El ministro de Hacienda visita Cáceres y lanza esta consigna: "La reforma de la financiación dará más recursos a todas las comunidades"

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido este viernes en Cáceres la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica, una reforma que ha vinculado directamente con el sostenimiento de los servicios públicos y con el reparto de los recursos entre administraciones. "Cuando hablamos de financiación autonómica hablamos del estado del bienestar", ha señalado a preguntas de los medios de comunicación antes de firmar un convenio para los próximos cuatro años entre Cáritas y Loterías por valor de más de 13 millones de euros.

España ha respondido así al ser preguntado por el estado de los trabajos después de que el Consejo de Ministros haya aprobado recientemente el Plan Anual Normativo de 2026, en el que se contempla la reforma del modelo. El ministro ha subrayado que las comunidades autónomas son las administraciones que gestionan competencias esenciales como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la vivienda, y ha situado el debate en el marco de "una España diversa" y del Estado autonómico.

Una propuesta con 21.000 millones adicionales

El titular de Hacienda ha asegurado que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa una propuesta que incluye 21.000 millones de euros adicionales. El nuevo modelo planteado por el Gobierno permitiría que "ninguna comunidad autónoma pierda" y que "todas ganen", además de ser, en palabras del ministro, "más transparente, más equitativo y capaz de hacer más fuertes a los territorios".

España ha avanzado que, tras la presentación de la propuesta, el siguiente paso será abrir una fase de diálogo con las comunidades autónomas. "Es marca de la casa", ha dicho, antes de recordar que su antecesora en el cargo, María Jesús Montero, ya se había comprometido a negociar con los distintos territorios.

El objetivo es alcanzar "cuanto antes" un acuerdo que dé estabilidad financiera a las comunidades autónomas y refuerce el estado del bienestar. "Desconozco las razones por las que algunos líderes autonómicos están en contra de recibir más recursos", ha indicado. A su juicio, la prioridad de cualquier responsable autonómico debería ser disponer de más fondos para sostener los servicios públicos.

El ministro ha explicado que la intención del Gobierno es llevar el proyecto de ley al Congreso de los Diputados una vez concluida esa fase de diálogo, para que sean los grupos parlamentarios los que tengan "la última palabra".

Los anticipos a cuenta de 2026

España también se ha referido a la reclamación de la Consejería de Hacienda de Extremadura sobre los anticipos a cuenta de 2026 y las diferencias entre lo percibido y lo adelantado. El ministro ha defendido que las reclamaciones en democracia son legítimas, pero ha pedido "un ejercicio de coherencia".

Según ha señalado, los anticipos a cuenta no están actualizados porque el Gobierno presentó un real decreto ley y "el Partido Popular lo tumbó en el Congreso de los Diputados". Pese a ello, ha asegurado que la voluntad del Ejecutivo es "garantizar todas las necesidades de financiación de las comunidades autónomas".

En el caso de Extremadura, España ha afirmado que durante los gobiernos de Pedro Sánchez la comunidad ha recibido "más de 7.300 millones de euros más" que en los siete años anteriores del Gobierno del PP. "Ahí la pregunta que nos tenemos que hacer todos es en qué ha ido destinando esa comunidad autónoma esos recursos adicionales", ha planteado.

El ministro ha sostenido que esos fondos superan "en más de un 30%" los recibidos anteriormente y ha defendido que, a su juicio, lo normal habría sido dedicarlos a reducir listas de espera y reforzar la sanidad y la educación. También ha criticado que haya gobiernos que, "dentro de su autonomía", estén destinando recursos a bajar impuestos a las rentas más altas o a privatizar servicios públicos.

"Eso es lo que tienen que valorar los ciudadanos", ha concluido España, que ha reiterado el compromiso del Gobierno de seguir apoyando financieramente a las comunidades autónomas "con diálogo y con transparencia", al tiempo que ha defendido un nuevo modelo que dé "tranquilidad estructural" a los territorios para afrontar sus inversiones.

