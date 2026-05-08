La figura de Antonio Flores a través de la mirada de su hija se podrá disfrutar en Cáceres

Flores para Antonio

Flores para Antonio es una producción cinematográfica original de Movistar Plus+ que explora la memoria y los vínculos familiares. Bajo la dirección de Elena Molina e Isaki Lacuesta, esta obra se presenta como una película de conversaciones pendientes, centrada en la figura de Antonio Flores a través de la mirada de su hija, Alba Flores.

La proyección tendrá lugar el viernes 8 de mayo a las 11:30 horas en la Filmoteca de Cáceres. Los asistentes podrán disfrutar de este largometraje de 98 minutos de duración, enmarcado dentro del ciclo Cine en el Womad 2026, que ofrece un recorrido íntimo y documental por la historia personal de uno de los artistas más queridos del país.

Este evento es una oportunidad única para los amantes del cine español y de la música que busquen una experiencia emotiva y reflexiva. La propuesta promete un ambiente de nostalgia y redescubrimiento, dirigida a un público que valore el valor de los relatos familiares y el legado artístico que trasciende generaciones.

Conciertos más allá de Womad

El concierto de Prieto Picado forma parte de la programación musical del fin de semana en Cáceres, con una actuación prevista en el Corral de las Cigüeñas. Tendrá lugar el viernes a partir de las 22.00 horas, en un formato pensado para disfrutar de la música en vivo en un ambiente cercano.

Se trata de un directo bajo el concepto “Músicas nómadas”, donde el grupo propone un viaje musical a través de distintas culturas. Su estilo fusiona géneros como el jazz, el folk, el flamenco y ritmos afrodescendientes y balcánicos, creando un sonido mestizo y dinámico.

Sobre el escenario, el grupo ofrece composiciones propias cargadas de ritmo, con melodías que invitan tanto a escuchar como a dejarse llevar. En conjunto, es una propuesta musical, energética y multicultural, dirigida a quienes buscan una experiencia en directo que combine tradición y modernidad a través de sonidos del mundo.

Batida de limpieza en el Paseo Alto

El evento Batida de Limpieza es una iniciativa de concienciación medioambiental organizada por Limpia Cáceres en colaboración con el Grupo Scout Azimut 493, asociación juvenil vinculada al escultismo y la educación en valores medioambientales. La cita será el 9 de mayo, de 10:45 a 12:15 horas, con punto de encuentro junto a la ermita del Paseo Alto, en Asociación Paseo Alto de Cáceres.

La actividad propone una jornada participativa de recogida de residuos en la zona del Paseo Alto de Cáceres, con el objetivo de fomentar el cuidado del entorno urbano y promover hábitos sostenibles entre la ciudadanía. La propuesta combina acción comunitaria, voluntariado y sensibilización ecológica en un ambiente abierto y colaborativo. En conjunto, se trata de una actividad social y medioambiental pensada para todas las edades, orientada a impulsar la participación ciudadana y el compromiso con una ciudad más limpia y sostenible.