Dos kilómetros de tuberías renovadas para acabar con el histórico problema del abastecimiento en Mejostilla de Cáceres

El barrio cacereño de Mejostilla encara la recta final de una de las actuaciones hidráulicas más reclamadas por sus vecinos. Las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua, ejecutadas en varias calles del Distrito Norte, permitirán sustituir una infraestructura deteriorada que acumulaba averías, roturas y cortes de suministro.

La intervención ha contado con un presupuesto cercano a los 900.000 euros, según la información municipal, y se ha centrado en renovar conducciones antiguas por nuevas tuberías más resistentes y adaptadas a las necesidades actuales del barrio.

Mejoras en la red de abastecimiento en Mejostilla. / E. P.

Los trabajos han actuado en las calles Juan Rodríguez de Molina, Tomás Pulido, Simón Benito Boxoyo, Pedro Ulloa Golfín y José Bermudo Mateo, además de las conexiones con la red existente. Se trata de una zona residencial donde las incidencias en el abastecimiento se habían convertido en una queja recurrente de los vecinos.

Más de dos kilómetros renovados

La actuación ha permitido renovar más de 2 kilómetros de conducciones en distintas fases dentro del barrio. Los trabajos han sido ejecutados por la concesionaria del servicio municipal de aguas, Canal de Isabel II, y han consistido en la sustitución de antiguas tuberías de fibrocemento por conducciones de fundición dúctil.

Este material ofrece una mayor resistencia y permite mejorar tanto la presión como la fiabilidad del servicio. La renovación no se ha limitado a los tramos principales de la red, sino que también ha incluido intervenciones complementarias para reforzar el funcionamiento del sistema.

Entre las actuaciones realizadas figuran la instalación de nuevos tramos de tuberías de entre 100 y 150 milímetros de diámetro, la renovación de cientos de acometidas domiciliarias, la colocación de hidrantes, bocas de riego y ventosas, así como la instalación de válvulas reductoras de presión para reducir el riesgo de futuras incidencias.

Una reivindicación vecinal

El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, ha destacado que "esta actuación era una prioridad para el equipo de Gobierno porque daba respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos de Mejostilla, que durante años han sufrido averías constantes, roturas de tuberías y cortes de agua que afectaban a su día a día".

Muriel ha señalado además que "con esta renovación integral dejamos atrás una red muy deteriorada y obsoleta, mejorando de forma notable la calidad del servicio y garantizando un abastecimiento mucho más seguro y estable para cientos de familias del Distrito Norte".

El edil también ha enmarcado esta intervención dentro del compromiso del gobierno municipal de modernizar las infraestructuras hidráulicas de Cáceres y reducir las averías en la red. En este caso, la actuación afecta a uno de los barrios con mayor peso residencial del norte de la ciudad.

Recta final de los trabajos

La obra entra ahora en su fase final después de varios meses de trabajos en las calles afectadas. El objetivo municipal es que la renovación de la red permita estabilizar el suministro y evitar los episodios de cortes que, según el ayuntamiento, venían produciéndose desde hace años.

Muriel ha agradecido la colaboración y la comprensión de los vecinos durante la ejecución de unas obras que han supuesto molestias en el entorno, así como el trabajo realizado por Canal de Isabel II para agilizar la actuación.