El grito del norte de Cáceres por una autovía hasta Portugal: "Los extremeños también somos europeos"

El norte de Extremadura ha iniciado las movilizaciones previas a la concentración ibérica del 20 de mayo en Monfortinho. Colectivos ciudadanos, empresariales y turísticos reclaman a la Junta y al Gobierno portugués el impulso definitivo de la conexión Moraleja-Castelo Branco que pasa por el inicio de las obras de la autovía que debe conectar la EX-A1 en Moraleja con la IC31 hacia Castelo Branco.

La protesta tiene como primera fecha marcada el miércoles 20 de mayo, cuando se celebrará la primera concentración ibérica en el puente internacional de Monfortinho. La convocatoria busca reunir a vecinos de ambos lados de La Raya para exigir una infraestructura que los promotores consideran clave para el empleo, el turismo, la actividad empresarial y la igualdad de oportunidades en una zona históricamente alejada de los grandes corredores de comunicación.

"Somos europeos, extremeños y tenemos derecho a las mismas oportunidades", ha señalado Francisco Martín, portavoz de la Alianza Territorial Europea (ATE) y Movimiento Social por el Norte de Extremadura (MSU Norte de Extremadura), durante el llamamiento público a la participación. La reivindicación apunta directamente a una conexión largamente reclamada entre el norte de Cáceres y el interior portugués, con Castelo Branco como referencia al otro lado de la frontera.

Autobús gratuito desde Plasencia

La movilización contará con un autobús gratuito desde Plasencia. La salida está prevista a las 17.00 horas desde el parque de Los Pinos, según han trasladado los colectivos convocantes. El objetivo es facilitar la presencia de vecinos, empresarios, representantes sociales y ciudadanos que quieran sumarse a una reclamación que vuelve a ganar fuerza en la agenda del norte extremeño.

Marcelino Vegas, ciudadano placentino, ha confirmado su asistencia a la concentración. "Voy porque quiero reivindicar que se inicien de una vez y ya, porque son necesarias, las obras de la autovía de Moraleja a Castelo Branco, que nos una con el pueblo portugués y desarrollemos la zona", ha afirmado.

También acudirá Manifiesto x Plasencia. Su presidente, Miguel Coque, ha defendido la presencia en Monfortinho "por el empleo para Plasencia y sus comarcas", y ha definido la conexión como "una oportunidad histórica para salir de la atonía". La reivindicación se plantea así no solo como una demanda de carretera, sino como una apuesta por abrir nuevas posibilidades económicas para el norte cacereño.

Asociaciones vecinales, turismo y empresas

El llamamiento también ha sido respaldado por asociaciones vecinales y sectores productivos. Juan Benito, presidente de la asociación de vecinos Avepla, ha invitado a participar en la concentración para reclamar que se inicien las obras de la autovía entre Moraleja y Castelo Branco. "Esto es muy importante para todos los vecinos, hay que trabajar y luchar por Plasencia y por sus comarcas", ha señalado.

Desde el ámbito turístico, Teófilo Magdaleno, presidente de ALTUP Turismo Plasencia, ha pedido la implicación de la ciudadanía en la cita del puente internacional de Monfortinho. "Por el turismo, por el despegue, por nuestro futuro, queremos que nos acompañéis", ha indicado en el llamamiento difundido por la organización.

La reivindicación suma también al tejido empresarial. José Luis Iglesias, de Pymecon Extremadura, ha subrayado la necesidad de completar el trazado hacia Castelo Branco "para el asentamiento de todas nuestras empresas y por el futuro de las nuevas generaciones". La mejora de las comunicaciones con Portugal se presenta, en este sentido, como una pieza para atraer actividad, facilitar desplazamientos y reforzar la posición de Plasencia y sus comarcas.

Una conexión pendiente entre Extremadura y Portugal

La Junta de Extremadura anunció en octubre de 2024 que ejecutaría el tramo de la EX-A1 entre Moraleja y Monfortinho mediante un modelo de colaboración público-privada, y vinculó ese proyecto al avance del país vecino hacia Castelo Branco.

En el lado portugués, Infraestruturas de Portugal situó el proyecto del IC31 Castelo Branco-Monfortinho dentro del Plano Nacional de Investimentos 2030, con el objetivo de reforzar la movilidad transfronteriza y acercar la Región Centro de Portugal a España. El planteamiento portugués contempla dos tramos, uno entre la A23 y Proença-a-Velha y otro entre Proença-a-Velha y Monfortinho, en la frontera de Ponte Segura.

Los colectivos convocantes consideran que la conexión completa entre Moraleja y Castelo Branco permitiría mejorar las comunicaciones del norte de Extremadura con Portugal y abriría una nueva puerta de entrada hacia Lisboa. La plataforma reclama acelerar los plazos y mantener la presión institucional para que la infraestructura no vuelva a quedar en una promesa aplazada.

La concentración del 20 de mayo en Monfortinho será, por tanto, una prueba de fuerza ciudadana en La Raya. Para los convocantes, no se trata únicamente de unir dos puntos en el mapa, sino de reclamar que el norte extremeño y la Beira Baixa tengan unas comunicaciones acordes con su posición estratégica y con las oportunidades que esperan a ambos lados de la frontera.