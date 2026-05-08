Partida para 2026
El mayor presupuesto de la historia de Cáceres se acerca al pleno para su aprobación definitiva
El presupuesto aprobado en comisión por PP y Vox destina casi 9 millones de euros a inversiones y promete mantener la deuda a cero y los impuestos bajos
El presupuesto municipal de Cáceres para 2026 ha dado este viernes un nuevo paso en su tramitación administrativa. La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas ha aprobado el proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento, que ahora continuará el procedimiento previsto hasta su debate definitivo en el pleno.
Las cuentas han salido adelante en comisión con los votos favorables del Grupo Municipal Popular y de Vox. En contra se han pronunciado PSOE y Unidas Podemos, de modo que el expediente llega a la siguiente fase con el respaldo de los dos grupos que ya habían alcanzado un acuerdo presupuestario y con el rechazo de la oposición de izquierdas.
El concejal de Economía y Hacienda, Ángel Orgaz, ha valorado de forma positiva este avance y ha defendido que el equipo de gobierno viene trabajando "desde hace meses" en unas cuentas que, según ha señalado, permitirán "seguir mejorando la ciudad y reforzando los servicios públicos".
El mayor presupuesto municipal anunciado
El proyecto para 2026 asciende a 90,6 millones de euros, una cifra que el gobierno local presenta como la más elevada en la historia del Ayuntamiento de Cáceres. El documento presupuestario llega después de varios meses de negociación y de la fase previa de presentación de las líneas generales de las cuentas municipales.
Uno de los principales argumentos del área económica es el crecimiento del capítulo inversor. Según los datos facilitados por el consistorio, las inversiones aumentan cerca de un 75% respecto al ejercicio anterior y se sitúan en casi 9 millones de euros para actuaciones directas de mejora en la ciudad.
Ese incremento pretende dar cobertura a proyectos urbanos y de servicios que el gobierno municipal vincula con la modernización de la ciudad. En la presentación inicial de las cuentas, el ayuntamiento situó entre las prioridades actuaciones como mejoras en espacios públicos, equipamientos e infraestructuras, dentro de una estrategia que el ejecutivo local liga a la mejora de la calidad de vida en los barrios.
Servicios, impuestos y deuda
Orgaz ha afirmado que el presupuesto mantiene la línea de "más y mejores servicios públicos" y de "mejores inversiones" para facilitar la vida diaria de los ciudadanos. El edil también ha subrayado que las cuentas permiten mantener, según su exposición, "cero euros de deuda nuevamente y unos impuestos más bajos".
La afirmación del concejal se enmarca en el discurso económico que el equipo de gobierno viene defendiendo para este presupuesto: equilibrio financiero, contención fiscal y aumento de las inversiones. El proyecto, no obstante, todavía no está aprobado de forma definitiva y deberá pasar por el pleno municipal, donde los grupos podrán fijar de nuevo su posición.
El presupuesto incluye además el encaje de los organismos y áreas municipales dentro de las previsiones de gasto e ingresos para 2026. Entre los capítulos ya avanzados por el ayuntamiento figura el refuerzo de partidas sociales y de servicios públicos, así como la incorporación de propuestas procedentes del proceso participativo impulsado por el consistorio.
Una aprobación aún no definitiva
La aprobación en comisión no cierra la tramitación de las cuentas, sino que permite que el expediente siga adelante conforme al procedimiento administrativo. El siguiente paso será su debate en el pleno del Ayuntamiento de Cáceres, donde se decidirá la aprobación inicial del presupuesto. Aún no hay fecha.
Hasta entonces, el proyecto mantiene una lectura política clara: PP y Vox sostienen unas cuentas que el gobierno local plantea como expansivas en inversión y compatibles con la deuda cero, mientras PSOE y Unidas Podemos han marcado ya su rechazo en la comisión informativa. La votación plenaria permitirá comprobar si esa misma correlación se mantiene en el órgano decisorio.
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