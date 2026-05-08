Nuestro pasado
El año en el que Valencia de Alcántara se convirtió en el eje de las dos capitales ibéricas con un Expreso Ter
La ciudad vivió un hito histórico en 1967 con la puesta en marcha de la Universidad Laboral y la inauguración del moderno hospital San Pedro de Alcántara
En el año 1967 tuvo lugar un gran viaje de inauguración del Expreso Ter que unía Madrid con Lisboa y convertía a Valencia de Alcántara en el eje de las dos capitales de país de la Península Ibérica. Se celebró por todo lo alto en medio de un entusiasta recibimiento y en presencia de altas personalidades de Renfe.
Además, ese año se inauguraron la Universidad Laboral y el nuevo ambulatorio de la Seguridad Social. Ambos acontecimientos se produjeron en la ciudad durante el mes de noviembre. Lo que en la actualidad es el Hospital San Pedro de Alcántara comenzó, a ser una realidad en el 67 cuando, Jesús Romero Gorría, entonces ministro de Trabajo, inauguraba el moderno edificio, construido en la avenida e San Pedro por un importe de más de 30 millones de pesetas.
El día 6, el mismo ministro pone en marcha la Universidad Laboral de Cáceres, otro funcional edificio que se construyó en la finca El Cuartillo, propiedad de la diputación. Pese a las inclemencias del tiempo, al acto acudieron numerosos cacereños, las primeras autoridades, represenación de organismos y centros oficiales, claustros de profesores, alumnos y personal subalterno del propio centro. En una de las dependencias de la planta baja se procedió a la bendición. La ceremonia religiosa fue oficiada por el obispo de Coria-Cáceres, Manuel Llopis Ivorra, revestido de mitra y capa pluvial. Con ello, la ciudad estaba viviendo un acto de vital importancia en su historia. El edificio adoptó el nombre de Universidad Laboral Hispanoamericana.
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