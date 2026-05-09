Los artesanos del Womad alertan de la pérdida de identidad del mercado en Cáceres: "Se está perdiendo la esencia"

El mercado del Womad en el paseo de Cánovas ha amanecido este sábado condicionado por la meteorología. La lluvia caída durante la noche y las rachas de viento han retrasado la apertura de algunos puestos, aunque entre los artesanos consultados la preocupación principal no pasa tanto por el tiempo como por la organización del mercado. Varios comerciantes coinciden en que falta más control, una selección más clara de los productos y una mejor distribución de los espacios.

La artesana cacereña Blanca Vilches, que lleva 15 años participando en este mercado, explica que, para algunos, la jornada del sábado ha comenzado algo más tarde por el clima. Aun así, subraya que quienes trabajan en mercados al aire libre están acostumbrados a convivir con el calor, el viento o el agua: "Toque lo que toque, seguiremos estando aquí", remarca.

Las condiciones meteorológicas, sin embargo, no concentran las principales críticas de los comerciantes, que ponen el foco en un cambio que, según afirma Vilches, se viene percibiendo desde hace dos o tres ediciones. "Se nota un ambiente diferente y se está perdiendo la esencia", señala. En su opinión, el mercado ha perdido parte de la identidad que tenía dentro del festival, más vinculada a la artesanía, a la estética de los puestos y al espíritu propio del Womad.

Un mercado distinto

Los artesanos critican especialmente la presencia de puestos que, a su juicio, se alejan del carácter artesanal del mercado y se aproximan más a la estética de un mercadillo semanal o de una feria tradicional. Se refieren, entre otros, a espacios con productos de bisutería, cosmética o venta masiva que, según sostienen, compiten con la artesanía y rompen la imagen del conjunto. "La gente aquí espera un mercado diferente, con productos que no encuentra habitualmente", afirma Vilches.

Falta de criba y control

La queja de fondo apunta a la ausencia de una selección previa más rigurosa y de una supervisión efectiva una vez instalado el mercado. Algunos señalan directamente al Ayuntamiento de Cáceres por no comprobar si los puestos responden realmente a lo declarado en la solicitud. "El ayuntamiento no pide fotos, no verifica quién está en el puesto ni qué productos se venden", asegura Osvaldo Arango, ecuatoriano y habitual del festival desde hace unos 20 años.

Los comerciantes explican que los participantes presentaron la documentación requerida y describieron los artículos que iban a ofrecer al público, pero sostienen que después no ha habido una comprobación sobre el terreno para confirmar si el producto, la persona titular o el espacio ocupado coincidían con lo autorizado.

Equilibrio roto

Esa falta de supervisión se traduce, según los comerciantes consultados, en una presencia creciente de puestos de reventa junto a los de artesanía. Henar y Álex, una pareja de asturianos que acude por primera vez al mercado del Womad, comparten esa impresión. Ambos explican que han venido atraídos por el ambiente del festival, pero se han encontrado con una organización que, a su juicio, no diferencia suficientemente entre unos puestos y otros. "Hay demasiada mezcla entre artesanía y reventa, y esa falta de separación también se refleja en la estética de los puestos", apuntan.

En su opinión, no se trata de excluir a nadie, sino de ordenar mejor los espacios. También advierten de que algunos puestos de reventa, por tamaño, precios y forma de presentar los productos, terminan imponiéndose sobre las propuestas artesanales. Otros comerciantres coinciden con ese diagnóstico y sostienen que esa convivencia sin filtros rompe la armonía del conjunto y perjudica a quienes trabajan con creaciones hechas a mano. "La gente aquí espera un mercado diferente, con artículos que no encuentra habitualmente", concluye Vilches.