecen pendientes de la evolución del procedimiento. La madre consultada señala que, por ahora, no han emprendido acciones judiciales propias porque la denuncia ha partido del propio colegio y es el centro quien dispone de la información recabada.