El convenio entre Cáritas y Loterías

Arcadi España ha destacado en Cáceres el trabajo y la labor que lleva a cabo Cáritas Española con los más vulnerables durante el acto celebrado en la tienda Moda Re- entre la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae), adscrita al Ministerio de Hacienda, y Cáritas Española. De esta forma, se materializa el apoyo a la importante labor de la institución en materia de inclusión social a personas en situación de vulnerabilidad en el conjunto del país.

El convenio, suscrito entre el presidente de Selae, Jesús Huerta, y el presidente de Cáritas, Manuel Bretón, prevé una aportación económica por parte de Loterías cifrada en 3.339.220 euros para 2026. Aunque el convenio es anual, se prevé una aportación acumulada de 13.356.880 euros para los próximos cuatro años, una cantidad destinada a financiar los distintos proyectos sociales que desarrolla la institución.

Un décimo

Junto a este apoyo económico, el convenio contempla además dedicar un décimo de Lotería Nacional a Cáritas, para ayudar a dar visibilidad a la labor de esta institución, que en 2025 atendió gracias a esta colaboración a 64.798 personas, con una intervención centrada en luchar contra la pobreza y la exclusión y reforzar el acompañamiento personal.

El Gobierno ha resaltado, por ello, la importancia de esta entidad y le ha reiterado su apoyo, que en los últimos años se ha materializado en 23,1 millones que Cáritas ha recibido entre 2018, fecha de inicio de esta colaboración, y 2025.

Programas sociales

Con este nuevo convenio con Loterías, Cáritas mantendrá y consolidará los programas sociales que ya tiene en marcha, como el programa de acogida y asistencia básica a personas y familias en situación de vulnerabilidad, o el dirigido a personas en situación de exclusión severa, como personas sin hogar o en situación administrativa irregular; el programa de empleo, para mejorar la empleabilidad, con itinerarios personalizados; las acciones destinadas a familia y menores, donde se refuerza el apoyo educativo, el ocio y el acompañamiento familiar.

Cáritas también desarrolla un programa de atención a personas mayores, destinado a combatir la soledad y promover la permanencia en el hogar; un programa de atención a mujeres en situación de dificultad social, incluidas las víctimas de violencia de género; o el programa de ayuda contra las dependencias, adicciones y salud mental.

Acompañamiento comunitario

Asimismo, para 2026 Cáritas reforzará especialmente la red de acogida y acompañamiento comunitario; el derecho a un empleo digno como vía de inclusión social; la protección de la infancia en entornos vulnerables; la atención integral a personas mayores y mujeres en situación de violencia; o la respuesta ante crisis sociales o emergencias extraordinarias.

Durante el acto, el ministro de Hacienda ha resaltado la importancia de Cáritas en el seno del Tercer Sector, a la que ha puesto como “ejemplo de buena política con buenas personas”. España ha apuntado que Cáritas hace un trabajo “imprescindible”, que “eleva el listón de dignidad de una sociedad”.

"Mucha polarización"

A juicio del ministro, el ejemplo de Cáritas en Extremadura y en España “ilumina a todos cuál es el buen camino de hacer las cosas bien en una sociedad”. “En un momento en que se recibe mucha polarización, que hay mucha gente interesada en dividirnos, en atacar a las personas migrantes, en buscar siempre no los puntos de acuerdo sino los puntos de desacuerdo, Cáritas nos da una lección de valores como la empatía, la solidaridad o la convivencia”, ha aseverado el ministro.

Tras la firma del convenio, Arcadi España ha visitado las instalaciones de la tienda ‘Moda re-’ en Cáceres, una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro impulsada por Cáritas para gestionar prendas usadas. Se dedica a la recogida, reciclaje y reutilización de la ropa, y en ella además se ofrece oportunidades laborales a personas en situación o en riesgo de exclusión social.