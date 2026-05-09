La autovía Cáceres-Portugal: las claves económicas y sociales que empujan la protesta del 20 de mayo

La concentración del 20 de mayo en Monfortinho no será solo una protesta por una carretera. La Alianza Territorial Europea y colectivos del norte extremeño y la Beira Baixa quieren convertirla en una llamada de atención sobre empleo, turismo, movilidad y oportunidades. La reivindicación de la autovía entre Moraleja y Castelo Branco entra en una fase decisiva con la concentración ibérica convocada para el 20 de mayo en el puente internacional de Monfortinho. Los colectivos promotores no plantean la conexión únicamente como una infraestructura pendiente, sino como una herramienta para corregir una desventaja territorial que afecta al norte de Extremadura y a la Beira Baixa portuguesa.

El argumento central es económico. La Alianza Territorial Europea sostiene que completar los 72 kilómetros pendientes entre Moraleja y Castelo Branco permitiría reforzar el corredor entre Madrid y Lisboa por el norte de Cáceres, atraer empresas, facilitar actividad logística, mejorar la competitividad de las ya existentes y abrir nuevas oportunidades al turismo interior. La plataforma ha vinculado esta demanda con la lucha contra la despoblación y con la necesidad de crear empleo en las comarcas afectadas.

Los beneficios concretos, no obstante, deberán medirse con datos una vez que el proyecto avance: tiempos de viaje, tráfico, seguridad vial, implantación de empresas, evolución del empleo, llegada de visitantes y uso cotidiano de la vía por vecinos de ambos lados de La Raya. La Junta de Extremadura ha defendido que el tramo de la EX-A1 entre Moraleja y Monfortinho abriría un nuevo punto de conexión con Portugal y supondría una mejora en seguridad viaria y calidad del servicio.

Qué se reclama después del 20 de mayo

La concentración de Monfortinho no es una acción aislada. Según el plan difundido por la Alianza Ibérica, la movilización forma parte de una estrategia de presión que incluye reuniones con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura y de la Asamblea de la República de Portugal, además de la petición de un encuentro de alto nivel entre la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el primer ministro portugués, Luís Montenegro, o el ministro de Infraestructuras y Vivienda de Portugal.

El objetivo de los colectivos es que la reivindicación salga del terreno de las declaraciones generales y entre en una fase con calendarios, presupuestos y compromisos verificables. Francisco Martín, portavoz de ATE, ha resumido esa posición con un mensaje de presión política: no quieren más retrasos y reclaman que ambos gobiernos coordinen los proyectos para escuchar "el ruido de las máquinas" en la frontera.

Galería | Así van las obras de la autovía Cáceres-Badajoz /

La plataforma también sitúa como pieza clave el futuro puente internacional sobre el río Erjas, necesario para cerrar la conexión entre ambos trazados. Ese punto exige coordinación técnica, ambiental y presupuestaria entre administraciones españolas y portuguesas.

Las instituciones locales tienen un papel relevante en esta fase. La convocatoria ha implicado a ayuntamientos portugueses, diputaciones, asociaciones empresariales y colectivos sociales de ambos lados de la frontera. Entre las entidades mencionadas por la organización figuran las cámaras municipales de Castelo Branco, Penamacor, Idanha-a-Nova y Proença-a-Nova, además de las diputaciones de Cáceres y Badajoz, el Ayuntamiento de Moraleja, asociaciones empresariales, grupos de acción local y colectivos vecinales.

Su margen de actuación no está tanto en ejecutar la obra, que depende de la Junta y del Gobierno portugués, como en mantener la presión política, aportar datos sobre el impacto territorial, aprobar mociones de apoyo, coordinarse con las entidades portuguesas y dar seguimiento público a cada paso administrativo.

Esa coordinación institucional ya cuenta con un marco más amplio: la Eurorregión Alentejo-Centro-Extremadura, EUROACE, concebida para promover estrategias transfronterizas de desarrollo territorial y reforzar la cooperación entre las tres regiones. El convenio publicado en el BOE señala entre sus objetivos coordinar dinámicas de cooperación y promover iniciativas de acercamiento entre poblaciones de ambos lados de la frontera.

