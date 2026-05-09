Atrio lanza su propio vino con fines solidarios firmado por el influyente enólogo Telmo Rodríguez

José Polo y Toño Pérez sorprenden con un paso más en su universo creativo y empresarial con el lanzamiento de su primer vino propio, un proyecto que nace de la mano de uno de los grandes nombres de la enología española: Telmo Rodríguez.

El reconocido bodeguero vasco firma el primer vino de Atrio, un Ribera del Duero procedente de viñedos de Matallana, en Burgos, en una alianza que trasciende lo gastronómico para convertirse en una iniciativa de carácter social.

Los beneficios obtenidos con la venta de este vino irán destinados a financiar los distintos proyectos impulsados por la Fundación Atrio, la entidad con la que Polo y Pérez canalizan sus iniciativas solidarias y culturales.

La iniciativa llega cuando se cumplen 40 años de la apertura de Atrio, consolidado como referente internacional de la excelencia culinaria

Después de consolidar una marca vinculada a la excelencia culinaria y al lujo hotelero, los empresarios cacereños incorporan ahora una etiqueta propia a una bodega que siempre ha sido uno de los grandes orgullos de la casa. Porque si algo también puede definir a Atrio es su relación con el vino, con una de las colecciones más admiradas de Europa.

Mirada al futuro

Atrás queda el episodio que situó al restaurante en el foco mediático internacional: el conocido robo de Atrio, un suceso que puso en valor, quizá como nunca antes, el extraordinario patrimonio que atesoran Polo y Pérez en la cava de su Relais & Châteaux.

Fotogalería | Un recorrido por los rincones del edificio de Atrio, una joya contemporánea en el corazón monumental de Cáceres / Carlos Gil

Superado aquel capítulo, la pareja mira al futuro con nuevos proyectos y con la vocación de excelencia que ha marcado su trayectoria; ahora que se cumplen 40 años de la apertura del restaurante y en una semana en la que Toño también ha soplado velas.

Para este debut se han rodeado de un amigo y de una figura incontestable del sector. Telmo Rodríguez aporta su firma y su prestigio a un vino que nace no solo con ambición gastronómica, sino también con vocación de compromiso.

"Goloso, aterciopelado y ligero"

La primera añada ya ha comenzado a darse a conocer públicamente y ha sido el sumiller principal de Atrio, José Luis Paniagua, el encargado de presentarla a través de las redes sociales del establecimiento. Paniagua define este nuevo vino como "goloso, aterciopelado y ligero", cualidades que, con el carácter de los Ribera del Duero, resumen el perfil de una etiqueta llamada a convertirse en una nueva seña de identidad de la marca Atrio.

José Luis Paniagua es el sumiller de Atrio. / Cedida

Figura clave

Telmo Rodríguez (Irún, Guipúzcoa, 1962) es uno de los nombres propios del vino en España y una de las figuras más influyentes del sector. A cargo de la bodega familiar de Rioja Alta Remelluri, se formó en Burdeos y Bilbao antes de volver a casa a recuperar viñedos viejos y elaborar vinos auténticos y de calidad, "de pueblo", como ha reconocido en alguna entrevista. El enólogo dirige además su propio proyecto, Compañía de Vinos Telmo Rodríguez, con referencias en Valdeorras, Ribera del Duero, Málaga y Gredos además de Rioja Alavesa.

Telmo Rodríguez (izquierda) entrega una caja de su vino Las Beatas a Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, presidente de Marqués de Murrieta. / IG telmovinos

Rodríguez logró hace tres años que Yjar 2017, uno de los vinos de la Compañía de Vinos Telmo Rodríguez, entrara en La Place de Bordeaux, el histórico mercado francés conocido como el 'Wall Street del vino'. Este sistema, con cuatro siglos de historia, reúne a bodegas, corredores y comerciantes que distribuyen los grandes vinos de Burdeos por todo el mundo. La entrada de Yjar en este circuito supuso un hito para el vino español, ya que lo situó junto a algunas de las marcas internacionales más prestigiosas, y abrió la posibilidad de que otros grandes vinos españoles siguieran el mismo camino.