El mercadillo de Womad Cáceres arranca con la vista puesta en el cielo: "Tememos que pueda llover sábado y domingo"

El mercadillo del Womad 2026 ha echado a andar este jueves en el paseo de Cánovas de Cáceres con bastante afluencia en las primeras horas y con una preocupación compartida entre quienes han instalado sus puestos: que el tiempo aguante durante el fin de semana.

El arranque ha dejado ya la imagen habitual de estos días: expositores abiertos, ropa colgada, bisutería artesanal, productos de inspiración internacional y un paseo convertido en uno de los puntos de mayor tránsito del festival. Aunque el Womad se vive principalmente en los escenarios, el mercado forma parte desde hace años de ese ambiente paralelo que llena Cánovas durante las jornadas centrales del certamen.

Artesanía y viajes

Entre las vendedoras que han abierto este primer día está Julia, llegada desde Villanueva de la Serena. Cuenta que acude cada año al Womad y que buena parte de los productos que ofrece proceden de sus viajes a la India. "Voy cada año para fabricar todo esto, monos de seda, todo esto de bambú, algo de ropa diferente", ha explicado desde su puesto.

Julia se define también como extremeña y asegura que vuelve cada edición con ilusión. Su principal deseo para estos días no pasa tanto por la afluencia, que este jueves ya se ha dejado notar, sino por la meteorología. "Espero que el tiempo acompañe, porque si llueve, las ventas son buenas", ha apuntado.

Bisutería artesanal

También ha abierto su puesto Agus, cacereña dedicada a la bisutería artesanal. En su expositor se pueden encontrar collares, pulseras y pendientes elaborados a mano con distintos materiales. "Están todos elaborados de manera artesanal con piedras naturales, nácar, perlas, cristal", ha explicado.

La vendedora coincide en que el primer objetivo es poder salvar el mercado sin que la lluvia condicione demasiado la actividad. "Espero que no llueva mucho, porque las predicciones del tiempo no son muy buenas para sábado y domingo", ha indicado. Aun así, confía en que el jueves y el viernes permitan arrancar con fuerza. "Esperemos que hoy y mañana esté el tiempo mejor y podamos sacar el mercado adelante", ha añadido.

141 autorizaciones

El mercadillo de este año llega después de que el Ayuntamiento haya resuelto dos procedimientos diferenciados. Por un lado, el listado general del mercadillo de artesanía, con 123 puestos autorizados. Por otro, una resolución específica para la promoción del comercio de Cáceres, con otros 18 puestos identificados dentro de esa línea.

En conjunto, son 141 autorizaciones para una de las zonas más concurridas del Womad. El primer día ha confirmado el tirón del mercado en el paseo de Cánovas, donde el movimiento de visitantes ha acompañado a los vendedores desde el inicio. Ahora, la incógnita está en el cielo y en si la lluvia permitirá mantener durante todo el fin de semana el ritmo de público y ventas con el que ha comenzado esta edición.