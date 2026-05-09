Así avanzan las obras del Museo: Cáceres descubre la nueva estructura del ascensor exterior

Las obras del Museo de Cáceres han dejado ya una de sus imágenes más visibles en el entorno del casco histórico: la estructura del futuro ascensor exterior, que se levanta junto al edificio en la zona del jardín y que formará parte de la intervención prevista para mejorar la accesibilidad del conjunto museístico.

La empresa encargada de los trabajos (Seranco) ha informado de la evolución de una actuación que mantiene vallada la zona y que ha comenzado a mostrar con claridad el volumen del nuevo acceso vertical. La estructura metálica y de hormigón, con varios niveles ya ejecutados, permite apreciar el encaje que tendrá el ascensor en el exterior del inmueble, una solución pensada para facilitar el recorrido entre las distintas plantas del museo.

Una obra visible desde el entorno

El avance de los trabajos se aprecia ya desde el exterior, donde la construcción del ascensor ha modificado temporalmente la imagen de este punto del casco antiguo. La intervención se está desarrollando en un espacio de especial sensibilidad patrimonial, por lo que el proyecto combina la mejora funcional del edificio con la necesidad de integrarse en un entorno histórico muy protegido.

Según ha trasladado la empresa, la actuación forma parte de la rehabilitación integral que se está realizando en el Museo Provincial (concretamente en la Casa de las Veletas) y con una inversión de seis millones de euros. La ejecución de los trabajos debería concluir a lo largo de este año. El objetivo es que el museo pueda contar con un acceso más cómodo y adaptado, especialmente para personas con movilidad reducida.

Mejora de la accesibilidad

El ascensor exterior se ha convertido en uno de los elementos principales de la obra. Su instalación permitirá salvar los desniveles del edificio y facilitar el tránsito de visitantes, trabajadores y usuarios dentro del espacio museístico.

"Piel original"

Las obras de restauración de la fachada avanzan a buen ritmo y ya permiten contemplar prácticamente al completo la renovada imagen exterior del histórico Palacio de las Veletas. Tras meses de intervención, la retirada de la mayor parte de los andamios deja ver una fachada restaurada con criterios patrimoniales y un aspecto más luminoso, respetuoso con su identidad original.

Los trabajos han permitido eliminar fisuras y recuperar materiales originales, respetando los mechinales históricos del paramento. Parte de la mampostería y del ladrillo original —hasta ahora ocultos bajo revocos— han quedado visibles para mostrar la imagen auténtica del palacio.

Elementos singulares

También se ha intervenido en elementos singulares de la cornisa, como los pináculos, algunos de los cuales presentaban fragmentaciones. Estos han sido restituidos y protegidos mediante nuevos revestimientos. Además, se está instalando la balaustrada con piezas cerámicas restauradas previamente en un taller especializado de Zaragoza. Las características gárgolas del edificio también han sido restauradas.

En cuanto a la cubierta, se ha renovado completamente manteniendo la altura original. Para ello se han instalado nuevas cimbras estructurales, lámina onduline y teja tradicional, garantizando la protección del conjunto sin alterar su perfil histórico.

Una intervención integral y en marcha

Las obras, iniciadas en julio en esta fase sobre el Palacio de las Veletas, continúan de forma simultánea en distintos puntos del complejo. Mientras se retiran andamios en el exterior, se trabaja en el jardín y continúan las intervenciones arqueológicas en el interior.

Precisamente en este ámbito se han producido hallazgos relevantes, como pinturas murales y materiales arqueológicos de época andalusí en salas próximas al aljibe. Estos descubrimientos aportan información histórica valiosa y obligan en ocasiones a ajustar decisiones técnicas para integrarlos en el proyecto museográfico final.

Más de un siglo de historia museística

El Museo de Cáceres acumula más de cien años de trayectoria en la ciudad. Su patronato se constituyó en 1917 y en 1933 se trasladó a su actual sede en la Casa de las Veletas. Posteriormente, en 1992, se incorporó la Casa de los Caballos como espacio destinado a la sección de Bellas Artes.

Con esta rehabilitación, el museo avanza hacia una nueva etapa en la que se busca compatibilizar la conservación del patrimonio histórico con una experiencia más accesible y adaptada al público actual.