Comunicación entre Extremadura y Portugal

La comunicación entre los colectivos extremeños y portugueses se está articulando mediante reuniones ibéricas, cartas a los grupos parlamentarios y una agenda común de movilización. La cuarta reunión ibérica de la Alianza Territorial Europea, celebrada en Castelo Branco, reunió a representantes de ambos lados de La Raya y fijó la concentración del 20 de mayo como primer gran acto ciudadano de esta nueva fase.

Vídeo | El grito del norte de Cáceres por una autovía hasta Portugal / El Periódico

El punto elegido tiene carga simbólica: el puente internacional de Monfortinho, en la frontera. La protesta está prevista a las 18.30 horas portuguesas y 19.30 horas españolas, según la convocatoria difundida por la Alianza Ibérica. La presidenta de la Cámara Municipal de Idanha-a-Nova, Elza Gonçalves, se encargaría de tramitar las autorizaciones administrativas en Portugal, mientras Francisco Martín asumiría la comunicación a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres.

Qué está haciendo cada administración

En el lado extremeño, la Junta publicó en enero de 2025 el expediente de contratación del estudio de viabilidad para la obra de la EX-A1 entre Moraleja y Monfortinho. El contrato, con un valor estimado de 602.658,87 euros y financiado con fondos propios de la comunidad, se planteó con un plazo de ejecución de doce meses desde su adjudicación.

El Gobierno extremeño vincula esta actuación al modelo de colaboración público-privada, por el que la empresa adjudicataria asumiría construcción, financiación, operación y mantenimiento de la infraestructura, con pagos posteriores por disponibilidad una vez recibida la obra.

En el lado portugués, Infraestruturas de Portugal incluye el IC31 Castelo Branco-Monfortinho dentro del Plan Nacional de Inversiones 2030. El proyecto pretende mejorar la movilidad en el interior del país, reforzar las conexiones transfronterizas y reducir costes de contexto, con dos tramos: A23-Proença-a-Velha y Proença-a-Velha-Monfortinho, en la frontera de Ponte Segura.

Modelos que sirven de referencia

Los colectivos miran a otras conexiones transfronterizas ya consolidadas como ejemplo de lo que puede suponer cerrar un enlace pendiente. Uno de los modelos más claros es la conexión A25/IP5 Vilar Formoso-A62 Fuentes de Oñoro, integrada en el Corredor Atlántico. Infraestruturas de Portugal la presenta como una actuación para eliminar un estrangulamiento, completar un enlace transfronterizo, reducir tiempos de viaje y mejorar la seguridad.

También hay modelos de cooperación no estrictamente viaria, como la Eurociudad Chaves-Verín, impulsada en la frontera entre Galicia y el norte de Portugal. La Comisión Europea la destaca como una experiencia para ofrecer servicios comunes y beneficios sociales, culturales y económicos compartidos a los residentes de ambos lados.

Fotogalería | Las infraestructuras, base para el desarrollo de Cáceres / Carlos Gil

La comparación no significa que los casos sean idénticos, pero sí aporta una idea de fondo: las infraestructuras y la cooperación administrativa solo generan efectos reales si van acompañadas de planificación territorial, actividad económica, servicios compartidos y seguimiento público.

Cómo medir si la autovía avanza

Una de las grandes demandas de los colectivos es que el proyecto deje de medirse por anuncios y empiece a medirse por hitos. Entre los indicadores más claros figuran la adjudicación de estudios, la publicación de proyectos, la tramitación ambiental, las expropiaciones, la consignación presupuestaria, la licitación de obras, la firma de contratos, el inicio físico de los trabajos y el calendario del puente internacional.

Después vendrá otra medición: la del impacto real. Ahí deberán entrar los tiempos de viaje entre Plasencia, Moraleja, Castelo Branco y Lisboa; la siniestralidad; el tráfico de mercancías; la implantación empresarial; la evolución del empleo; la ocupación turística; y la movilidad diaria de vecinos que trabajan, compran, estudian o reciben servicios al otro lado de la frontera.

El fondo de la protesta es precisamente ese: que el norte de Extremadura y la Beira Baixa no quieren quedarse en una frontera de paso difícil, sino convertirse en un corredor de oportunidades. La concentración del 20 de mayo será el primer examen ciudadano de esa presión.