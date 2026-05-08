La pregunta que sobrevuela Cáceres este viernes: ¿respetará la lluvia a Womad?

La segunda jornada del festival Womad Cáceres avanza este viernes con un ojo puesto en los escenarios y otro en el cielo. La amenaza de lluvia se ha colado en la conversación del festival, desde los accesos al casco antiguo hasta las terrazas y las plazas por las que el público ha ido llegando con calma a lo largo del día. La incógnita es si el tiempo respetará una programación que concentra buena parte de su fuerza musical entre la tarde y la noche.

De momento, el pronóstico invita al optimismo. La posibilidad de chubascos sigue en el radar de quienes se acercan a los distintos escenarios, aunque la previsión apunta a una tregua durante las horas centrales de la jornada. Con esa confianza, la cita multicultural ha mantenido su ritmo habitual en este tramo inicial, con bastante afluencia en el mercadillo del paseo de Cánovas y con los primeros conciertos de este viernes ya en marcha.

Santa María toma el pulso

La música ha empezado a sonar desde el mediodía en la plaza de Santa María, uno de los espacios que este año vuelve a servir de escaparate para propuestas con acento extremeño y vocación mestiza. Djarabi ha abierto la programación musical del viernes a las 14.00 horas con una mezcla de sonidos africanos, europeos y mediterráneos, antes de que el sexteto local LK Funk tomara el relevo a las 16.00 horas con una propuesta de groove y funk nacida en Cáceres.

Mientras tanto, el festival ha ido desplegando también el resto de su programación. La Filmoteca de Extremadura ha proyectado por la mañana 'Flores para Antonio', el documental dirigido por Alba Flores en torno a la figura de Antonio Flores, y en el Museo Pedrilla se han desarrollado talleres infantiles centrados en la paz y la polinización.

El tramo decisivo

La jornada entra ahora en su tramo más esperado, con la plaza Mayor como principal punto de atracción y con la previsión de que aumente la llegada de público, tanto local como de fuera, una vez concluida la jornada laboral. El escenario principal abrirá sus conciertos de este viernes en torno a las 19.15 horas con Willy Wylazo, una de las presencias extremeñas del cartel. Después llegará Sorvina, a las 21.00 horas, con una propuesta que se mueve entre el jazz rap, el neo-soul, el gospel, el hip hop alternativo y los sonidos electrónicos.

La noche continuará con Bareto, a las 23.00 horas, una de las citas más bailables del día, con cumbia amazónica, psicodelia y ritmos latinos, y el cierre del escenario principal quedará reservado para Seun Kuti & Egypt 80, previsto para la una de la mañana, con el afrobeat como gran reclamo de una madrugada en la que el festival espera mantener la respuesta del público si el cielo acompaña.

San Jorge completa el recorrido

La plaza de San Jorge también tendrá protagonismo en la segunda mitad del día. Caamaño & Ameixeiras actuarán a las 22.00 horas con una propuesta que une tradición gallega y mirada contemporánea. A medianoche será el turno de Raz & Afla, proyecto con raíces en Reino Unido y Ghana que llevará al escenario una mezcla de afrofunk, highlife, jazz y soul.

A esa programación musical se suman los talleres de adultos en la propia plaza de San Jorge. La asociación Mudarte tiene previsto impartir una sesión de salsa dance a las 18.15 horas, mientras que Beat Goes On llevará la percusión corporal al mismo espacio a partir de las ocho de la tarde.