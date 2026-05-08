Una joven de 19 años resulta herida durante la primera jornada de Womad en Cáceres

Los sanitarios de DYA Extremadura, que están desempeñando su labor durante este fin de semana en el festival Womad Cáceres, realizaron una única atención médica durante la primera jornada de la cita multiétnica en la ciudad.

Se trata de una joven de 19 años que resultó herida en uno de sus miembros inferiores. Según confirman desde la entidad sanitaria, se encuenta en estado leve y el suceso se debió a una caída.

Edición número 33

Womad inauguró este jueves su edición número 33 con un homenaje a la reivindicación del poder transformador de la música a través de la figura del cantautor y político nigeriano Fela Kuti, creador del 'afrobeat' y fallecido en 1997, cuyo hijo Seun Kuti es cabeza de cartel junto con la banda Egypt 80. “La música es el arma del futuro”, es la cita de Fela Kuti que sirvió como declaración de intenciones para abrir tres días de conciertos y convivencia multicultural en la ciudad monumental cacereña.

Fotogalería | Primer día del Womad 2026 en Cáceres / Carlos Gil

La apertura institucional, celebrada en el Gran Teatro de Cáceres, reunió a representantes de las distintas administraciones, responsables del festival y miembros del tejido cultural local en un acto marcado por el recuerdo a Dania Dévora, histórica impulsora de Womad en España y fallecida el pasado mes de marzo, a los 73 años.

Renovaciones escénicas

La edición de 2026 llega con una de las renovaciones escénicas más visibles de los últimos años tras la desaparición de la tradicional estructura semicircular del escenario principal. El nuevo diseño, más abierto y cuadrado, permitirá ampliar la superficie útil, mejorar la operatividad técnica y reforzar la experiencia del público y de las bandas.

Los cambios alcanzan también al espacio de la monumental Plaza de San Jorge, que incrementa su superficie y eleva la altura de su carpa para ganar visibilidad y comodidad. Además, la organización ha reforzado servicios como los módulos de baños y los lavamanos exteriores para mejorar la gestión de asistentes en un festival que el pasado año congregó a unas 160.000 personas.

WOMAD Cáceres reunirá hasta el domingo a 21 artistas y bandas de 15 países, convirtiendo la capital cacereña en una auténtica ONU cultural con propuestas de Nigeria, Brasil, Palestina, Jordania, Turquía, Perú, Estados Unidos o Reino Unido, entre otros.